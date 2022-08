Bonus vacanze 2022 bis per il 15 agosto: 450-900€ di sconto senza ISEE a questi fortunati 

Bonus vacanze 2022 bis per il 15 agosto. Una ghiotta opportunità si presenta per le famiglie proprio in prossimità di Ferragosto: un doppio sconto da 450 a 900 euro può essere richiesto per soggiornare in Italia. Anche senza ISEE e richiedibili già da ora, ecco quali sono i bandi attivi e i fortunati che possono presentare domanda.

Bonus vacanze 2022 bis per il 15 agosto. Una ghiotta opportunità si presenta per le famiglie proprio in prossimità di Ferragosto: un doppio sconto da 450 a 900 euro può essere richiesto per soggiornare in Italia. Anche senza ISEE e richiedibili già da ora, ecco quali sono i bandi attivi e i fortunati che possono presentare domanda.

L’estate è ormai iniziata e proprio nel mese di agosto moltissimi italiani, dopo mesi e mesi di lavoro, potranno finalmente godersi le tanto attese vacanze. La crisi economica, però, continua a minare le tasche dei cittadini sempre più alla ricerca di occasioni e agevolazione da sfruttare per risparmiare qualche spicciolo.

E quale alternativa migliore se non quella legata alla possibilità di avvalersi di qualche Bonus messo in campo dal Governo italiano o dagli enti locali? Anche per soggiornare in Italia o all’estero, infatti, gli aiuti economici per godere di qualche sconto non mancano.

Se vuoi mettere mano il meno possibile al tuo portafoglio per concederti qualche giorno di tranquillità lontano dalla routine quotidiana, il Bonus vacanze 2022 bis fa da 450-900 euro fa al caso tuo.

Molte Regioni, infatti, per incentivare il turismo nel proprio territorio non ci pensano due volte ad offrire interessanti sconti e offerte speciali sui soggiorni.

A prescindere dalla meta preferita (mare, montagna, lago o rifugio), il mese di agosto si presenta propizio per godere di sconti e agevolazioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Prova ne è il Bonus vacanze 2022 bis già richiedibile e attivo fino a novembre.

Se volete trascorre la giornata del 15 agosto in totale relax potete farlo, quindi, accedendo al Bonus vacanze senza ISEE bis, per usufruire di voucher di sconto sui soggiorni da 450 a 900 euro. Stessa cosa se avete programmato qualche giorno di relax per il prossimo autunno.

Ma ritorniamo al Bonus vacanze 2022 bis 450-900 euro. Senza perdere altro tempo, vediamo subito come sfruttarlo per soggiornare in Italia anche nelle giornate a cavallo del 15 agosto, quali sono i requisiti da rispettare, chi sono i fortunati che potranno accedere al Bonus senza ISEE e come presentare domanda.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Bonus vacanze 2022 bis per il 15 agosto: 450-900€ di sconto senza ISEE a questi fortunati

Partiamo subito dal Bonus vacanze 2022 bis da poter sfruttare già il 15 agosto. Il doppio sconto di 450-900 euro, senza ISEE, già attivo, coinvolge una platea di beneficiari molto ampia.

A questo punto, viene naturale chiedersi: chi sono questi fortunati italiani che potranno accedere al Bonus vacanze 2022 bis fino a 900 euro?

Iniziamo col dire che l’idea di concedere uno sconto bis sulle spese legate ai giorni di soggiorno presso una struttura ricettiva presente sul proprio territorio è venuta alla Regione Lazio, grazie al bando “Più notti, più sogni, più experience”. Di cosa si tratta?

Come anticipato in apertura di articolo, si concretizza in un Bonus vacanze 2022 bis, completamente svincolato dal rispetto di soglie ISEE e articolato in due pacchetti con tetti di sconto massimo differenti, di cui ci occuperemo a breve.

Ma torniamo ai fortunati beneficiari del contributo: qualsiasi cittadino residente in qualunque Regione d’Italia potrà accedere allo sconto implicito nel Bonus vacanze 2022 bis da 450-900 euro se decide di soggiornare nel Regione Lazio per più notti.

Come anticipato, il nome di Bonus vacanze 2022 bis non è casuale. Questo perché sono due gli importi massimi di sconto fruibili se si soggiorna in una struttura regionale a seconda del numero di notti e della tipologia della stessa.

Vediamo insieme tutti i dettagli su importi e funzionamento.

Bonus vacanze 2022 bis, sconto da 450 euro a 900 euro: ecco tutti gli importi

Entriamo nel merito del Bonus vacanze 2022 bis messo in campo dalla Regione Lazio soffermandoci sugli importi. Stando alle informazioni contenute nel bando “Più notti, più sogni, più experience”, lo sconto sulle spese di soggiorno varierà a seconda del pacchetto di soggiorno prescelto.

Il primo dei due pacchetti componenti il Bonus vacanze 2022 bis mette a disposizione dei cittadini desiderosi di concedersi qualche giorno di relax nella Regione una notte in omaggio per i soggiorni di due o tre notti (pacchetto 2+1 o 3+1).

Ma veniamo agli importi. Con questa prima tranche del Bonus vacanze 2022 bis, fruibile già dal 15 agosto, la Regione Lazio coprirà un costo massimo di 450 euro a beneficiario per ogni giorno extra di prenotazione delle camere, secondo questo criterio:

150 euro per un soggiorno in un hotel a una o due stelle;

per un soggiorno in 250 euro per un soggiorno in un hotel a 3 stelle;

per un soggiorno in 300 euro per un soggiorno in un hotel a 4 stelle ;

per un soggiorno in ; 450 euro (importo massimo) per un soggiorno in un hotel a 5 stelle.

Il secondo dei pacchetti in cui si articola in Bonus vacanze 2022 bis da 450-900 euro offre, invece, due notti gratis a chi vorrà soggiornare presso una struttura ricettiva laziale per almeno cinque notti (pacchetto 5+2). In questo caso lo sconto sarà di:

300 euro per un soggiorno presso un hotel da 1 o 2 stelle ;

per un soggiorno presso ; 500 euro per un soggiorno presso un hotel da 3 stelle;

per un soggiorno presso 600 euro per un soggiorno presso un hotel da 4 stelle;

per un soggiorno presso 900 euro (tetto massimo) per un soggiorno presso un hotel a 5 stelle.

Come fare domanda per il Bonus vacanze 2022 bis da 450-900 euro

Fare domanda per accedere allo sconto previsto dei due pacchetti del Bonus vacanze bis da 450 a 900 euro è abbastanza semplice.

I fortunati che decideranno di soggiornare un una delle tante strutture ricettive presenti nella Regione Lazio dovranno semplicemente contattare l’hotel desiderato presente nell’elenco consultabile dal sito internet www.visitlazio.com.

Per quanto concerne la scadenza, il Bonus vacanze senza ISEE è valido fino al 30 novembre 2022, quindi utilizzabile anche in occasione del 15 agosto.