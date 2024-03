Supermercati aperti e chiusi a Pasqua e Pasquetta: ecco la lista dei punti vendita

Quali saranno i supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta e quali saranno invece chiusi? Ecco la lista per pianificare la spesa in vista delle feste.

Pasqua e Pasquetta si avvicinano e in Italia iniziano i preparativi in vista di pranzi e cene in famiglia o con amici.

Non resta allora che svelare quali supermercati saranno aperti e quali invece abbasseranno le serrande.

I supermercati aperti e chiusi a Pasqua: ecco la lista

Se si vuole scegliere l'uovo di pasqua migliore in vista della domenica, diviene necessario consultare la lista dei supermercati aperti domenica 31, evitando così sorprese spiacevoli.

Negli ultimi anni, si è notato come i gestori dei supermercati abbiano preferito andare incontro ai dipendenti, restando chiusi nei festivi o adottando orari ridotti.

È questo quello che avviene durante il giorno di Pasqua 2024, con alcuni supermercati che abbassano le serrande, tra cui:

• Coop;

• Pam/Panorama;

• Eurospin;

• Iper;

• Lidl;

• Esselunga (escluso il negozio di Lignano, aperto dalle 9 alle 19).

Ci sono però alcune note catene che lasceranno decidere l'apertura in maniera indipendente ai gestori presenti in tutta Italia, come Bennet, Carrefour e Conad, anche se sono previste molte chiusure lungo la penisola.

Pasquetta: quali supermercati saranno aperti e quali chiusi

Diverso è il prospetto della giornata di Pasquetta, in cui molti supermercati apriranno le porte ai clienti.

Sono pochi infatti i supermercati che resteranno chiusi, come Unicoop Tirreno e Coop Alleanza 3.0, dato che la maggior parte aprirà con modalità continuata o con orario ridotto.

Le uova della Lidl potranno essere acquistate data l'apertura del supermercato, a cui si aggiungono anche:

• Esselunga;

• Pam;

• Bennet;

• Coop (in base alle disposizioni del singolo gestore);

• Amiata e Decò (solo in mattinata).

Importante quindi informarsi in base agli orari messi a disposizione del gestore della singola città per scoprire se il supermercato abbia adottato apertura a orario continuato o ridotto.

