Il reddito di base europeo sta per scadere: se non vuoi perdere un contributo da 640 euro al mese senza ISEE per sempre, devi apporre la tua firma online entro il 25 giugno 2022. Scopri subito come funziona, a chi spetta e come ottenere il reddito fi base universale europeo. Quando arriva in Italia? Ecco tutte le ultime novità.

Il reddito di base europeo, o reddito universale, potrebbe presto diventare una realtà per tutti gli italiani e non solo: la soglia di firme ad oggi raggiunta è oltre il 90%, ma manca ancora uno step prima di poter ottenere i 640 euro senza ISEE.

L’ultima parola spetta alla Commissione europea, tenuta a legiferare sulla proposta qualora dovessero essere raggiunte le firme necessarie per indire un referendum. Cosa cambia dal 25 giugno e da quando si potrà ricevere il reddito di base universale da 640 euro senza ISEE?

Reddito di base europeo: ultimo mese per ottenerlo!

Il reddito di base europeo nasce con l’obiettivo di difendere i diritti umani in primis, e garantire una sussistenza minima a tutti in secundis. L’iniziativa ha assunto rilievo anche per il suo obiettivo di contrastare le disuguaglianze sociali e redistribuire la ricchezza a livello nazionale e globale.

Per questo motivo, una petizione promossa a livello europeo ha cercato di raccogliere 1 milione di firme per portare la proposta davanti alla Commissione europea.

Se si dovesse concretizzare, il reddito europeo di base permetterebbe a tutti di ottenere un contributo mensile pari al 60% del reddito medio netto equivalente nazionale. Per l’Italia si tratterebbe di circa 640 euro per sempre.

È ancora possibile, per un ultimo mese, richiedere il reddito di base europeo attraverso una petizione online: apporre al propria firma è un piccolo gesto che può cambiare le cose.

Per ottenere il reddito di base europeo fino a 640 euro al mese per tutti e senza ISEE basta semplicemente recarsi sul sito web ufficiale della petizione online – rilanciata anche dal blog di Beppe Grillo – e inserire alcune informazioni.

In primis viene richiesto il Paese di residenza: nel menu a tendina che compare, è bene scegliere la propria nazione tra quelle disponibili.

A questo punto si sbloccherà la seconda parte della richiesta, che prevede l’accettazione e la lettura della dichiarazione di riservatezza e dei contenuti dell’iniziativa. Sotto è richiesta anche l’autodichiarazione di non aver già dato il proprio contributo all’iniziativa.

A questo punto si può scegliere tra la compilazione del modulo online, oppure l’utilizzo della propria Carta di Identità Digitale.

Si procederà poi con l’inserimento dei propri dati personali: numero di documento di riconoscimento (passaporto o carta di identità), nome e cognome.

Infine, basta cliccare su “Sostieni” per inviare la propria adesione all’iniziativa.

L’obiettivo della petizione europea per l’introduzione del reddito di base è quello di raccogliere almeno 1 milione di firme, utili per presentare davanti alla Commissione europea la proposta ufficiale di un reddito universale e incondizionato destinato a tutti, senza limiti reddituali o patrimoniali.

Se dovessero essere raggiunte le firme necessarie per l’introduzione del reddito di base, verrebbe avviata la discussione a livello europeo. C’è la possibilità di indire un referendum attraverso il quale siano i cittadini a decidere sull’introduzione o il rigetto della proposta. Non è chiaro se si possa realmente sperare nell’introduzione del contributo, ma per lo meno la discussione troverebbe un fondamento concreto.

Se, invece, non si dovessero raggiungere le firme necessarie, la proposta di reddito di base europeo finirebbe per essere accantonata.

Ricordiamo, infatti, che questo sussidio (se così possiamo chiamarlo) è stato pensato da tempo: a partire dal 1700 se ne parla senza aver mai trovato un accordo concreto. Il 2022 potrebbe essere l’anno della svolta?

Sono quattro i concetti fondamenti sottesi al reddito di base europeo. Esso è:

Universale , in quanto spetta a tutti senza distinzioni;

, in quanto spetta a tutti senza distinzioni; Individuale , perché viene erogato alla singola persona a prescindere dall’età, dal genere, dalle condizioni economiche, ecc

, perché viene erogato alla singola persona a prescindere dall’età, dal genere, dalle condizioni economiche, ecc Incondizionato , perché non prevede alcun requisito ma spetta a tutti senza condizioni;

, perché non prevede alcun requisito ma spetta a tutti senza condizioni; Sufficiente , in modo da garantire una vita dignitosa a tutti i cittadini.

Ma è anche vero che, se fosse confermato un importo pari a 640 euro, il reddito di base non riuscirebbe a coprire le spese complessive per condurre una vita dignitosa…

Grazie al reddito di base universale si potrebbero contrastare la povertà assoluta e le disuguaglianze, due fenomeni in crescita nel nostro Paese.

Attualmente la petizione online per introdurre il reddito di base universale e incondizionato per tutti – con un importo fittizio di 640 euro a persona – ha raggiunto poco più di 225 mila firme.

L’Italia ha raccolto 53 mila firme, e si appresta a raggiungere il requisito nazionale fissato a 53.580. Risultati migliori in Slovenia, dove è stato raggiunto e superato l’obiettivo nazionale, mentre anche al Germania è riuscita a raccogliere un gran numero di firme (quasi 59 mila).

Ciò significa che siamo vicini all’introduzione del reddito di base europeo anche in Italia? Purtroppo no, non è così. Forse questa iniziativa potrebbe non aver alcun risvolto a livello concreto.

La Commissione Europea sarà tenuta a discutere sulla possibile introduzione del contributo per i cittadini europei solo qualora si riescano a raggiungere 1 milione di firme, come previsto all’apertura della petizione.

Considerando che la scadenza è prossima, appunto fissata al 25 giugno 2022, e l’obiettivo è ancora lontano, pare ormai difficile poter ottenere un reddito di base da 640 euro senza ISEE per tutti.

Reddito di base: in Italia esiste già? Non proprio…

In Italia, in realtà, esiste già una misura che è stata definita inizialmente una sorta di “reddito di base”: si riferiamo al reddito di cittadinanza, introdotto dal primo Governo guidato da Giuseppe Conte, per iniziativa del Movimento 5 stelle.

Ma quali sono le similitudini e le differenze della misura italiana – appunto il reddito di cittadinanza – rispetto al progetto europeo?

Balza all’occhio la mancanza di una caratteristica fondamentale per il reddito di base: l’incondizionalità. La misura italiana a firma grillina spetta solo ai nuclei familiari che soffrono di difficoltà economica e che possiedono un ISEE e un patrimonio mobiliare sotto determinate soglie. Il reddito europeo, invece, spetta a tutti senza condizioni e senza limiti reddituali.

Non solo: mentre la misura italiana deve essere appositamente richiesta da chi possiede i requisiti per averla, il reddito di base viene elargito a tutti senza bisogno di presentare la richiesta.

Entrambe le misure, infine, hanno un unico obiettivo: contrastare le disuguaglianze e permettere a tutti di condurre una vita dignitosa.