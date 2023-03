Case a 1 euro sul mare: dove si trovano e quali comprare nel 2023

Continua il progetto delle case a 1 euro in vendita direttamente sul mare: se sogni di trasferiti un un paese tranquillo, lontano dal traffico e dalla routine frenetica, questa potrebbe essere la soluzione migliore.

Ci sono moltissime nuove offerte di case a 1 euro sul mare da acquistare e ristrutturare in tutta Italia: ecco dove si trovano e come acquistarle.

Case a 1 euro sul mare: nuove occasioni e offerte nel 2023

Arrivano nuove occasioni e offerte per le case a 1 euro sul mare da acquistare nelle diverse Regioni italiane. Se hai dei soldi messi da parte e vuoi investire nel mattone, questa è la tua occasione.

Le case a 1 euro sono abitazioni che vengono vendute al prezzo di una caffè in diversi Comuni italiani a rischio spopolamento: molto spesso le strutture non sono perfette, ma sfruttando gli incentivi per la ristrutturazione possono tornare come nuove.

Nell'ultimo periodo, come abbiamo visto, le case a 1 euro sono state messe in vendita soprattutto nel Centro e nel Sud Italia: per esempio, in Molise (con 8 nuove strutture a prezzo ribassato), e in Sicilia.

Case a 1 euro sul mare: quali sono i requisiti per comprarle

Non tutti, però, possono acquistare la case a 1 euro: il progetto è nato per riqualificare alcuni luoghi e ripopolare i Comuni italiani più a rischio.

L'acquirente non può limitarsi esclusivamente all'acquisto di questi immobili, ma si deve impegnare anche nella ristrutturazione e riqualificazione degli stessi, sfruttando gli incentivi nazionali e regionali.

Si possono acquistare sia immobili ad uso privato (ovvero residenziale, abitativo), sia locali commerciali, turistici o aziendali.

Tra i requisiti da soddisfare per acquistare case a 1 euro sul mare, quindi, occorre:

• possedere la cittadinanza italiana, comunitaria, o il permesso di soggiorno ;

• presentare un progetto di ristrutturazione della casa entro 2, 3, o al massimo 6 mesi dall'acquisto (a seconda del bando).

Inoltre, l'acquirente che intende comprare la casa a 1 euro dovrà farsi carico delle spese notarili, eventuali volture e costi di ristrutturazione.

Case a 1 euro sul mare: ecco dove si trovano

Attualmente dove si trovano le case in vendita a 1 euro sul mare e non? Ci sono almeno una decina di annunci disponibili in tutta Italia e spesso le offerte possono riguardare anche città europee.

Ecco le principali offerte di case a 1 euro disponibili in Italia:

• Lecce nei Marsi (L'Aquila), Abruzzo ;

• Zungoli (Avellino), Campania ;

• Patrica (Frosinone), Lazio ;

• Cantiano (Pesaro Urbino), Marche ;

• Borgomezzavalle (Verbano Cusio Ossola), Piemonte ;

• Carrega Ligure (Alessandria), Piemonte ;

• Fabbriche di Vergemoli (Lucca), Toscana ;

• Montieri, (Grosseto), Toscana ;

• Ollolai (Nuoro), Sardegna ;

• Nulvi (Sassari), Sardegna ;

• Mussomeli (Caltanisetta), Sicilia ;

• Gangi (Palermo), Sicilia ;

• Regalbuto (Enna), Sicilia ;

• Salemi (Trapani), Sicilia ;

• Sambuca (Agrigento), Sicilia.

Si tratta di piccoli paesi a rischio spopolamento, per i quali i servizi essenziali si possono raggiungere in auto, comprese le scuole per i bambini e gli uffici per gli adulti.

L'obiettivo della vendita di case a 1 euro è contrastare lo spopolamento e provare a spingere lo sviluppo di questi piccoli centri cittadini.