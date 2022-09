Se vuoi risparmiare soldi, con Back to School 2022 hai libri scolastici, computer e tanto altro ad un prezzo ridicolo! Sono offerte che tutti noi dovremmo considerare, specie con i nuovi rincari in arrivo. Ecco le migliori offerte del mese

Se vuoi risparmiare soldi, con Back to School 2022 hai libri scolastici, computer e tanto altro ad un prezzo ridicolo!

Sono offerte che tutti noi dovremmo considerare, specie con i nuovi rincari in arrivo. Stando alle rilevazioni del Codacons, le famiglie italiane dovranno affrontare un rincaro del 7% rispetto all'anno scorso, per quanto riguarda la spesa scolastica.

Si parla di ben 588 euro, e solo per acquistare il classico corredo scolastico: zaino, astuccio, diario, quaderni, e molto altro. Una spesa notevole, se accompagnata a bollette, carrello della spesa e a tanto altro.

Per fortuna con Back to School 2022 puoi risparmiare soldi senza rinunciare a nulla. Oltre ai libri scolastici, con hai accesso ad offerte anche su computer, tablet, prodotti da cancelleria e zainetti.

Ma prima vediamo le offerte Back to School 2022 disponibili su Amazon.

Back to School 2022 riparte alla grande con le nuove offerte Amazon

Se cerchi libri scolastici a buon prezzo, con Back to School 2022 di Amazon puoi averli nuovi e usati ad un prezzo praticamente irrisorio.

Per accedere a tutti gli sconti sui libri scolastici, dovrai accedere alla homepage di Amazon, andare alla sezione Libri scolastici. Una volta cliccato sul banner in alto, verrai reindirizzato alla pagina adozioniscolastiche.it.

Quest'ultimo è il servizio disposto da Amazon per acquistare a prezzi stracciati tutti i libri scolastici richiesti per l'anno scolastico 2022-2023.

Per avere diritto a questi sconti, basterà solo andare su "Consulta adozioni" e inserire i seguenti dati:

regione di interesse,

provincia,

comune,

scuola,

classe.

Potrai consultare fino a 15 titoli di libri, e in caso di acquisto potrai optare anche per il formato digitale.

Ma attenzione:

l'offerta Back to School 2022 di Amazon è disponibile fino al 1 ottobre 2022 ;

; se il titolo non è stato pubblicato, puoi acquistarlo in pre-vendita.

Solo con questi sconti puoi risparmiare soldi ed evitare che il caro libri ti faccia spendere anche il 70% in più rispetto all'anno scorso. E questo solo per quanto riguarda i libri scolastici.

Nel caso di computer, tablet e cellulari Amazon offre prodotti come il Samsung Galaxy Tab A8 a 229 euro, ansiché a 309,99 euro. E il Logitech G502 a 39,99 euro, e non a 92,99 euro. E se temi che qualcuno possa rubarti il PC, c'è lo Zaino antifurto WENIG, a soli 29,99 euro.

E questo solo se richiedi le offerte Back to School 2022 di Amazon. Sempre per il comparto tecnologico anche Unieuro e Mediaworld ti fanno risparmiare un sacco di soldi.

Back to School 2022, con Unieuro e Mediaworld puoi risparmiare soldi su computer e smartphone

Oltre alle varie offerte Amazon sui libri scolastici, grazie a Back to School 2022 puoi avere il massimo del risparmio anche su PC, tablet, cellulari e molto altro. E non solo su Amazon, ma anche presso siti e negozi Unieuro e Mediaworld.

Ma partiamo con il Back to School 2022 di Unieuro. Se ti interessa un nuovo notebook, o stai cercando un PC 2in1 (computer e tablet al tempo stesso), puoi avere uno sconto fino a 350 euro sul prezzo finale se consegni un PC o notebook usato. L'importante è che il valore del nuovo computer sia superiore a 349 euro.

Puoi accedere a questa iniziativa anche tramite il sito ufficiale di Unieuro, oppure richiedere il rimborso e procedere all'acquisto direttamente presso un negozio Unieuro.

Diverse sono le promozioni Back to School 2022 di MediaWorld, che ti permettono di risparmiare soldi fino al 40% sul prezzo di acquisto, in particolare per computer, tablet e cellulari di ultima generazione.

Alcuni esempi sono

Lenovo IdeaPad Gaming 3 , disponibile a 779.35 euro , anzichè a 1119 euro ( 30% di sconto );

, disponibile a , anzichè a 1119 euro ( ); Apple iPad Air , disponibile a 594,15 euro , anzichè a 699 euro ( 15% di sconto );

, disponibile a , anzichè a 699 euro ( ); Samsung Galaxy A33 5G , disponibile a 279 euro, ainzchè a 389 euro (30% di sconto).

Ma attenzione, a differenza del Back to School 2022 di Amazon, che scadranno a inizi ottobre, queste scadranno entro la prima metà di settembre. Per la precisione:

le offerte Unieuro sono valide fino all' 8 settembre ;

; le offerte Mediaworld sono disponibili fino al 14 settembre.

Back to School 2022, sconti e offerte eBay su zaini, scarpe e accessori per la scuola

Se non sei interessato a libri scolastici e a PC, ma cerchi solo prodotti da cancelleria, o abbigliamento e accessori per la scuola, ti consiglio di dare un'occhiata all'iniziativa Back to School di eBay.

Se cerchi scarpe utili per tutti i giorni, puoi risparmiare fino al 70% su scarpe come le Superga Classic, o il 31% sulle Adidas Stan Smith, perfette anche per l'attività sportiva leggera.

Se cerchi zaini per scuola e lavoro, su eBay puoi risparmiare fino al 59% con gli zaini Orami, e il 50% con lo zaino XXL di Gola. E se sei interessato a delle nuove t-shirt, hai il 41% di sconto sulle t-shirt da uomo Vans, e il 30% su quelle Levi's.

Nel caso dei diari scolastici, sta avendo un grande successo il diario 2022/2023 di Chiara Ferragni, scontato del 10%.

Sono tutte offerte che saranno disponibili ancora per poco. Vai il sito ebay.it prima della scadenza.

