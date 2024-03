Scuola di Pioltello chiusa per Ramadan: il dirigente scolastico non cede

Una scuola Pioltello resta chiusa per Ramadan: la questione solleva polemiche. Valditara chiede di annullare la delibera, ma il preside non cede.

La scuola Iqbal Masih di Pioltello, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, resterà chiusa per il Ramadan. Nonostante la richiesta di annullamento della delibera presentata dal ministro Valditara, il preside dell'istituto non ha nessuna intenzione di cedere.

Scuola di Pioltello chiusa per Ramadan: la decisione

A sollevare la faccenda della scuola di Pioltello, comune in provincia di Milano, è stato l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, che ha riscontrato alcune "irregolarità". L'istituto Iqbal Masih, gestito dal dirigente Alessandro Fanfoni, ha stabilito di osservare un giorno di chiusura in occasione della festa di fine Ramadan, in programma per il prossimo 10 aprile.

L'ufficio scolastico, resosi conto dell'irregolarità, ha chiesto al dirigente dell'istituto di Pioltello di "valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell'annullamento". Si legge:

Sono state evidenziate talune irregolarità della delibera assunta dal consiglio d’istituto. Il direttore generale ha pertanto invitato il dirigente scolastico, nella sua qualità di garante della legittimità dell’azione amministrativa della scuola, a valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell’annullamento in autotutela da parte dello stesso consiglio d’istituto, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia.

Sulla stessa linea il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara che, interpellato in merito durante l'apertura di Fiera Didacta Italia a Firenze, ha dichiarato:

L'Ufficio scolastico deciderà in totale autonomia. Io ho posto un problema di rispetto della legge, della legalità, delle regole più che altro. Ribadisco che ogni provvedimento deve essere motivato; se la Regione Lombardia fissa tre giorni di deroga devono essere tre e non possono essere di più e le scuole non possono creare nuove festività, ma possono legittimamente derogare al calendario per motivi di carattere didattico.

La scuola di Pioltello ha ricevuto una comunicazione ufficiale con una richiesta ben precisa: revocare la chiusura per Ramadan perché non è concessa dalla legge.

Scuola di Pioltello: il preside non cede: nuovo Consiglio

Il dirigente scolastico Alessandro Fanfoni, dopo aver ricevuto la richiesta di annullare la delibera del Consiglio d'istituto, si è detto pronto a convocare un nuovo incontro con i suoi docenti ma non a cedere immediatamente alla richiesta di tenere aperta la scuola per il fine Ramadan. Con una nota, il preside ha dichiarato:

Ringrazio l’Ufficio scolastico per il celere riscontro in merito alla necessità di disapplicare la delibera del Consiglio di Istituto relativa al calendario scolastico 2023/2024. Sarà pertanto doveroso coinvolgere nuovamente gli organi collegiali nel processo decisionale che porterà alla nuova delibera.

Secondo la legge, il Consiglio d'Istituto può autonomamente scegliere tre giorni discrezionali di vacanza, che si vanno ad aggiungere a quelli “canonici” stabiliti da ogni Ufficio scolastico regionale.