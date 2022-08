Nuovo bonus 1.000 euro da richiedere senza ISEE con domanda dal mese di settembre 2022: di che cosa si tratta? Se abiti in questa città puoi ottenere dei favolosi incentivi per la mobilità sostenibile: scopri subito quali sono i requisiti e come richiedere il bonus 1.000 euro senza ISEE al tuo Comune.

È in arrivo un nuovo bonus 1.000 euro senza ISEE per le famiglie che risiedono in una determinata città italiana per risparmiare sulle spese di trasporto: la domanda si può presentare dal mese di settembre. Di che cosa si tratta?

In un periodo in cui i prezzi dei carburanti sono ancora piuttosto elevati, la crisi energetica non arretra e i costi da sostenere sono sempre maggiori in qualsiasi ambito sociale, è importante riuscire a risparmiare sulle spese quotidiane. Per esempio, sfruttando il bonus 1.000 euro senza ISEE le famiglie possono ottenere degli incentivi per la mobilità sostenibile.

Cerchiamo di capire che cos’è e come funziona il nuovo bonus 1.000 euro senza ISEE previsto da un singolo Comune italiano e quali sono le famiglie che possono presentare la domanda nel mese di settembre.

Nuovo bonus 1.000 euro senza ISEE: cos’è e come funziona

Una grande città italiana ha approvato un nuovo bonus 1.000 euro per le famiglie da richiedere con domanda a settembre: di che cosa si tratta?

In conseguenza dell’aumento dei prezzi di benzina e diesel, e con la necessità di risparmiare sulle spese, il Comune di Bologna ha stanziato 5 milioni e 215 mila euro per potenziare e incentivare la mobilità sostenibile. Come?

Non solo è in arrivo un nuovo bonus 1.000 euro senza ISEE, ma un pacchetto molto più ampio di misure che hanno l’obiettivo di incentivare i cittadini a scegliere mezzi sostenibili come il car sharing, il bike sharing, l’acquisto di biciclette a pedalata assistita o cargo bike, e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti casa-lavoro.

Il progetto si articola in due interventi: da un lato per migliorare offerta; dall’altro lato per incentivare la domanda.

Sono previsti 1 milione e 250 mila euro per i gestori di car e bike sharing, affinché si possano migliorare e ampliare le flotte di mezzi a disposizione. Sono stati stanziati, invece, 300 mila euro per l’erogazione di un bonus mobilità per i cittadini, ovvero un bonus fino a 1.000 euro senza ISEE per l’acquisto di mezzi sostenibili.

Nuovo bonus 1.000 euro senza ISEE: chi può averlo

Chi sono i fortunati cittadini che potranno richiedere il bonus 1.000 euro senza ISEE per la mobilità sostenibile?

Come previsto dalla normativa, possono accedere agli incentivi per la mobilità sostenibile esclusivamente i cittadini che risiedono nel Comune di Bologna: sia le persone fisiche, sia dipendenti di aziende che abbiano sottoscritto un accordo con il mobility management del Comune stesso.

È importante, però, rispettare l’arco temporale utile per l’effettuazione degli acquisti: si possono richiedere gli incentivi e ottenere il bonus 1.000 euro solo se il mezzo sostenibile è stato comprato dopo il 28 giugno.

Non sono stati fissati limiti ISEE per accedere agli incentivi: ciò significa che tutti coloro che abitano nella città metropolitana, a prescindere dal reddito o patrimonio, possono ottenere il bonus 1.000 euro per la mobilità sostenibile.

Bonus 1.000 euro senza ISEE: tutti gli importi

Quello che non tutti sanno sul bonus 1.000 euro senza ISEE previsto dal Comune di Bologna per incentivare la mobilità sostenibile è che esistono diversi importi a seconda dell’acquisto effettuato.

Si parte da un minimo di 300 euro a 500 euro per l’acquisto di una bicicletta elettrica, per poi passare da 500 euro a 1.000 euro per l’acquisto di una cargo bike.

In qualsiasi caso, comunque, il bonus mobilità non può erogare un contributo superiore al 50% della spesa complessivamente sostenuta dal cittadino: per esempio, su una spesa di 1.600 euro per l’acquisto di una cargo bike non si potranno ottenere più di 800 euro di rimborso.

Bonus 1.000 euro senza ISEE per le famiglie: domanda dal 16 settembre 2022

Arriviamo ora alle modalità utili per la presentazione della domanda e alle scadenze da rispettare: tutti i cittadini che soddisfano i requisiti sin quei elencati e sono interessati a richiedere il bonus 1.000 euro del Comune di Bologna potranno presentare la domanda online a partire dal 16 settembre 2022.

Per poter ottenere il bonus mobilità comunale è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione necessaria ad attestare l’acquisto, la tipologia del mezzo comprato, la data di esecuzione della transazione (ricordiamo non prima del 28 giugno 2022), il modulo di assolvimento del pagamento della marca da bollo, e l’eventuale dichiarazione del Mobility Manager.

Bonus mobilità: tutti gli incentivi per risparmiare sui mezzi pubblici

Il bonus 1.000 euro previsto dal Comune di Bologna non si esaurisce semplicemente in tutto questo: sono stati stanziati ulteriori 2 milioni di euro per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico.

In particolare, i lavoratori di aziende o enti situati nel Comune di Bologna possono aderire a un progetto che consente di utilizzare i mezzi pubblici locali godendo di uno sconto fino al 50% sull’abbonamento al servizio urbano, con un limite di 90 euro sulle altre tipologie di abbonamento.

In questo caso, la domanda può essere presentata fino al 31 gennaio 2023, ma occorre attendere la pubblicazione dell’apposito avviso.