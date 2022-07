Il nuovo bonus shopping si può richiedere fino al 31 luglio 2022 ma in realtà è spendibile fino al 15 agosto. Il requisito per ottenerlo è uno soltanto e la procedura per richiedere il buono è semplice e veloce. Vale la pena dunque cogliere al volo ogni opportunità di spesa, soprattutto in questo periodo estivo ricco di prodotti in saldo e interessanti offerte promozionali.

Un’iniziativa che prevede l’accredito di una somma per tutti, da spendere subito per effettuare acquisti online. Il nuovo bonus shopping si può richiedere fino al 31 luglio 2022 ma in realtà è spendibile fino al 15 agosto.

Il requisito per ottenerlo è uno soltanto ovvero essere iscritto come cliente Amazon Prime e fare acquisti come di consueto tramite il noto e-commerce. E chi non ha Amazon Prime? Nessun problema, si accede comunque immediatamente al servizio, se si è concluso il periodo di prova di 30 giorni, come illustriamo nel paragrafo seguente.

Pochi spiccioli dunque, per ottenere una molteplicità di vantaggi tra cui costi di spedizione gratis su tutti gli acquisti idonei, Prime Video a disposizione per guardare film e serie tv e molto altro.

Solo per il mese di luglio inoltre Amazon regala a tutti 10€ di credito da poter spendere liberamente, acquistando una vasta gamma di prodotti, in questo periodo di forti sconti e saldi 2022.

Ecco tutti i dettagli nell’articolo.

Amazon Prime Day luglio 2022: come ottenere subito 10€ da mettere nel carrello

La procedura è semplice e veloce, nonché testata già in prima persona, quindi con garanzia che funziona al 100%.

In sostanza, tutti i clienti Amazon Prime hanno a disposizione anche il servizio Amazon Foto, in sostanza la possibilità (ultracomoda) di caricare tutte le proprie foto in cloud, quindi sistemandole nell’archivio online, con tutti i vantaggi che esso comporta.

Non si sovraccarica lo smartphone e soprattutto non si corre il rischio di perdere accidentalmente ricordi preziosissimi e non duplicabili.

Proprio perché si tratta di una possibilità di cui gli stessi utenti Prime spesso non sono al corrente, ecco che il colosso ha deciso di regalare 10€ di credito a tutti coloro che iniziano a caricare foto sul cloud.

Il metodo più semplice per procedere è quello di scaricare l’App Amazon sul proprio cellulare e da lì caricare facilmente una foto sullo spazio disponibile, legato al proprio account.

Basta una sola foto per iniziare. Amazon aggiunge 10€ al carrello, tra i metodi di pagamento che è possibile utilizzare per procedere con gli acquisti. Il gioco è fatto.

C’è tempo fino al 31 luglio per avere il denaro e fino al 15 agosto per spenderlo.

Bonus shopping 2022 su Amazon: quali prodotti acquistare

Nel momento in cui i soldi sono visibili nel carrello, è possibile utilizzarli subito per procedere con gli acquisti. Il buono si utilizza su un minimo di spesa di 30€, in fin dei conti una soglia facilmente accessibile, dal momento che le offerte e promozioni di prodotti Amazon, in questo periodo di saldi, sono davvero tante e non c’è che l’imbarazzo della scelta.

L’unico paletto che il colosso impone è che non è possibile utilizzare il buono se si decide di acquistare alcolici oppure prodotti digitali o ancora per neonati e bambini. Inoltre, il bonus shopping Amazon 2022 non è cumulabile con i Buoni Regalo.

Hanno dunque diritto a richiedere il buono da 10€ tutti coloro che hanno un abbonamento Amazon Prime a loro nome (purché non abbiano mai utilizzato Amazon Foto) o che hanno appena concluso il periodo di prova di 30 giorni gratuito, previsto per fruire di Prime.

Infatti, chi decide di provare i vantaggi di Amazon Prime ha un mese di tempo in cui decidere, avendo accesso a tutto ma senza spendere un centesimo.

Se però richiedi ora il tuo periodo di prova gratuito, purtroppo non puoi cumulare il bonus shopping messo in palio. Se invece hai appena concluso tale periodo, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento, che sicuramente offre molti più servizi e privilegi di quanto non costi.

Ecco i dettagli.

I vantaggi di Amazon Prime e come fare per iscriversi subito

La procedura da seguire per potersi iscrivere ad Amazon Prime è semplice e veloce. Infatti, basta cliccare sull’icona corrispondente, inserire i propri dati e l’attivazione del profilo utente è immediata.

Quindi, prima di procedere con un qualsiasi acquisto, è consigliabile attivare l’abbonamento, non fosse altro che per testare il periodo di prova gratuito di 30 giorni, messo a disposizione.

Il vantaggio più noto di questo abbonamento è che, essendo clienti Prime, non si pagano le spese di spedizione su una miriade di prodotti. Chi dunque utilizza Amazon per i propri acquisti online, senza dubbio troverà l’opportunità molto interessante.

I costi dell’abbonamento sono sostenibili. Mensilmente si riceve l’addebito di 3,99€ direttamente sul conto corrente indicato. Chi lo desidera, può decidere di pagare l’intera somma annuale, in un’unica soluzione. In tal caso ha diritto a uno sconto e paga 36 euro per 12 mesi.

Gli studenti hanno diritto a un ulteriore occhio di riguardo sul prezzo, dal momento che pagano 1,99€ al mese oppure 18 euro all’anno.

Oltre a spedizioni gratuite e veloci (anche un giorno lavorativo), grazie a Amazon Prime si ha a disposizione Amazon Video, con tutti i film e le serie tv del momento, oltre ai contenuti per i bambini.

Inoltre, come abbiamo avuto modo di presentare in questo articolo, il servizio di Amazon Foto permette di disporre di un archivio praticamente illimitato di foto in cloud.

Inoltre Amazon Music Prime dà accesso anche a 2 milioni di brani musicali! C’è anche Amazon Reading che dà accesso a una serie infinita di libri, sempre all inclusive nell’abbonamento.

Ma i vantaggi non si fermano qui, il consiglio dunque è di provare per almeno 30 giorni tutti i servizi (dal momento che sono gratuiti) e poi decidere se sottoscrivere l’abbonamento oppure no.