Telepass: quanto si risparmia al pedaggio autostradale? Tutto quello che c’è da sapere

Molti italiani che viaggiano spesso con l’automobile, si domandano quanto effettivamente si risparmia con il Telepass e come sfruttarlo al meglio per ottenere il massimo del risparmio.

A questo proposito, infatti, per chi viaggia con grande frequenza, anche soltanto per tratti piuttosto brevi, potrebbe essere vantaggioso valutare l’acquisto del dispositivo di Telepass.

Si tratta di un dispositivo che viene applicato generalmente sul parabrezza dell’automobile oppure posizionato a bordo della moto, così da poter procedere con il pagamento del pedaggio autostradale senza doversi fermare al casello.

In questo articolo, dunque, vediamo come funziona l’acquisto e l’abbonamento al Telepass e soprattutto quanto si risparmia con questo tipo di dispositivo.

Telepass: come funziona il servizio

Come ormai tutti sanno, il Telepass rappresenta un dispositivo facile da usare e di piccole dimensioni, utile per tutti quegli italiani che viaggiano e si sposano frequentemente, anche per brevi tratte, utilizzando la propria automobile oppure la propria moto.

In questo senso, grazie all’acquisto di un dispositivo Telepass e dei servizi collegati a questo strumento, gli italiani possono continuare a spostarsi in autostrada, senza doversi fermare al casello autostradale.

In questo modo, basterà rallentare con il proprio veicolo, così che il Telepass permette di addebitare l’importo dovuto da parte dell’automobilista, direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale, oppure mediante la carta di credito.

Possedere un dispositivo Telepass, inoltre, permette anche di avere sempre il pieno controllo delle transazioni che vengono effettuate, direttamente accedendo all’area personale sul sito ufficiale o sull’applicazione per smartphone dedicata.

È chiaro, quindi, che il Telepass permette di usufruire di una serie di vantaggi. Si tratta, di uno strumento cashless che evita il problema di avere sempre con sé delle banconote e dei soldi in moneta per poter effettuare il pagamento del pedaggio.

Al contempo, oltre al pagamento del pedaggio autostradale, il Telepass permette anche di effettuare il versamento degli importi dovuti nei casi in cui si fruisce di alcuni parcheggi sul territorio italiano, senza nessun costo aggiuntivo.

Telepass: i servizi connessi al dispositivo

Occorre precisare che acquistare un dispositivo Telepass e fruire dei suoi servizi permette di accedere ad alcune funzioni che cambiano in base al tipo di servizio acquistato.

Infatti, è possibile distinguere dei servizi Telepass standard, rispetto ai servizi di pagamento in app.

Per quanto riguarda la prima tipologia dei servizi Telepass, si tratta di quei servizi legati quindi ai pagamenti del pedaggio autostradale, ma anche dei parcheggi convenzionati nonché del traghetto Stretto di Messina oppure dell’Area C Milano.

In questo caso, solitamente la fatturazione è trimestrale.

Mentre, per quanto concerne i servizi di pagamento in app di Telepass, si tratta di servizi con fatturazione mensile, e non richiedono l’utilizzo del dispositivo fisico Telepass in quanto funzionano direttamente tramite l’app mobile.

Parliamo, quindi, di servizi legati ad esempio alle strisce blu, alla ricarica elettrica, al bollo e alla revisione, nonché mezzi pubblici, carburante, lavaggio auto.

A questo proposito, in questo tipo di servizi Telepass rientrano anche pagoPA, o l’acquisto di servizi per navi, traghetti, mezzi pubblici, treni e taxi.

Quanto si risparmia con il Telepass

Per capire effettivamente qual è il risparmio che si può ottenere grazie al Telepass è importante innanzitutto verificare quali sono i costi per poter fruire dei servizi di Telepass.

A questo proposito, come si legge sul portale ufficiale di Telepass, è possibile notare diverse tipologie di offerte che cambiano in base al numero di veicoli e di servizi totali di cui si intende fruire.

Nel 2024, si può approfittare di diverse tipologie di offerte Telepass, tra cui Telepass Easy con il costo di 2,50 euro al mese, nonché Telepass Pay X con il costo di 5,90 euro al mese, ed infine Telepass Plus con il costo di 3 euro al mese.

Va detto che periodicamente Telepass mette a disposizione alcune offerte vantaggiose che prevedono per alcuni mesi la possibilità di godere del canone zero.

Quanto si risparmia quindi con il Telepass? L’effettivo risparmio dipende da quanto viene utilizzato il dispositivo da parte del titolare del servizio.

Il risparmio più immediato riguarda sicuramente lo sconto per i veicoli riguardante il pedaggio su alcune tratte autostradali. In questo caso, il risparmio varia dal 20% al 100% per le auto, mentre per le moto è fissato uno sconto del 30%.

Inoltre, grazie al cashback, è possibile ottenere un rimborso immediato di una percentuale della spesa che viene accreditato direttamente sull’applicazione una volta che viene completato l’acquisto dei servizi Telepass.