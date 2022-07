Giuseppe Conte sta disegnando la rotta del Movimento 5 Stelle verso le elezioni politiche del 2023. Si tratta di una rotta che sta entrando in collisione con il Governo Draghi.

Su una serie di tematiche il Movimento 5 Stelle ritiene di non avere sufficiente attenzione da parte dell'esecutivo guidato dall'ex numero 1 della Banca Centrale Europea.

Ieri si è tenuto un incontro a Palazzo Chigi proprio tra il leader del Movimento 5 Stelle Conte e il premier Draghi.

Un incontro che da fonti governative è stato definito cordiale e costruttivo ma il capo pentastellato ha poi alzato decisamente i toni. Sia all'uscita parlando con la stampa che in serata poi parlando con i parlamentari del Movimento 5 Stelle.

Conte ha detto che il Movimento 5 Stelle non è disponibile a "reggere il moccolo al centro e alla destra" e ha detto che il Movimento "non ha giurato fedeltà a Draghi ma agli italiani".

Giuseppe Conte dopo avere parlato con i giornalisti, in serata ha incontrato una rappresentanza dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Erano circa un centinaio i deputati e senatori pentastellati presenti all'incontro.

Le condizioni per proseguire la collaborazione con il governo sono quelle di una forte discontinuità

ha spiegato nel corso dell'incontro l'ex premier.

Siamo disponibili a condividere responsabilità di governo, ma occorre un forte segno di discontinuità. Il governo deve cambiare marcia – spiega Conte - Noi non possiamo star qui in nome di una generica responsabilità che diventa corresponsabilità rispetto a un atteggiamento remissivo che non offre risposte al Paese. Noi non siamo disponibili a reggere il moccolo al grande centro e alla destra che vuole tagliare il reddito di cittadinanza a 3 milioni di poveri, che vuole abbassare le saracinesche di 47mila piccole imprese denigrando e riempiendo di ostacoli l’applicazione del superbonus. E ancora di un Governo che vuole rispondere all’emergenza con 200 euro una tantum, così proprio non ci siamo.

E la conclusione:

“Non abbiamo giurato fedeltà a Draghi, ma agli italiani”.

Giuseppe Conte e la posizione del Movimento 5 Stelle legata al Decreto Aiuti

Naturalmente il dibattito politico e i posizionamenti politici sono legati anche alle prossime elezioni politiche 2023 ma ci sono anche delle scadenze parlamentari molto vicine. Perchè c'è un Paese che in larghi strati sociali è economicamente allo stremo. E in questi giorni si inizia a votare in Parlamento sul Decreto Aiuti.

Un provvedimento molto vario nel quale sono inserite molteplici misure volte ad andare a dare sostegno alle persone e alle famiglie in diversi ambiti tra Bonus, interventi per contrastare il caro vita e l'emergenza economica.

Il Movimento 5 Stelle non condivide certe impostazioni della misura e quindi i ministri pentastellati non hanno partecipato al voto in Consiglio dei ministri su una misura che, per usare le parole di Giuseppe Conte contiene anche norme del tutto eccentriche.

Visto che, ha detto Conte,

non siamo qui per predicare transizione ecologica di giorni e consentire nuove trivellazioni di notte

Sul Decreto Aiuti che oggi, giovedì 7 luglio, va in Aula a Montecitorio per le prime votazioni e sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia l'orientamento che sembra prevalere sul voto di fiducia è un espressione a favore del governo, per poi astenersi nel voto sul testo lasciando l'Aula della Camera: nelle intenzioni, un modo per lanciare un segnale all'esecutivo.

Giuseppe Conte e l'attesa delle risposte del presidente del Consiglio Mario Draghi

Conte ha consegnato al premier Mario Draghi nell'incontro del 6 luglio un documento. Conte ha parlato di non avere l'intenzione di dare nessuna cambiale in bianco. L'ex premier è a conoscenza che un'ampia base di parlamentari del Movimento 5 Stelle e anche una fetta rilevante di sostenitori sarebbe per l'uscita del Movimento dal Governo.

La Comunità dei 5 Stelle ha già un piede fuori dal Governo

ha detto Conte in un colloquio con il Fatto Quotidiano.

Per ora Conte ha dato una sorta di ”penultimatum” a Draghi. Frena questi propositi di uscita dal Governo ma lega la permanenza dei pentastellati nell'esecutivo di quasi unità nazionale alle risposte che Draghi darà a Conte.

Ma in che tempi?

Il futuro della nostra collaborazione è nelle risposte che avremo – spiega Conte -. Vogliamo risposte vere e risolutive, non ce le aspettiamo domani mattina ma non possono essere rinviate a dopo l’estate. Si tratta di giorni, sicuramente entro luglio, poi si dovrà lavorare alle soluzioni. Servono risposte precise e risolutive che possano costituire valide motivazioni per convincerci a proseguire nel sostegno al governo Draghi.

Ricordiamo che i temi che Conte ha posto possono essere consultati nel dettaglio in questo articolo ma vertono principalmente su difesa del reddito di cittadinanza, difesa del superbonus, introduzione del salario minimo, una rateizzazione delle cartelle esattoriali e di misure più incisive per le famiglie per fronteggiare questo periodo.

Da fonti di Palazzo Chigi si sottolinea che Draghi e Conte dovrebbero rivedersi a breve.

Ricordiamo che se il Movimento dovesse decidere per l'appoggio esterno: senza il M5s i numeri per il governo ci sarebbero lo stesso in Parlamento, a quel punto spetterà a Draghi decidere se continuare lo stesso o concludere qui l'esperienza di Governo.

Giuseppe Conte e l'avviso ai possibili alleati del centrosinistra

Giuseppe Conte ha parlato anche in prospettiva elezioni Politiche 2023: