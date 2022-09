Nuovi bonus spesa arrivano subito per le famiglie italiane da un noto supermercato. Si tratta di un’iniziativa che permette di ottenere gratis dei buoni da 3 euro spendibili nello stesso punto vendita. Vediamo come averli e come funziona la promozione

La famosa catena di supermercati Decò ha lanciato ormai da alcuni anni un’interessante iniziativa di stampo ecologica offrendo anche la possibilità alle famiglie italiane di ottenere dei buoni spesa da 3 euro in cambio di oggetti fatti in materiale PET, per intenderci le famose e tanto discusse bottiglie di plastica. Il buono spesa di 3 euro potrà essere utilizzato a fronte di una spesa minima di 30 euro.

Promotore dell’interessante iniziativa è il gruppo Decò Italia. I supermercati Decò sono presenti in Campania dal 2006 con 132 punti vendita di proprietà della Multicedi S.r.l., azienda operante in provincia di Caserta. Il suo sviluppo è stato molto rapido tanto da aver fatto triplicare i sui punti vendita nell’Italia meridionale nel 2016.

Ma è solo nel 2020 che la società Multicedi e il Gruppo Arena (detentrice del brand per la Sicilia) creano una joint- venture che prende in nome di Decò Italia, con lo scopo di portare il marchio Decò in tutta Italia.

Come abbiamo già accennato la promozione da la possibilità di trasformare uno scarto in una risorsa per clienti e produttori.

Tra gli addetti ai lavori l’iniziativa viene chiamata “raccolta incentivante”, pratica molto utilizzata nei paesi europei tranne che in Italia dove queste raccolte sono ancora poco conosciute. Ma negli ultimi anni alcuni supermercati ed enti privati si stanno dotando di compattatori per la raccolta delle bottiglie di plastica o altri oggetti in PET, dando in cambio dei Bonus Spesa.

Ma vediamo nello specifico come averli e come funziona la promozione

Nuovi Bonus spesa di 3€ in regalo in questo supermercato: ecco come averli subito gratis

Buoni spesa nuovi di zecca offerti subito dalla nota catena di supermercati italiani. Si tratta di voucher del valore di 3 euro spendibili in qualsiasi supermercato Decò Italia.

La promozione è riservata ai titolari della carta fedeltà Decò. Essa permette di convertire le bottiglie PET di acqua, olio di semi e succhi di frutta, in buoni spesa da 3 euro utilizzabili su una spesa minima di 30 euro.

L’iniziativa della raccolta incentivante di Decò Italia nasce una collaborazione con Copiret, Consorzio volontario per riciclo del PET composto dai più grandi produttori di acque minerali e dalla maggior parte dei riciclatori nazionali di plastica. Il progetto si propone di dotare i supermercati Decò Italia di compattatori per il riciclo del PET.

Il cliente finale, riportando la bottiglia di PET vuota chiude la filiera della plastica permettendone il riutilizzo. Infatti, le bottiglie vengono raccolte, riciclate e immesse di nuovo sul mercato garantendo nuova utilità.

Una raccolta incentivata, a favore del cliente ma anche dell’ambiente, garantendo cosi un basso impatto ambientale. Le enormi quantità di plastica prodotta e non riciclata in maniera opportuna stanno distruggendo il nostro ecosistema, inquinando l’intero pianeta e avvelenando animali,

Nuovi Bonus spesa da 3 euro, ecco come ottenerli

Per ottenere in regalo i nuovi Bonus spesa da 3 euro offerti dal supermercato Decò, i clienti devono richiedere una tessera dotata di un codice a barre grazie alla quale si identificherà al compattatore.

Ma come si potrà accedere ai 3 euro di Bonus spesa?

Esibendo la tessera con il codice a barre, ogni volta che si vorrà, il cliente verrà identificato e potrà conferire le bottiglie in materiale PET ricavando in cambio punti utili da accumulare per raggiungere la soglia per l’erogazione del buono spesa. Quando il numero di bottiglie conferite al compattatore arriverà a 200, ai consumatori verrà consegnato un Bonus spesa del valore di 3 euro da spendere nei supermercati del gruppo Decò aderenti all’iniziativa.

Quindi 200 bottiglie in materiale PET equivalgono ad un voucher di 3 euro. A primo impatto 200 bottiglie potrebbero sembrare troppe ma visto l’alto consumo nelle nostre famiglie di casse d’acqua o di bevande gassate, sarà molto facile arrivare a questo obiettivo.

Nuovi Bonus spesa da 3 euro da utilizzare nei supermercati Decò, arriva anche un App

Per ottenere i nuovi Bonus spesa da 3 euro, bisogna consegnare le bottiglie vuote di detersivo, acqua, latte e molto altro nei punti di riciclo Coripet presenti nei supermercati Decò.

È possibile aderire all’iniziativa scaricando sul proprio smartphone l’app Coripet richiedere la tessera con il codice a barre gratuitamente presso i supermercati Decò. Per ogni bottiglia con etichetta integra consegnata si ottiene un punto. Raggiunti i 200 punti verrà erogato il voucher da 3 euro da spendere nel supermercato Decò preferito.

Attraverso l’App Coripet è possibile trovare gli eco-compattatori, controllare il proprio saldo punti, richiedere i Bonus spesa da 3 auro e accedere al Circuito “Coripet ti premia”.

