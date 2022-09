Tra rincari e aumenti per il nuovo a.s. 2022-2023, tornano gli abbonamenti per i trasporti gratis riconosciuti agli studenti campani. L’abbonamento digitale può essere richiesto esclusivamente online. Solo 3 i requisiti per viaggiare gratis.

Tra rincari e aumenti per il nuovo a.s. 2022-2023, tornano gli abbonamenti per i trasporti gratis riconosciuti agli studenti campani.

In tutta Italia la scuola è ormai cominciata. Molte sono le famiglie che hanno dovuto affrontare le spese per l’acquisto di libri e altro materiale didattico. Molti sono gli studenti che hanno accolto con piacere l’arrivo del nuovo bonus, attivo su tutto il territorio nazionale, per risparmiare sugli abbonamenti per il trasporto pubblico.

A questa iniziativa, nata proprio con l’obiettivo di tendere una mano a lavoratori e studenti in questo periodo di fortissimi rincari, si vanno aggiungendo anche interventi regionali.

La Regione Campania non è nuova a questo tipo di agevolazioni. Gli studenti hanno potuto richiedere gli abbonamenti per i trasporti gratis anche per gli scorsi anni scolastici. La misura è ormai divenuta strutturale.

Un aiuto non indifferente che tende la mano alle famiglie per risparmiare sulle spese per gli spostamenti. A essere inclusi sono, infatti, le famiglie con figli che frequentano medie e superiori, ma anche l’università.

Si tratta di un abbonamento digitale. Anche la richiesta, per la quale c’è tempo fino al 16 dicembre 2022, va presentata esclusivamente online.

Trasporti gratis per gli studenti, anche universitari: in Campania le famiglie risparmiano

È stato un inizio anno scolastico difficile per moltissime famiglie italiane. Dopo i primi rincari sul prezzo della benzina, l’aumento in bolletta, nonché sulla spesa alimentare, i genitori di figli in età scolare hanno dovuto affrontare l’ultima batosta degli aumenti sul materiale didattico.

Ecco perché molte Regioni non hanno perso tempo e hanno messo a disposizione risorse per offrire contributi alle famiglie in difficoltà per l’acquisto di libri scolastici, ma anche quaderni, diari, astucci e così via.

Oltre a queste spese, non si possono tralasciare quelle legate agli spostamenti. Da questo punto di vista, il governo ha introdotto, nel 2022, una nuova misura destinata proprio ai lavoratori e agli studenti.

Il nuovo bonus, infatti, permette di risparmiare sull’abbonamento, sostenendo cittadini e famiglie in questa spesa.

Non si tratta, però, dell’unico aiuto economico per agevolare gli studenti nel tratto casa-scuola. Alcune Regioni hanno messo a disposizione delle agevolazioni ad hoc.

In Campania questa possibilità è stata aperta ormai 6 anni fa e riconfermata anche per l’anno scolastico 2022-2023. Sono 130.000 gli studenti che hanno già beneficiato dell’agevolazione risparmiando sulle spese per il trasporto.

Leggi anche: Bonus 60€, come richiederlo dal 1 settembre per i figli a carico minorenni e maggiorenni

Trasporti gratis per gli studenti in Campania: solo 3 requisiti e soglie ISEE

A poter richiedere gli abbonamenti per i trasporti gratis per il percorso casa-scuola-università nei giorni feriali sono gli studenti delle medie, delle superiore e gli studenti universitari.

L’abbonamento gratuito è, infatti, riconosciuto a tutti gli studenti che hanno un’età compresa tra gli 11 e i 26 anni.

Non sono molti i requisiti richiesti per accedere alla misura. In particolare, a poter richiedere l’abbonamento gratuito sono gli studenti che:

• hanno la residenza in Campania;

• risultano regolarmente iscritti a una scuola secondaria di primo o di secondo grado oppure sono iscritti a università o master;

• fanno parte di un nucleo familiare con ISEE entro i 35.000 euro.

Come richiedere l’abbonamento per i trasporti gratis: richieste online fino al 16/12

L’abbonamento gratuito per gli studenti campani è digitale e può essere richiesto esclusivamente online.

Per effettuare la richiesta, è necessario collegarsi alla piattaforma Unico Campania. I nuovi iscritti dovranno effettuare la registrazione, mentre gli studenti che hanno già beneficiato dell’agevolazione potranno effettuare l’accesso con le proprie credenziali.

In caso di prima iscrizione, è necessario allegare la fotocopia del documento d’identità del richiedente, la certificazione ISEE rientrante nella soglia indicata, una fotografia in formato fototessera.

Una volta ottenuto l’abbonamento, questo potrà essere scaricato dagli studenti direttamente sul telefono tramite l’app Unico Campania. Lo studente dovrà solo attivarlo.

C’è tempo fino al 16 dicembre 2022 per registrarsi (o effettuare l’accesso) alla piattaforma e richiedere l’abbonamento.

Leggi anche: Con il bonus studenti della Regione bus e treni sono gratis

Trasporti gratis per gli studenti in Campania, ma non solo: tutte le misure attive

Di iniziative come quelle che garantiscono gli abbonamenti gratuiti per i trasporti agli studenti che frequentano la scuola o l’università ce ne sono diverse.

Prima di tutto, è bene ricordare che, anche qualora la propria Regione di residenza non avesse previsto misure di questo tipo, c’è sempre la possibilità di richiedere il nuovo bonus nazionale.

In secondo luogo, il consiglio è rimanere costantemente aggiornati sulle iniziative proposte ogni anno dalla Regione o dal Comune di residenza. Questo tipo di iniziative sono già attive anche in altre Regioni d’Italia, per esempio in Emilia Romagna o in Lombardia, e permettono alle famiglie di risparmiare sulle spese per i figli.

È chiaro che ogni iniziativa preveda diversi requisiti di accesso. Per questo motivo, è sempre bene informarsi su quali siano i criteri e le modalità di richiesta per ottenere le agevolazioni.