Per risparmiare soldi a volte basta solo tagliare delle spese inutili, e che molti considerano come essenziali. Alla lunga potresti metterti da parte un sacco di soldi, abbastanza per una vacanza. Si parla di pochi e semplici accorgimenti, con cui potrai arrivare a metterti in tasca qualche centinaio di euro, più che sufficienti per un viaggio.

E si parla di sprechi che trovi ovunque: nella tua spesa alimentare, nella tua bolletta energetica, nel tuo pieno carburante, nei vestiti e in tanto altro.

L'essenziale è che tu possa risparmiare soldi abbastanza per andare in vacanza. Al peggio basterà tagliare qualche spesa superflua durante il tuo viaggio e la tua vacanza.

Evita queste spese inutili e potrai risparmiare soldi a sufficienza per una bella vacanza

Non sono poche le spese inutili di cui puoi fare tranquillamente a meno, se vuoi risparmiare soldi ogni mese.

In molti credono ancora che il prodotto di marca sia il non-plus-ultra, e che il prezzo alto giustifichi la qualità del prodotto. Non è più così. Grazie ai prodotti "logo" (quelli con il marchio del supermercato) e ai discount, puoi risparmiare un sacco di soldi e avere la stessa qualità dei prodotti da marca.

Evita ovviamente tutte le presunte "offerte speciali". Sono per lo più proposte che il supermercato offre per alleggerire il proprio inventario, ma si parla di prodotti con una scadenza alquanto ravvicinata.

Per risparmiare soldi sulla bolletta evita consumi eccessivi o contratti obsoleti

Ovviamente non si può evitare di spendere soldi per la bolletta luce e gas, ma se vuoi risparmiare soldi è bene iniziare a ridurre i consumi, magari utilizzando elettrodomestici di ultima generazione, od ottimizzando quelli che ora hai in dotazione, ricorrendo a programmi specifici quali Eco o a Risparmio energetico.

Oppure puoi passare direttamente ad un'altra compagnia energetica, magari una del Mercato Libero: hanno contratti decisamente migliori rispetto a quelli del Mercato Tutelato.

Inoltre a breve dovrai provvedere alla sottoscrizione, perché dal 1 gennaio 2023 ci sarà il passaggio obbligatorio al Mercato Libero.

Consigliamo di sottoscrivere un contratto con tariffa oraria: è perfetta per chi ha ancora degli elettrodomestici "vampiri". Potrai metterli in funzione nella fascia meno cara, e lasciare per quella più costosa tutti gli altri.

Tutte le spese inutili sulla benzina che devi evitare per risparmiare soldi

Pochi lo sanno, ma ci sono delle spese inutili anche sul pieno carburante. E' ovviamente un must fare il pieno, ma non necessariamente devi farlo presso le pompe di benzina dei grandi marchi. E' un po' come con i grandi supermercati: anche per il carburante ci sono le alternative "low cost".

Parliamo delle pompe bianche. Non avendo alle spalle alcuna compagnia petrolifera, le pompe bianche tolgono da prezzo della benzina al litro le rispettive royalites.

Hanno tutte un prezzo decisamente inferiore, e le trovi facilmente anche vicino a casa tua. Se invece non sai dove trovarle ci sono un sacco di app online che possono segnalarti la pompa bianca più vicina a te.

Inoltre avere una guida scorretta è come fare continuamente una spesa inutile, perché se guidi senza prendere in considerazione un utilizzo saggio delle marce o dell'accelerazione praticamente bruci benzina inutilmente.

Per risparmiare soldi in questo caso è meglio evitare di tenere sempre una marcia bassa, se il motore va oltre i 2.000 giri, o di accelerare all'improvviso. Sono "spese" che fanno male al tuo portafoglio e al tuo motore.

Se hai però una macchina a cambio automatico il risparmio è garantito, perché la macchina passa direttamente da una marcia all'altra, così non rischi di sprecare benzina inutilmente. Inoltre oggigiorno il cambio automatico è anche nelle utilitarie o nelle city car.

Ecco i migliori siti di abbigliamento per chi vuole risparmiare soldi ogni mese

Acquistare vestiti può diventare una spesa inutile, se si parla di abiti di alta moda o di un vestito di gran lunga fuori misura per le proprie tasche.

Se vuoi risparmiare soldi ogni mese ma non vuoi rinunciare allo shopping, puoi limitarti ad un acquisto molto occasionale, nel caso di capi di alta moda, o passare all'abbigliamento low cost.

E' un tipo di abbigliamento che negli ultimi anni sta spopolando, con la nascita di veri e propri siti online dove puoi acquistare vestiti a prezzi stracciati.

Ma fai attenzione alle cosiddette "offerte". Molti vestiti vengono venduti con degli sconti molto sospetti. Molti commercianti presentano infatti dei prezzi "falsi": sono quelli ufficiali, ma grazie allo "sconto" fanno credere ai clienti che l'abito costi di meno.

Evita anche di spendere soldi in maniera compulsiva. Progetta una giornata specifica per fare shopping, e limita il tuo budget. Sennò sarà difficile risparmiare soldi per una vacanza.

Quanti soldi devi risparmiare per una bella vacanza e su cosa tagliare per il viaggio

Se riesci nell'intento di evitare quante più spese inutili possibili, alla fine potresti riuscire a risparmiare soldi a sufficienza per una vacanza.

Si parla però di arrivare almeno a 1.000 euro, per una vacanza da single, massimo 1.500 euro per una in coppia (praticamente 750 euro a testa).

Potrebbe sembrare impossibile da raggiungere. In realtà non devi per forza risparmiare in un colpo solo 1.000 - 1.500 euro. Se riesci a risparmiare anche solo 100 euro al mese, in un anno arrivi tranquillamente a 1.200 euro. E questo da solo. In coppia entro 7-8 mesi hai già raggiunto la tua quota.

Se non riesci a raggiungere questa cifra, non preoccuparti. Puoi sempre risparmiare anche sulle vacanze stesse.

Anche nel solo viaggio d'andata ci sono un sacco di spese inutili che molti invece considerano essenziali, e così anche in vacanza, come uscire sempre la sera o andare in hotel. Se vuoi risparmiare soldi, per esempio, puoi limitare le uscite, od optare per ostelli o stanze in affitto.

Se stai attento anche in vacanza, in pochi mesi potrai essere già pronto per le ferie.