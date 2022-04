In attesa dell’apertura delle domande del bonus patente 2022 nazionale, alcune Regioni hanno già pubblicato i bandi per richiedere i bonus formativi riconosciuti ai residenti in Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Lazio. Vediamo come ottenerli e quali sono gli importi.

Non ha ancora visto il via, infatti, il bonus patente introdotto dal Decreto Milleproroghe e che, si può dire, a rafforzato e sostituito un precedente bonus patente, introdotto con il decreto Infrastrutture.

Quest’ultimo consisteva in voucher dell’importo massimo di 1.000 euro per un rimborso del 50% per le spese sostenute per il conseguimento della patente o della qualificazione professionale per guidare mezzi pesanti, per esempio, la CQC, i cui costi, spesso, sono davvero ingenti.

Il bonus, adesso, ha cambiato veste: non più un massimo di 1.000, bensì di 2.500 euro per l’80% del rimborso sul conseguimento della patente/qualificazione.

Voucher che, però, non può ancora essere richiesto. La possibilità di presentare domanda, infatti, dovrebbe essere aperta a partire dal mese di luglio. Per il momento mancano ancora i dettagli e le informazioni necessarie per le modalità di presentazione.

Mentre il bonus patente nazionale non è ancora partito, però, le Regioni danno il via ai propri voucher che perseguono lo stesso obiettivo della misura statale: offrire un aiuto ai giovani che intendono entrare nel settore autotrasporti e sostenere il settore stesso, il quale, ultimamente, ha sofferto di carenza di lavoratori.

Disoccupati e disoccupate di queste tre Regioni possono, dunque, richiedere dei voucher, di importo diverso, per conseguire la patente o la qualificazione professionale richiesta per intraprendere una carriera come autotrasportatore.

Vediamo, allora, come richiedere i bonus patente 2022 delle Regioni, tutte le scadenze e gli importi.

Bonus patente Regione Sardegna 2022 fino a 3.500 euro: a chi spetta

Partono il 22 aprile 2022 le candidature per il bando della Regione Sardegna che permette di ottenere un bonus patente, fino a un massimo di 3.500 euro, riconosciuto a chi intende fare della conduzione di veicoli, merci o persone, il proprio lavoro, ma a causa degli ingenti costi per il conseguimento delle patenti o delle abilitazioni non ha potuto.

In effetti, il voucher della Regione Sardegna può essere utilizzato per:

il conseguimento di percorsi formativi volti a ottenere patenti e qualificazioni C e CQC, D e CQC ed E.

Molto spesso, infatti, i costi da sostenere non sono di piccole entità e, considerando anche la crisi del settore, aiuti di questo tipo permettono di non rinunciare a nessun tipo di opportunità, anche in situazioni economiche non proprio favorevoli.

Ma a chi spetta il bonus patente della Regione Sardegna? Il voucher può essere richiesto da:

disoccupati e disoccupate, con residenza nella Regione Sardegna, che abbiano sottoscritto la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) e che vogliono conseguire per la prima volta o rinnovare le patenti e le relative qualificazioni.

Come richiedere il bonus patente della Regione Sardegna nel 2022 e tutte le scadenze

A differenza del bonus patente nazionale, quello messo in campo dalla Regione Sardegna richiede la presentazione di un ISEE in corso di validità. È proprio in base al valore dell’ISEE, infatti, che verranno stilate le graduatorie.

Ma andiamo con ordine: per richiedere il voucher il richiedente dovrà inviare la domanda attraverso il portale www.sardegnalavoro.it, a cui è possibile accedere solo con SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) o anche CNS.

Gli step da effettuare, a questo punto, saranno due:

il primo è effettuare la registrazione al sito, il secondo è inviare la domanda telematicamente.

Al momento dell’invio della domanda, si dovranno dichiarare alcune informazioni (esistono, ovviamente, pene qualora si dichiarasse il falso) tra cui:

la propria registrazione al Centro per l’Impiego e aver rilasciato la DID; la propria residenza in Sardegna; il valore dell’ISEE; di utilizzare il valore del voucher entro un anno dall’assegnazione.

Le domande possono essere inviate dal 22 aprile e fino al 6 maggio di quest’anno.

Bonus patente del Friuli Venezia Giulia fino a 3.000 euro: requisiti e chi può richiederlo

Dal 31 marzo 2022 è invece possibile inviare richiesta per ottenere il bonus patente del Friuli Venezia Giulia fino a 3.000 euro che può essere utilizzato per conseguire la CQC.

Stiamo parlando della Carta di Qualificazione del Conducente, indispensabile per intraprendere una carriera come autotrasportatore, dal momento che il conseguimento è obbligatorio.

Possono richiedere il bonus patente del Friuli Venezia Giulia:

i beneficiari dai 18 anni in su che hanno la residenza in Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni che sono iscritti a un corso per conseguire la CQC o per estendere quest’ultima, o anche che siano iscritti a un corso per il conseguimento di patenti C, CE, D, DE oppure E che devono essere conseguite prima di ottenere la CQC.

Bonus patente Friuli Venezia Giulia 2022: spese ammissibili e scadenze per l’invio della richiesta

Il bonus patente fino a 3.000 euro del Friuli Venezia Giulia può essere utilizzato per il conseguimento della CQC e, in particolare, come contributo per le spese relative a:

l’iscrizione, la frequenza ai corsi, l’ammissione agli esami, lezioni di guida, visita medica.

La CQC dev’essere conseguita entro e non oltre il 23 aprile 2023.

La domanda per il bonus va inviata esclusivamente in via telematica, tramite il sito della Regione. Anche in questo caso, le uniche credenziali che permettono di effettuare l’accesso sono SPID, CIE o CRS (cioè la Carta Regionale dei Servizi).

Al momento dell’invio della domanda si dovranno allegare alcuni documenti. In primis la copia del documento d’identità del richiedente, poi l’attestazione dell’iscrizione all’autoscuola o ad altri enti così come indicati dal bando e un preventivo dettagliato di spesa e l’esatta indicazione delle specifiche prestazioni finalizzate al conseguimento della CQC da erogarsi successivamente all’iscrizione e dei relativi costi.

Come già accennato, le domande sono aperte già a partire dal 31 marzo. Per richiedere il bonus patente c’è tempo fino al 15 giugno 2022.

Bonus patente Regione Lazio 2022: come richiederlo e a chi spetta

Scade, invece, il 30 giugno di quest’anno il bando indetto dalla Regione Lazio per ottenere un bonus patente per il conseguimento di:

patente C o C1; CQCM (Carta di Qualificazione del Conducente Merci); patentino ADR per le merci pericolose.

Anche in questo caso, si tratta di un’iniziativa regionale destinata ai disoccupati e alle disoccupate che hanno residenza nel Lazio e che sono iscritti presso un Centro per l’impiego, avendo rilasciato anche una DID.

Gli importi del bonus patente della Regione Lazio vanno da un minimo di 500 euro a un massimo di 4.800 euro. Questo perché l’entità degli importi dipende dal numero di patenti/qualificazioni che si intende conseguire.

Tutte le informazioni in merito agli importi, così come i modelli da compilare per inviare la richiesta del contributo sono disponibili su questa pagina. Come si legge, infatti, le domande possono essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo autotrasportatori2022@regione.lazio.legalmail.it.

Oltre agli allegati, disponibili sulla pagina indicata (alla fine della pagina, su “Documentazione di riferimento”, si dovrà allegare anche una copia del documento d’identità del richiedente.

Per inviare la richiesta c’è tempo fino al 30 giugno 2022. Le domande si sono aperte a febbraio di quest’anno.