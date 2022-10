l costo del Pellet è sempre più alto e il caro bollette si fa sentire sempre di più nelle tasche degli italiani. C’è un’alternativa ecologica che permette di risparmiare sui costi del riscaldamento continuando a mantenere la casa sempre più calda.

Con l’inverno ormai alle porte, le famiglie italiane sono sempre più preoccupate per la nuova impennata del caro bollette, soprattutto del gas. è di qualche giorno fa l’annuncio di ARERA l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ha aggiornato il dato sul costo della materia prima gas.

Secondo le stime provvisorie si passerà da 104,99 centesimi per metro cubo a 196,25 centesimi a metro cubo, un rincaro del costo della materia prima pari all’86%. Se ragioniamo in termini di spesa per le famiglie italiane l’aumento sarà del 74%.

Si tratta, comunque di dati provvisori dovuti alla continua evoluzione del sistema gas. Infatti bisogna tener conto del fatto che da ottobre le bollette saranno mensili e non più bimestrali e ciò comporterà la possibilità di tenere sotto controllo la spesa della materia gas.

A cambiare anche il prezzo di riferimento non più quello che si forma al Ttf di Amsterdam ma quello che si configura sul mercato italiano PSV.

Per ora questo aggiornamento provvisorio di ARERA peserà in maniera drastica sulle fatture delle famiglie italiane che stanno prendendo sempre più in considerazione l’utilizzi di combustibili alternativi per ridurre la spesa.

Ma l’aumento del costo delle materie prime ha colpito anche il mercato delle biomasse preferite dagli italiani. La crisi Russa ha portato una corsa all’acquisto del Pellet facendo schizzare il prezzo oltre ogni aspettativa e rendendolo praticamente introvabile.

Se in passato un sacco da 15 kg costava tra i 3 e i 5 euro oggi la spesa per acquistare lo stesso quantitativo per una famiglia italiana è di circa13 euro.

Fortunatamente, esistono delle valide alternative sia al gas che al tradizionale Pellet. Molte famiglie italiane stanno valutando le possibili alternative per risparmiare quanto più possibile. Tra le tante ne spicca una non molto conosciuta. Si tratta del pellet di canapa.

Scopriamo insieme di cosa si tratta e quali sono i vantaggi dell’utilizzo di questo nuovo prodotto.

Caro bollette, spesa più bassa? Con il Pellet di canapa casa più calda e risparmio garantito

Con l’inverno in arrivo si fa sempre più pressante la necessità di ricercare metodi alternativi per riscaldare la casa risparmiando qualche soldo contrastando, allo stesso tempo, il caro bollette.

La crisi tra Russia e Ucraina e l’aumento incontrastato del prezzo del gas stanno spingendo le famiglie italiane a sperimentare nuove soluzioni da utilizzare nei sistemi di riscaldamento nell’intento di mantenere la spesa quanto più bassa possibile.

La nuova alternativa che vi presentiamo oggi è senza dubbio tra le più economiche ed ecologiche. Ci riferiamo al Pellet di canapa.

I primi produttori di Pellet di canapa sono stati i canadesi creatori del primo impianto di trasformazione, anche se negli ultimi anni la pratica si sta diffondendo anche nei paesi europei.

In Italia, invece, solo da quest’anno si sta iniziando a parlare di Pellet di canapa. Si tratta di un combustibile che ha un alto potere calorifero con un bassissimo impatto ambientale, dunque capace di rendere la casa più calda assicurando un certo risparmio economico.

Più nei dettagli, il Pellet di canapa altro non è che il risultato della lavorazione del gambo della canapa. Un processo che permette di separare i materiali presenti nel canupolo. I fiori e i semi vengono stoccati e messi a seccare per alcuni mesi e successivamente vengono triturati e pressati senza l’aggiunta di resine.

Pellet di canapa, quali sono i vantaggi di questa incredibile alternativa

Se lo si mette a confronto con il Pellet tradizionale, il Pellet di canapa presenta numerosi vantaggi soprattutto in termini di resa. Non solo, il suo impiego è fondamentale per abbattere i prezzi stellari dovuti al caro bollette.

Le emissioni di calore sono molto alte se confrontate con il materiale impiegato e l’impatto ambientale è molto basso, le emissioni di Co2, infatti, toccano punte molto basse.

Inoltre, va considerato che il sottoprodotto della combustione del Pellet di canapa può essere utilizzato come fertilizzante per il terreno stoccandolo in profondità.

La canapa, quindi, essendo biologica inquina di meno e può essere prodotto in tempi certamente più rapidi rispetto al legno. Genera anche pochissima cenere, non è corrosivo e non forma scorie.

Pellet di canapa, perché risulta essere economicamente efficiente

Ciò che rende il Pellet di canapa una risorsa economicamente efficiente nel combattere il caro energia è la sua rapida crescita.

Per chi non lo sapesse, la canapa cresce in soli 5 mesi al contrario del legno che ha bisogno di almeno 5 anni per crescere e solo trascorso questo tempo può essere tagliato.

Inoltre, va considerato che le coltivazioni di canapa sono anche ecosostenibili e molto ricche di fibre e il sistema di combustione si basa sulla pirolisi, ovvero viene realizzata a bassa temperatura creando un gas che può essere bruciato subito rendendolo altamente efficiente rispetto alla quantità minima utilizzata.