Lidl, risparmio incredibile: con soli 44€ porti a casa questo favoloso elettrodomestico 

Lidl sempre leader nel risparmio. La lista dei prodotti a prezzi stracciati si arricchisce di un nuovo prodotto molto utilizzato in cucina: con soli 44 euro porti a casa questo favoloso elettrodomestico. Corri subito al supermercato: l’incredibile offerta scadrà il 28 agosto 2022.

La grande catena di supermercati Lidl non smette di stupire in termini di risparmio e qualità. Il più affidabile dei discount tedeschi con sedi distribuite in lungo ed in largo per l’Italia torna a far parlare di sé per la convenienza e la qualità di nuovissimi prodotti presenti sul volantino di agosto.

Non solo cibo, prodotti per l’igiene, frutta e verdura, piante e utensili per il giardinaggio, ma anche una vasta gamma di articoli sportivi e tecnologici che fanno del discount uno dei supermercati più apprezzati dai consumatori italiani per la convenienza sui prezzi e l’elevata qualità dei beni offerti.

Non a caso, Lidl rappresenta per molti suoi clienti il punto vendita preferito dove acquistare prodotti di qualità potendo contare anche su un incredibile risparmio.

Oltre al volantino, le ghiotte offerte sono reperibili sui canali social associati alla catena della grande distribuzione alimentare, Facebook su tutti.

Pertanto, chi volesse rimanere costantemente aggiornato sui prodotti in offerta può tranquillamente tenere sotto controllo la pagina Lidl tra un click ed un altro su Facebook dove i prodotti vengono sponsorizzati.

Chi conosce il potere persuasivo dei social network sa benissimo come un’offerta appena lanciata possa provocare l’assalto dei supermercati. Ciò è accaduto anche in occasione dell’ultimo prodotto pubblicizzato proprio da Lidl.

Molte famiglie italiane alla notizia di una favolosa offerta si sono fiondate al supermercato Lidl più vicino per acquistare un elettrodomestico prezzato solo 44 euro.

Vediamo subito di quale si tratta, come averlo entro e non oltre la data del 28 agosto 2022 e tutte le caratteristiche tecniche dello stesso.

Lidl, risparmio incredibile: con soli 44€ porti a casa questo favoloso elettrodomestico

Prima di passare ad elencare le caratteristiche tecniche dell’elettrodomestico messo in vendita nei supermercati Lidl alla modica cifra di 44 euro, occorre chiarire di che tipo di prodotto si tratta.

L’incredibile risparmio sul prezzo di listino interessa un elettrodomestico molto impiegato in cucina per la preparazione delle pietanze senza ricorrere ai fornelli. Siete pronti a scoprire qual è questo favoloso elettrodomestico offerto da Lidl ad un prezzo incredibile?

L’offerta Lidl riguarda un nuovissimo forno elettrico prodotto dalla Silvercrest.

Generalmente, il prezzo di un buono forno elettrico supera i 100 euro. In questo caso, invece, il risparmio garantito da Lidl è sostanzioso se si prendono in considerazione le caratteristiche tecniche del dispositivo messo in offerta.

Per meglio intenderci, con soli 44 euro porti a casa un forno elettrico di tutto rispetto. Lo stesso, però, sarà disponibile fino ad esaurimento scorte anche se l’offerta Lidl rimane valida fino al 28 agosto 2022.

Allora cosa aspetti? Per non correre il rischio di rimanere con un pugno di mosche in mano basta recarsi subito al supermercato e mettere nel carrello il favoloso elettrodomestico insieme alla spesa.

Quali sono le caratteristiche del forno Lidl in offerta a soli 44 euro

Come svelato nel precedente paragrafo, l’incredibile offerta riguarda il forno Silvercrest venduto in ogni supermercato Lidl al prezzo di 44 euro.

Un prezzo di listino che permette alle famiglie di risparmiare un bel gruzzoletto di euro sull’acquisto di un qualsiasi altro forno elettrico con le stesse prestazioni messo in vendita da altri negozi, anche di elettronica.

Ma veniamo alle caratteristiche che rendono il forno Lidl particolarmente ambito dai clienti. L’elettrodomestico marchiato Silvercres permette 3 combinazioni di cottura/grill, ha una potenza di 1200 W e delle dimensioni 39,9 x 34,5 x 25,3 cm.

Non solo, dispone di un vano cottura da 14 litri, due ripiani per teglie fino a ben 26 centimetri di diametro e un timer di cottura regolabile fino a 60 minuti.

Sul fronte garanzia è invece coperto per 3 anni. Insomma, i 44 euro per questo elettrodomestico sono spesi più che bene.

Lidl, risparmio incredibile: ecco tutti gli strumenti in dotazione all’elettrodomestico

Scegliendo il forno Silvercrest presente sul volantino Lidl di agosto non solo porti a casa un elettrodomestico di grande qualità spendendo solo 44 euro e risparmiando sul suo costo, ma incluso nella confezione troverai una serie di strumenti in dotazione.

Di quali si tratta? Una griglia, delle pinze e due teglie (una normale, l’altra raccogli briciole estraibile).

Detto questo, non vi resta che correre immediatamente al supermercato Lidl più vicino e approfittare di questa incredibile offerta prima che sia troppo tardi.

