Nuovo bonus fotovoltaico in arrivo nel 2023: in Friuli Venezia Giulia sono stati stanziati 100 milioni di euro per introdurre un contributo economico utile per l'installazione dei pannelli solari, con detrazione fino al 90% delle spese sostenute. Ecco tutte le misure alternative del pacchetto bonus fotovoltaico 2023 da sfruttare per il prossimo anno.

Quali sono gli incentivi, le agevolazioni e le misure che consentono di risparmiare sulla posa e installazione dei pannelli solari?

Confermato il bonus fotovoltaico 2023 con detrazioni fino al 110%, mentre sono in arrivo ulteriori incentivi sul fotovoltaico in Friuli Venezia Giulia per coprire fino al 90% delle spese sostenute per lo sfruttamento delle energie rinnovabili.

Altrettante agevolazioni per l’installazione di pannelli solari gratis provengono dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ma anche altre Regioni si stanno muovendo in tal senso.

Ecco quali sono gli incentivi Fvg e come funziona il bonus fotovoltaico 2023: quali detrazioni si possono sfruttare per risparmiare sulle spese di installazione dei pannelli solari.

Bonus fotovoltaico 2023: nuovi incentivi in Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia intende stanziare 100 milioni di euro per finanziare il nuovo bonus fotovoltaico 2023 che, in aggiunta agli incentivi nazionali, potrà far risparmiare fino al 90% delle spese a tutti i cittadini che sceglieranno di installare pannelli solari sui tetti delle proprie abitazioni.

Così, dopo la notizia del via libera al bonus sistemi di accumulo, arriva anche il nuovo incentivo Fvg: mentre lo Stato garantirà una detrazione al 50%, il resto spetterà alla Regione. Nel complesso si potranno richiedere detrazioni fino all’85-90% delle spese sostenute per l’installazione di sistemi che sfruttano le energie rinnovabili.

Basti pensare che, su tutto il territorio regionale, sono stati installati oltre 3 mila impianti (+6,8%), passando da 37 mila a 40 mila nel corso di un anno (dal 2020 al 2021). Nel 2022, invece, le richieste sono raddoppiate, in conseguenza del caro energia.

Non sono ancora state fissate le norme di accesso al nuovo bonus fotovoltaico Fvg, ma presumibilmente se ne parla nel 2023.

La domanda potrebbe essere presentata online, così come avvenuto per i contributi per il pagamento delle rette per l’asilo nido.

Bonus fotovoltaico 2023: quali sono le agevolazioni

In attesa del bonus fotovoltaico Fvg, tutti i cittadini italiani possono sfruttare le agevolazioni e i bonus pannelli solari confermati per il 2023.

Installare pannelli solari sui tetti delle proprie abitazioni non solo permette di risparmiare sui costi di energia elettrica e dunque sulle bollette (in questo periodo è importantissimo trovare alternative di risparmio), ma al tempo stesso aiuta a sfruttare energia pulita per salvaguardare l’ambiente.

Sempre più persone si stanno affidando al fotovoltaico o all’eolico per produrre energia da utilizzare in casa, oppure da conservare tramite i sistemi di accumulo.

Il bonus fotovoltaico 2023 comprende un pacchetto di agevolazioni che si possono sfruttare anche per il prossimo anno:

Bonus ristrutturazione 50%;

Ecobonus 50% o 65%.

Bonus fotovoltaico 2023 con detrazione al 110%: in quali casi

Partiamo subito dalla prima agevolazione, ovvero il bonus fotovoltaico che ci consente di ottenere una detrazione fino al 110% delle spese sostenute per la posa e installazione dei pannelli solari.

È importante sapere che il Superbonus per la posa dei pannelli fotovoltaici, a differenza delle altre agevolazioni, deve essere accompagnato da almeno un altro intervento considerato “trainante”. Si può optare, in tal caso per l’isolamento termico delle superfici verticali, oppure la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

È utile sapere anche che per ottenere la detrazione al 110%, lo sconto in fattura o la cessione del credito è necessario migliorare di almeno due classi energetiche l’efficienza dell’edificio.

Per conoscere le scadenze relative al Superbonus 110% invitiamo i lettori a leggere i nostri articoli dedicati.

Bonus fotovoltaico 2023 con detrazione al 50%

Una valida alternativa al bonus fotovoltaico con Superbonus 110% è il bonus ristrutturazione: seppur con una detrazione più bassa, questa agevolazione è decisamente più rapida e meno burocratica nei tempi di attuazione.

Il bonus ristrutturazione si può sfruttare fino al 2024 e permette – tra gli altri interventi – anche di installare pannelli solari sui tetti delle proprie abitazioni, godendo di una detrazione al 50%.

In tal caso, però, è necessario sapere che esiste un limite massimo di spesa fissato a 96.000 euro e che la detrazione del 50% viene recuperata in 10 anni con quote annuali equipollenti.

Ecobonus per l’installazione di pannelli solari: quanto si risparmia

Un’ultima alternativa per risparmiare sull’installazione dei pannelli solari e ottenere un bonus fotovoltaico è lo sfruttamento dell’Ecobonus casa fino al 2024.

In questo caso la detrazione spettante al contribuente per gli interventi di efficientamento energetico è pari al 50% o al 65% in base ai lavori effettuati.

La posa dei pannelli solari, però, deve essere necessariamente accompagnata ad altri lavori di efficientamento energetico.