Arredare casa con pochi soldi: ecco 6 dettagli che la rendono bella e di design

Il lavoro è essenziale, famiglia e figli sono la priorità. Ma anche la casa è importante. La maggioranza degli italiani sogna di averne una di proprietà, anche piccola e da ristrutturare.

Però costa. Come fare ad arredare casa con pochi soldi, dal momento che già per acquistarla si fanno i salti mortali?

Ecco le idee migliori.

Risparmiare su arredamento: come arredare casa con pochi soldi

Senza dubbio, per quanto riguarda la cucina e il bagno nonché gli elettrodomestici, l’unica soluzione è monitorare le offerte dei negozi low cost più vicini alla propria abitazione.

A oggi, è possibile acquistare una parete attrezzata a 1.000€ o poco più e un’intera cucina, dal design moderno e funzionale, al di sotto dei 4.000€.

Per quanto riguarda le lavatrici, per cominciare si può scegliere un modello al di sotto dei 200€, che comunque permette di andare avanti per 4-5 anni, giusto il tempo di rifiatare un po’, dopo tutte le spese che una casa da acquistare comporta.

Per tutte le altre camere, è possibile davvero arredare casa con pochi soldi, nonché personalizzarla nei dettagli, così da creare un ambiente che davvero ci rispecchi e parli di noi.

Per la camera da letto e il salone, spesso si trovano soluzioni “in blocco”, nel periodo degli sconti, che permette di risparmiare davvero tanto sull’arredo.

Ad esempio, è possibile trovare una svendita di divani, in abbinamento alla parete tv, oppure il letto matrimoniale con il comò.

Arredare casa da cima a fondo, fino all’inizio, resta la soluzione ideale ma non tutti hanno a disposizione il budget necessario per farlo.

Per questo è bene procedere in ordine di priorità: la cucina, prima di tutto, e i letti. Ma nel frattempo, nel salone si può optare per una brandina da adibire a divano e un tavolo di plastica (che finirà in giardino o sul terrazzo) per mangiare.

Tutto il resto, man mano, verrà da sé.

Quanti soldi ci vogliono per arredare una casa

Per rispondere a questa domanda, ovviamente prendiamo in considerazione il minimo indispensabile. A partire da questa soglia in poi, ognuno può disporre di un budget supplementare come meglio preferisce, aggiungendo addobbi e complementi di arredo oppure puntando su pochi mobili ma di maggiore qualità e design.

In linea di massima, oggigiorno per arredare una casa di circa 100 mq occorrono almeno 10.000€. Per un appartamento di 150 mq invece bisogna metterne in conto almeno 15.000€.

Questo a patto che si opti per modelli lineari e neutri, da personalizzare magari con oggetti di colore diverso in base ai periodi ma che, rappresentando un arredo “di base”, certamente permette di risparmiare.

Come rendere bella una casa senza soldi

Curare i dettagli è ciò che permette di personalizzare una casa. Darle un’anima, un tocco di stile e design per renderla esattamente come la si desidera, bella e accogliente.

C’è chi ama circondarsi di oggetti di lusso e firmati, ovviamente perché la la possibilità economica per farlo. Chi invece non ce l’ha, non è detto però che debba rinunciare a priori al buon gusto e alla raffinatezza di alcune soluzioni di interior design.

Ecco qualche idea.

1. Mercatini & Co.

Dalla notte dei tempi, tutti coloro che vogliono/devono risparmiare per riuscire ad arredare casa con pochi soldi, fanno periodicamente un giro nei mercatini dell’usato. Nove volte su dieci si esce senza acquisti ma quando si trova il pezzo che fa al caso nostro, è davvero un affare.

2. Riposizionare i mobili

Questo è uno dei suggerimenti più validi per fare sembrare una stanza più grande. Anche illuminare gli angoli delle camere è utile, da questo punto di vista, così come scegliere tende e biancheria per cuscini e divano in tessuto chiaro e aggiungere uno specchio in ogni camera.

3. Scegliere il bricolage come hobby

Anche una vecchia valigia di cartone può diventare la base per un tavolino. Sarà sufficiente posizionarlo su tre-quattro piedi in legno e può essere utile per impilare dei libri o anche poggiarvi la stampante nello studio.

4. Tappeti e coperte fai da te

C’è chi ha manualità per restaurare oggetti e chi invece ama cucire o sferruzzare. Se è questo il tuo caso, puoi realizzare dei raffinati tappetini da mettere all’ingresso o ai piedi del letto, così come centrini per i mobili e il tavolo o copertine leggere per personalizzare i letti della cameretta o il divano.

5. Pallet di legno per il giardino

Anche se non si dispone del giardino, è possibile sfruttare questo materiale da riciclo per il terrazzo o il balcone. Il pallet si può riverniciare e sfruttare come porta piante, può diventare un tavolino o un divanetto oppure si può sfruttare come mensola in garage per riporre tutti gli attrezzi da lavoro.

Restaurare i vecchi mobili

Non serve essere artigiani professionisti o falegnami per ottenere un risultato discreto. Il mobile in legno si può verniciare nel colore preferito, cambiando le maniglie per dargli un tocco sofisticato in più. Lo stesso vale per le porte.