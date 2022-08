Contro il caro bollette il Governo ha approvato 5 nuovi bonus per le famiglie con il decreto aiuti bis: quali sono le novità? Non solo estensione e potenziamento del bonus sociale con ISEE basso o in condizioni di disagio fisico, ma anche prezzi calmierati e nuovi aiuti per i nuclei familiari a basso reddito. Ecco quali sono i bonus bollette che si possono ancora richiedere.

Per contrastare gli aumenti delle spese relative all’energia elettrica e al gas, il Governo ha confermato 5 nuovi bonus per le famiglie e ha introdotto alcune novità con il decreto aiuti bis, un provvedimento che vale più di 14 miliardi di euro. Quali sono gli aiuti per le famiglie contro il caro bollette che si possono ancora richiedere?

Non solo è stato confermato il bonus sociale per le famiglie in difficoltà economica o in condizioni di disagio fisico, ma ci sono anche moltissimi altri aiuti per chi possiede un reddito basso da richiedere subito per risparmiare sulle spese di elettricità e fornitura di gas naturale.

Scopriamo subito quali sono le misure approvate dal Governo contro il caro bollette: ecco i 5 nuovi bonus per le famiglie confermati dal decreto aiuti bis.

Caro bollette: ecco i 5 nuovi bonus per le famiglie nel decreto aiuti bis

Mentre i prezzi di benzina e diesel scendono finalmente di qualche centesimo e i rincari sembrano momentaneamente attenuarsi, il Governo approva un nuovo provvedimento per contrastare il caro bollette: sono 5 i bonus per le famiglie approvati con il decreto aiuti bis, alcune conferme e alcune novità.

Con l’ultimo provvedimento approvato il 4 agosto scorso, il Governo ha confermato e potenziato il bonus bollette anche per il prossimo trimestre dell’anno: le famiglie che possiedono un reddito basso oppure i nuclei familiari che soffrono di disagio fisico possono ottenere degli sconti sulle utenze.

Prolungati per il quarto trimestre dell’anno – ovvero per le fatture di ottobre, novembre e dicembre 2022 – anche i tagli agli oneri di sistema su luce e gas e la riduzione al 5% dell’Iva sul gas naturale

Tra le novità, invece, è previsto il raddoppio della quota di esenzione del fringe benefits, che sale a 516 euro, che si potrà utilizzare anche per pagare le bollette; oltre alla sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità fino al 30 aprile 2023.

Infine, per i clienti più vulnerabili, compresi gli over 75 e gli abitanti delle isole maggiori, è prevista l’applicazione di una tariffa calmierata sul gas per permettere di pagare l’effettivo consumo della materia prima.

Caro bollette: bonus sociale per le famiglie nel decreto aiuti bis

Tra le misure approvate con il decreto aiuti bis, spunta anche la proroga del bonus sociale sulle bollette per le famiglie che soffrono di difficoltà economica o di disagio fisico. Le agevolazioni sono due: la prima spetta ai clienti che possiedono un reddito basso, mentre la seconda spetta alle famiglie al cui interno si trovano persone che necessitano di utilizzare apparecchi medici ad alimentazione elettrica.

Il bonus bollette per disagio economico è stato confermato con gli stessi requisiti anche per il terzo trimestre dell’anno: possono ottenere gli sconti sulle utenze di energia elettrica, acqua o gas tutte le famiglie che possiedono un ISEE inferiore a 12.000 euro, ovvero con ISEE fino a 20.000 euro e almeno 4 figli a carico, compresi i titolari RdC o PdC.

Non occorre presentare la richiesta per accedere al bonus elettrico per disagio economico: sarà Arera ad applicare gli sconti direttamente sulle bollette delle famiglie che ne hanno diritto.

Caro bollette: taglio degli oneri di sistema e riduzione dell’Iva sul gas nel decreto aiuti bis

Confermati nel decreto aiuti bis anche il taglio degli oneri di sistema su luce e gas, e la riduzione dell’Iva sul gas che rimane fissa al 5%.

La novità del nuove decreto approvato dal Governo riguarda, invece, la sospensione delle modiche unilaterali dei contratti di fornitura da parte delle aziende: la norma, già attiva fino al 31 ottobre 2022 è stata estesa almeno fino al 30 aprile 2023 con lo scopo di “congelare” i prezzi fissati attualmente dai fornitori di energia elettrica e gas.

Caro bollette: prezzi calmierati per le famiglie vulnerabili

Finalmente è stato confermato anche un prezzo calmierato sul gas per tutte le famiglie e i clienti più vulnerabili: come previsto dal decreto aiuti bis contro il caro bollette, a partire dal 1° gennaio 2023 i fornitori dovranno applicare prezzi di vantaggio alle persone che soffrono di difficoltà economica e non solo.

Tra i clienti considerati “vulnerabili” rientrano anche i soggetti disabili, i titolari della Legge 104, i cittadini over 75, gli abitanti delle isole maggiori, e tutti i luoghi che sono stati colpiti da calamità naturali.

Sarà Arera a determinate i prezzi calmierati per questi beneficiari.

Caro bollette: raddoppiano i fringe benefits per le famiglie

Un ultimo punto, di estrema importanza, è il raddoppio della quota di esenzione dei cosiddetti fringe benefits (come avvenuto nel periodo di pandemia da Covid-19), ovvero quelle agevolazioni erogate dalle aziende ai propri dipendenti da utilizzare sia per effettuare la spesa alimentare nei supermercati, sia per fare rifornimento di benzina.

In questo caso, i fringe benefits erogati potranno essere utilizzati anche per pagare le bollette di luce, acqua e gas: il valore di queste agevolazioni, come detto, raddoppia da 258,23 euro a 516,46 euro.