Avere un condizionatore in casa può essere una manna nei giorni in cui l'afa diventa insopportabile. Ma si parla comunque di un elettrodomestico molto costoso. Ma puoi sempre seguire questi semplici trucchi, che ti faranno risparmiare soldi e rinfrescare casa alla stessa maniera. E se lo hai già comprato ma vuoi evitare una bolletta salata, segui gli ultimi consigli dell'ENEA.

Avere un condizionatore in casa può essere una manna per chi vuole rinfrescare casa nei giorni in cui l'afa diventa insopportabile. Ma si parla comunque di un elettrodomestico molto costoso. Oltre a costare diverse migliaia di euro solo per l'acquisto, richiede ogni mese un sacco di energia elettrica.

Il tutto si traduce in una bolletta molto salata.

Se non puoi al momento permetterti un nuovo condizionatore, puoi sempre seguire questi semplici trucchi, che ti faranno risparmiare soldi e rinfrescare casa come se fosse già accesso.

Se invece hai già un condizionatore in casa ma vuoi trovare un modo per risparmiare soldi al meglio, ti consiglio di fare attenzione agli ultimi consigli dell'ENEA.

Ma li vedremo meglio alla fine, intanto diamo un'occhiata a questi semplici trucchi su come risparmiare soldi.

Altro che condizionatore: segui questi trucchi per risparmiare soldi e rinfrescare casa

Ci sono un sacco di trucchi per risparmiare soldi e rinfrescare casa, senza dover spendere soldi per un condizionatore nuovo.

Il più semplice di tutti è quello di tenere le tapparelle giù nelle ore più calde della giornata. Le tapparelle creano un muro divisorio che impedisce ai raggi del sole di riscaldare l'aria della tua stanza, e di trasformarla in un forno.

Tienile abbassate anche quando sei fuori casa, altrimenti l'aria al ritorno sarà soffocante.

Il prossimo trucco è meno semplice rispetto al precedente: utilizzare il meno possibile gli elettrodomestici come piano cottura, forni e fornelli.

Oltre a consumare energia, disperdono calore per la stanza, e aumentano così facendo la temperatura dell'aria. Se vuoi risparmiare soldi, anche nella bolletta, ti suggerisco di prendere in considerazione altri elettrodomestici, a basso consumo.

Non immagineresti mai quali elettrodomestici siano più costosi rispetto al condizionatore stesso.

Un altro trucco, stavolta non molto facile da seguire, è quello di utilizzare i ventilatori. La difficoltà in questo trucco non è ovviamente nell'accensione o nell'utilizzo del ventilatore, quanto nel risparmio energetico.

Se vuoi risparmiare soldi sui ventilatori, rischi di portarti a casa modelli che consumano un sacco di energia e che possono facilmente surriscaldarsi, per poi non funzionare più.

E poi ci sarebbe il trucco delle correnti, ma non tutti possono avere questa fortuna. Se abiti in una casa esposta su più lati, basterà solo aprire le finestre e usare dei ferma porte per evitare il continuo sbattimento di esse.

Avrai una corrente naturale che ti permetterà di rinfrescare casa meglio di un condizionatore, e il tutto gratis.

Ma solo se la casa è esposta da entrambi i lati, altrimenti tocca usare il trucco bonus.

Ecco il trucco bonus per risparmiare soldi ancora di più senza l'uso del condizionatore

Ci sarebbe un altro trucco che è perfetto per chi si trova in una zona priva di vento e di correnti fresche. E che può addirittura farti risparmiare soldi ancora di più.

E' il trucco del "ventilatore smart". Per questo trucco servono:

un ventilatore,

uno o più secchi d'acqua pieni di acqua fredda e/o cubetti di ghiaccio.

Dovrai puntare il ventolatore verso queste bacinelle, così il getto d'aria del ventilatore diffonderà nell'ambiente circostante il fresco che emana il secchio. Sarà come avere un condizionatore in casa: potrai rinfrescare casa da cima a fondo, e senza aver speso un centesimo.

E' in pratica l'estremizzazione di un altro trucco, che però prevede di immergere la parte finale delle tende in secchi o bacinelle di acqua e lasciare le finestre aperte.

Non serve in questo caso il ventilatore, perché farà tutto la brezza esterna. E' consigliato farlo di notte, quando in genere le temperature sono molto più basse rispetto al giorno.

Se hai già provveduto all'acquisto di un condizionatore ma vuoi sempre risparmiare soldi ed evitare una bolletta salata a fine mese, ci sono alcuni semplici trucchi che puoi seguire.

Ecco alcuni semplici trucchi se hai il condizionatore e vuoi risparmiare soldi sulla bolletta

Se l'hai già acquistato e installato ma vuoi evitare una bolletta mortale a fine mese, ci sono già alcuni trucchi per risparmiare col condizionatore.

Quelli che vogliamo trattare qui sono tutti trucchi e consigli approvati da ENEA, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie.

Il primo trucco è quello di ridurre la temperatura del condizionatore di due gradi. Abbastanza per rinfrescare casa e per risparmiare soldi a fine mese.

Altro consiglio è quello di utilizzare programmi Eco o Smart, se in dotazione. Sono progettati appositamente per ridurre il consumo di elettricità e acqua dell'elettrodomestico, anche se questo significa una potenza di refrigerio più contenuta.

Un valido trucco, a cui pochi pensano, è quello del timer. Se imposti un tempo preciso in cui farlo funzionare, potrai risparmiare soldi, e rinfrescare casa al meglio.

Invece di accenderlo in ritardo e poi ritrovarsi a sprecare energia, se preimposti un timer, appena entrerai in stanza, avrai già la stanza fresca. E se non c'è rischio di dispersione, potrai tranquillamente spegnerlo. Non è il miglior modo per risparmiare soldi?

Se però parliamo di un condizionatore che hai già comprato da tempo e che è ormai obsoleto in tutto, risparmio energetico compreso, ti consigliamo di comprarne uno nuovo.

Per fortuna oggigiorno anche chi non ha grosse possibilità economiche può acquistare un modello economico. Ce ne sono in commercio alcuni decisamente convenienti, anche se ce n'è solo uno che è davvero il migliore condizionatore se vuoi risparmiare energia.