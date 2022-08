Solo qui, in questa precisa stazione di rifornimento, risparmiare benzina ogni giorno che vorrai fare il pieno. E' un tipo di pompa che è facile da trovare per molti in Italia, e che garantisce sempre il massimo del risparmio. In alternativa puoi sempre rivolgerti a queste stazioni, o cercarle direttamente sul tuo cellulare con queste app!

Anche con la proroga del taglio delle accise al 21 agosto molte pompe di benzina continuano a tenere alto il prezzo del carburante al litro.

Molte, ma non tutte.

Ci sono alcune che permettono di risparmiare benzina ogni giorno, se fai il pieno da loro. Ce n'è una in particolare che è perfetta per questo periodo, perché già prima del rincaro teneva i prezzi bassi, e anche in piena stangata continua a mantenerli.

Se però non hai modo di raggiungerla, non ti preoccupare: ci sono altre stazioni di rifornimento che ti permettono di risparmiare benzina ogni giorno. Addirittura, con alcune app, potrai risparmiare benzina guidando, mentre viaggi in autostrada o sulla superstrada.

Per risparmiare benzina ogni giorno tutti ormai fanno il pieno solo presso questa stazione

Se vuoi fare un pieno carburante e al tempo stesso risparmiare benzina ogni giorno devi fare il pieno qui, presso le pompe bianche.

Si tratta di un tipo di distributore di benzina non affiliato a nessuna rete di distribuzione, e che vende per conto proprio il carburante tramite accordi diretti con i fornitori e con i servizi logistici locali (es. ipermercati).

Tutto ciò incide sul prezzo del carburante. In genere il prezzo al litro è determinato da questi quattro fattori principali:

accise;

IVA;

costo della materia prima;

margine lordo (royalties).

Tolte le accise e l'IVA, che pesano il 60% del prezzo della benzina, più il costo della materia prima, che è del 34% sul litro, il restante 6% è il peso delle royalties.

Nel prezzo al litro della pompa bianca il costo delle royalties alla compagnia di distribuzione è bassissimo, anche perché non è affiliata a nessuna rete di una grande compagnia petrolifera. E possono adottare diverse politiche commerciali.

Le pompe bianche sono una manna per gli automobilisti che vogliono evitare di ritrovarsi in mezzo all'autostrada e di fare il pieno presso una stazione in franchising con prezzi da capogiro.

Purtroppo in Italia la disponibilità delle pompe bianche è abbastanza ristretta: su 22.149 distributori, ci sono solo 8.000 pompe bianche. Praticamente il 36%.

Se vuoi sapere se nella tua zona ci sono una o più pompe di benzina, consulta il sito alvolante.it, alla sezione "Distributori no logo". Troverai la lista completa di tutte le pompe bianche disponibili sul suolo nazionale.

E se alla fine della ricerca scopri che dalle tue parti non ce n'è alcuna, puoi sempre risparmiare benzina ogni giorno facendo il pieno in uno di questi distributori.

Ecco dove puoi risparmiare benzina ogni giorno in città

A causa di questa stangata diversi distributori hanno sofferto un calo della clientela, e hanno cominciato a ridurre leggermente il prezzo.

Questa corsa al "ribasso" è stata oggetto di una ricerca di Altroconsumo. Tramite i dati dell'Osservatorio prezzi e tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati analizzati i prezzi di tutti i distributori di carburante aventi le seguenti caratteristiche:

avere oltre un migliaio di impianti sul suolo italiano,

di sul suolo italiano, essere presenti in almeno 100 province.

Partendo da un indice di convenienza di 100, il risultato è il seguente. Se vuoi risparmiare benzina ogni giorno in città, rivolgiti a:

Tamoil,

Esso,

Q8.

E questo per quanto riguarda la città, mentre per l'autostrada la situazione è un po' diversa.

Ecco dove puoi risparmiare benzina ogni giorno in autostrada

In autostrada è più difficile fare il pieno e risparmiare benzina ogni giorno, perché sei quasi "costretto" a farlo se ti ritrovi in riserva e la successiva stazione di rifornimento è a tot chilometri da te. Puoi ottimizzare al meglio con un semplice trucchetto per risparmiare benzina in autostrada, ma prima o dopo dovrai fare il pieno.

Sempre Altroconsumo ha segnalato nella sua ricerca anche le pompe di rifornimento autostradali, ma solo quelle che hanno almeno 40 distributori in 11 regioni.

In pratica, per risparmiare benzina in autostrada, rivolgiti a:

Tamoil,

Q8,

Sarni Oil,

Api Ip,

Esso.

Questo è quanto emerso dalla ricerca di Altroconsumo, per quanto riguarda i prezzi del carburante dal 29 marzo 2021 al 12 aprile 2022. Teoricamente, sia per il circuito urbano e autostradale, converrebbe sempre andare alla Tamoil per risparmiare benzina ogni giorno.

Ma il prezzo del carburante cambia continuamente, e può succedere che stazioni di rifornimento, una volta convenienti, ora sono care come tutte le altre.

Per evitare la sorpresa dell'ultimo minuto è meglio affidarsi anche alle app mobile. Almeno con loro non sbagli, e puoi avere anche ulteriori bonus.

Trova dove fare il pieno con queste app, così potrai risparmiare benzina ogni giorno

In un mondo sempre più tecnologico, le app mobile sono indispensabili anche per fare il pieno carburante. Se vuoi risparmiare benzina ogni giorno basta scaricare una delle seguenti app per risparmiare benzina.

Le migliori attualmente disponibili su Google Play e Apple Store sono:

Prezzi Benzina,

Fuelio,

Octo U ,

, Distributori Metano, GPL e colonnine.

Ognuna di queste ha una sua particolarità, come segnalarti in tempo reale il cambio dei prezzi, la registrazione dei tuoi consumi e delle tue spese carburante, o addirittura l'accesso a bonus e incentivi.

Quest'ultimo è per chi scarica l'app Octo U. Se mantieni constantemente una guida sicura, potrai avere degli sconti sull'assicurazione auto e sul carburante, grazie a punti benzina e promozioni personalizzate.

Avere una guida sicura aiuta molto, anche se in molti ancora oggi non rinunciano a certe abitudini pessime per risparmiare benzina ogni giorno, che devono evitare. In casi come questo Octo U ti incentiva a cambiare abitudini e a migliorare la tua guida.

Mentre se non hai interesse a risparmiare benzina ogni giorno, perchè hai una macchina elettrica, puoi optare per Distributori Metano, GPL e colonnine, che ti indicherà la pompa di metano, GPL o elettrica più vicina a te.