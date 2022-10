Pellet, risparmio vero con i gusci di nocciole: meno 40% sulla spesa e casa calda subito

Pellet sempre più costoso? Per contrastare il caro energia vi presentiamo una validissima alternativa al Pellet di legno che permette un risparmio del 40% sulla spesa per il riscaldamento domestico: i gusci di nocciole triturati. Ecco di cosa si tratta e quali sono i vantaggi di questa fantastica alternativa.

Pellet sempre più costoso? Per contrastare il caro energia vi presentiamo una validissima alternativa al Pellet di legno che permette un risparmio del 40% sulla spesa per il riscaldamento domestico: i gusci di nocciole triturati. Vediamo subito di cosa si tratta e quali sono i vantaggi di questa fantastica alternativa.

Caro energia sempre più pesante per le famiglie italiane. L’inverno sta per arrivare e le famiglie italiane sono sempre più preoccupate sul destino economico dei prossimi mesi invernali.

Il Pellet ormai ha raggiunto prezzi folli e le famiglie italiane se ne sono accorte. A denunciarlo anche il Codacons che segnali aumenti preoccupanti. Per un sacco da 15kg che lo scorso anno si acquistava ad un prezzo di 5 euro, oggi ci vogliono 15 euro.

Prezzo letteralmente triplicato a causa soprattutto della crisi tra Russia e Ucraina e dalla dipendenza di legname dai paesi russi. Tutto ciò ha determinato con un aumento in termini percentuali del +175%.

Ciò si ripercuote inevitabilmente sulle tasche delle famiglie italiane che vedranno da qui a qualche mese un’impennata dei costi per il riscaldamento. Sempre secondo le stime del Codacons, per riscaldare un’abitazione di 100 metri quadri con una stufa a Pellet si spenderanno per questa stagione invernale circa 2.145 euro.

Confrontando i dati con il 2021, dove la spese si attestava intorno ai 780 euro, l’aumento sarà di 1.300 euro. Un costo veramente insostenibile per le famiglie italiane, anche quando si scelgono combustibili alternativi al gas.

Questa situazione sta facendo correre ai ripari tutti i consumatori sempre più interessati alle varie alternative alla biomassa.

Per fortuna, le alternative ci sono e sono tante. Ad esempio, i gusci di nocciole triturati permettono di risparmiare il 40% sulla spesa e allo stesso tempo garantiscono il calore per tutta la casa.

Scopriamo tutte le curiosità a riguardo dei gusci di nocciole e i vantaggi del loro utilizzo.

Pellet, risparmio vero con i gusci di nocciole: meno 40% sulla spesa e casa calda subito

Con i prezzi del Pellet e della legna sempre più alti e l’inverno ormai alle porte le famiglie italiane corrono ai ripari cercando sempre nuove alternative per risparmiare.

Ormai non è una novità, tutti sappiamo che esistono in natura altre biomasse agricole che possono sostituire senza alcun problema il tradizionale Pellet.

Una di queste fantastiche alternative è rappresentata dai gusci di nocciole tritati.

Della nocciola non si butta nulla, anzi sorprendenti sono le sue proprietà.

Il 45% del peso di una nocciola è dato dal frutto stesso, il 53% è il guscio di nocciole e il 2% è dato dalla cuticola, ossia la pellicina tra il guscio e il seme.

I gusci, dunque rappresentano il principale sottoprodotto derivante dalle nocciole. Triturati diventano un ottimo eco-combustibili naturale molto apprezzato e quindi da classificare come valida alternativa agli altri combustibili, soprattutto al pellet tradizionale.

I gusci delle nocciole triturati non subiscono alcun processo chimico e sono estremamente versatili. Vengono sottoposti esclusivamente ad un processo di triturazione meccanica.

Se si confrontano con il Pellet, producono un notevole risparmio economico, circa il 40%, a parità di potere calorifico che si attesta sui 4,2 KWh/kg.

Gusci di nocciole, l’eco combustibile alternativo al Pellet è utilizzabile in tutte le stufe?

La risposta a questa domanda è: dipende dal tipo di stufa che avete davanti.

Se la stufa o la caldaia è policombustibile allora certamente la risposta sarà affermativa. Al contrario, se la stufa non fosse policombustibile è necessario apportare delle modifiche.

Attenzione però! Tutte le modifiche apportate alle caldaie e alle stufe a Pellet renderanno nulla la garanzia di fabbrica. Motivo per cui è opportuno effettuare le modifiche a garanzia terminata.

Effettuare le modifiche alla stufa a Pellet o alla caldaia per trasformarla in una che brucia gusci di nocciole non è facile: è opportuno rivolgersi ad un tecnico specializzato che effettuerà le modifiche in maniera professionale e competente.

La trasformazione da stufa a Pellet a stufa a Gusci di nocciole Triturati può costare intorno ai 200 euro. Ma a fronte di questo piccolo investimento, il risparmio è notevole e l’esborso sostenuto è ammortizzato già nel primo anno di utilizzo.

Gusci di nocciole, quali sono i vantaggi di questa incredibile alternativa

Mettendo a confronto i due combustibili si evidenzia come i vantaggi dell’utilizzo dei gusci di nocciole triturate non sono certamente da ignorare. Anzi, soprattutto in termini economici si può arrivare a toccare il 40% di risparmio rispetto al tradizionale Pellet.

Questo notevole vantaggio economico è prodotto soprattutto dell’IVA. Se sul Pellet di legno l’IVA è del 22%, per i gusci di nocciole triturati l’IVA è del 10%.

Oltre ad un notevole risparmio, a parità di umidità maggiore è il potere calorifero e soprattutto a basso impatto ambientale.