Bollette, ecco l’esito dell’asta: a quali gestori spetta il Servizio a tutele graduali?

Cosa cambia per i consumatori dopo l'esito dell'asta sulle bollette? Ecco quali gestori si occuperanno della fornitura per il Servizio a tutele graduali.

Si è recentemente conclusa l’asta relativa al Servizio a tutele graduali, che diventerà operativo da luglio 2024. In molti sono dunque gli italiani che si stanno domandando quali gestori hanno vinto l’asta, e chi si occuperà delle bollette a partire dalla prossima estate ormai in arrivo.

La risposta non è però univoca: infatti, non è stato un solo gestore a vincere l’asta. Sono diversi i gestori che si occuperanno, a partire da luglio, delle bollette e della fornitura elettrica in varie zone dell’Italia.

Infatti, prima di procedere con l’asta vera e propria, il Paese è stato diviso in 26 aree, corrispondenti ad altrettanti lotti. Di base, ciascun lotto è stato assegnato ad un proprio gestore, che si occuperà dunque del Servizio a tutele graduali per una specifica città.

I gestori vincitori di almeno un lotto durante l’asta sono sette: scopriamo di quali si tratta.

Esito asta bollette: quali gestori hanno vinto?

Al momento della conclusione dell’asta relativa alle bollette, sono sette i gestori che sono risultati vincitori. I 26 lotti in cui è stata suddivisa l’Italia verranno serviti da Enel, Edison, A2A, Hera, Iren, Illumia e Eon.

Ci occuperemo ora di analizzare i risultati più nel dettaglio, per scoprire quali sono i diversi lotti e quali i gestori che serviranno le diverse province da luglio 2024.

Tuttavia, prima di procedere con tale analisi, è doveroso fare una precisazione. Sebbene determinati gestori abbiano ottenuto più lotti e, di conseguenza, più nuovi clienti, per questi non vi è alcun obbligo.

Il che significa che, grazie al mercato libero, sarà possibile scegliere anche un operatore differente rispetto a quello assegnato mediante l’asta sulle bollette per il Servizio a tutele graduali.

Nel tentativo di risparmiare sulle bollette col mercato libero, infatti, si potranno valutare diverse offerte e cambiare il gestore: quello assegnato durante l’asta non deve essere necessariamente mantenuto.

Asta bollette, quali gestori hanno vinto? Il trionfo di Enel nel Nord Italia

Tra i sette gestori che sono riusciti ad ottenere lotti da servire mediante l’asta sulle bollette, Enel è il provider che ha ottenuto il risultato migliore.

Solamente nel Nord Italia, infatti, ha ottenuto ben sei lotti (e un totale di sette lotti vinti all’asta). L’asta per il Servizio a tutele graduali permetterà al gestore di ottenere circa 1,4 milioni di nuovi utenti.

Ottimo risultato anche per Hera, che ha ottenuto un totale di sei differenti lotti e relative aree da servire. Questo operatore, a conti fatti, ha guadagnato circa 1,33 milioni di nuovi utenti.

Sempre per ciò che riguarda l’Italia Settentrionale, un solo lotto spetterà ad Eon.

Esito asta bollette: quali gestori hanno vinto al Sud

Il gestore Edison è uno degli operatori che primeggiano al Sud Italia: ha infatti ottenuto quattro aree da servire, e i relativi lotti. E ad Edison spetterà dunque la fornitura nelle maggiori città del Mezzogiorno, da Catania a Lecce, da Reggio Calabria a Catanzaro.

Come vedremo, comunque, l’operatore si è accaparrato anche diverse opportunità al Centro Italia.

Bene anche Iren e A2A: per quanto concerne Iren, secondo le stime ha guadagnato un totale di 258.000 nuovi utenti. Gran parte di questi sono a Sud, in quanto spettano al provider le città di Barletta Andria Trani, Brindisi, Campobasso, Cosenza, Foggia, Isernia, Matera, Potenza, Salerno, Taranto.

A2A, invece, ha guadagnato 285.000 nuovi utenti, e la crescita maggiore si è registrata in Sud Italia.

Gli operatori del Centro Italia

In Centro Italia, infine, primeggiano quattro operatori: ancora una volta, ritroviamo Enel, che è riuscito a ottenere la fornitura del Comune di Roma.

Spetta invece ad Hera la fornitura di due vaste aree dell’Italia Centrale, mentre la provincia di Roma e Firenze verranno servite dal gestore Illumia, che all’asta per le bollette ha vinto un totale di tre lotti.

Segnaliamo infine ai lettori interessati a scoprire quale gestore servirà la propria città che abbiamo recentemente realizzato il seguente approfondimento: Bollette della luce, quale fornitore ha vinto l'asta? I gestori scelti, città per città.