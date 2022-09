Eurospin, offerta lampo: su questo elettrodomestico risparmi molti soldi (20€ in meno)

Eurospin non delude mai. Il numero uno dei discount presenti in Italia ogni settimana mette in offerta tantissimi prodotti, non solo alimentari, a prezzo stracciato. Nel volantino di settembre è presente un elettrodomestico utilissimo per la casa. Sul suo acquisto si possono risparmiare molti soldi: costa 20 euro in meno del prezzo stabilito dall’azienda produttrice.

Eurospin non delude mai. Il numero uno dei discount presenti in Italia ogni settimana mette in offerta tantissimi prodotti, non solo alimentari, a prezzo stracciato.

Nel volantino di settembre è presente un elettrodomestico molto utile per la casa. Sul suo acquisto si possono risparmiare molti soldi: costa 20 euro in meno del prezzo stabilito dall’azienda produttrice. Vediamo subito di quale si tratta e come approfittare di questa offerta lampo.

È già corsa all’acquisto dal sito internet Eurospin. Sono tanti i fedelissimi clienti del discount che insieme alla classica spesa stanno mettendo nel proprio carrello online un elettrodomestico innovativo e molto economico.

Ad avere accolto la notizia con gioia sono soprattutto gli appassionati della cucina, ma anche coloro che tengono molto al proprio benessere fisico. Chi rientra in questa categoria deve però correre ai ripari: manca sempre meno alla scadenza dell’offerta Eurospin e i prodotti stanno andando letteralmente a ruba.

L’offerta grazie alla quale si potranno risparmiare 20 euro sul prezzo dell’acquisto dell’elettrodomestico in questione è già attiva e tale rimarrà fino al 30 settembre 2022.

Ma c’è di più. L’elettrodomestico da impiegare esclusivamente in cucina potrà essere ordinato direttamente da casa, essendo l’offerta valida solo per gli acquisti effettuati online dal sito internet ufficiale Eurospin.

Per richiederlo non serve recarsi presso un qualsiasi supermercato ma solo dotarsi di una buona connessione a internet.

Niente fila alla cassa o timore di rimanere con un pugno di mosche in mano, l’elettrodomestico in questione si potrà prenotare direttamente da casa con pochi click, dal personal computer o dal proprio smartphone.

Un motivo in più per approfittare della ghiotta offerta Eurospin. Insomma, comodità e convenienza a portata di mano.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito quale elettrodomestico presente sul volantino Eurospin di settembre sta letteralmente andando a ruba e tutte le sue caratteristiche tecniche.

Eurospin, offerta lampo: su questo elettrodomestico risparmi molti soldi (20€ in meno)

Prima di soffermarci sulle caratteristiche tecniche del prodotto messo in offerta da Eurospin, occorre capire qual è questo elettrodomestico tanto ambito dai fedelissimi clienti del supermercato.

L’offerta più importante presente nel volantino di settembre 2022 riguarda la nuovissima friggitrice ad aria marchiata Necchi.

Stiamo parlando di un elettrodomestico diventato ormai indispensabile per la cottura dei cibi, gradito soprattutto da chi non hanno la minima intenzione di mettere qualche chilo in più.

Gustare delle prelibate patatine fritte senza perdere di mira la propria dieta è quindi ancora possibile grazie, appunto, alla friggitrice ad aria ormai presente in quasi tutte le cucine delle famiglie italiane più attente alla linea.

Non hai ancora questo elettrodomestico ma desideri acquistarlo? L’offerta Eurospin calza proprio a pennello perché permette di risparmiare molti soldi sull’acquisto di una friggitrice ad aria Necchi prezzata sul sito internet dell’azienda produttrice 99,99 euro.

Ebbene, ordinandola online dal sito Eurospin risparmi ben 20 euro: potrai averlo a casa tua a soli 79,99 euro. Questo è il prezzo dell’offerta lampo promossa dal discount fino al 30 settembre 2022.

Eurospin, risparmi 20 euro sulla friggitrice ad aria: ecco tutte le caratteristiche tecnico dell’elettrodomestico

Acquistando dal sito internet Eurospin la friggitrice ad aria Necchi 4,6 L NK8021 in offerta, non solo porti a casa un prodotto risparmiando sul suo acquisto, ma potrai contare su un elettrodomestico di grande qualità.

La friggitrice ad aria messa in offerta da Eurospin ha caratteristiche tecniche di tutto rispetto: Garantisce una cottura dei cibi ad una temperatura massima di 200 °C, ha una capacità di 4,6 litri, una potenza di 1500 W, un Display LED touch screen ed è protetta contro il surriscaldamento.

In più, grazie ai suoi 12 programmi garantisce una cottura più veloce, rende il cibo più croccante e fa risparmiare tempo ed energia.

70% in meno di calorie con la friggitrice ad aria Eurospin

Ormai non è un mistero: i cibi fritti hanno ripercussioni negative sulla nostra salute. Causano l’aumento del grasso corporeo, del colesterolo, dei trigliceridi, favoriscono il sovrappeso e il sorgere di malattie cardiovascolari.

Ecco perché la friggitrice offerta da Eurospin può rappresentare un’alternativa alla friggitrice ad olio.

L’elettrodomestico in questione riduce l’utilizzo dell’olio del 70%, evita la diffusione di odori e fumo in cucina ed è più sano della classica friggitrice.

Nulla da dire: Eurospin ha fatto veramente centro nel cuore dei suoi clienti che di certo approfitteranno dell’offerta online per accaparrarsi questo elettrodomestico spendendo 20 euro in meno rispetto al presso praticato dalla casa produttrice.