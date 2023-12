Le candele profumate fanno male alla salute? Ecco in quali casi sono tossiche

Apprezzatissime per creare atmosfera, molto utilizzate come idea regalo, ma anche pericolose: le candele profumate fanno male alla salute in alcuni casi.

Si tratta di un dettaglio che potrebbe preoccupare gli appassionati che, soprattutto nel periodo natalizio, ma non solo, riempiono la casa di inebrianti fragranze, grazie alle candele che profumano.

Purtroppo, è ormai assodato: alcune candele profumate fanno male, in quanto contengono delle sostanze pericolose per la nostra salute. Possono, inoltre, causare danno all’ambiente, qualora contengano delle sostanze in grado di generare inquinamento.

Ma come individuare le candele profumate pericolose e distinguerle da quelle che invece possono essere utilizzate senza rischi per la salute e per l’ambiente? Oggi lo scopriremo insieme.

Le candele profumate fanno male alla salute solo in questi casi

La moda delle candele profumate è ormai diffusa da molti anni: in tanti le adorano, in molti decidono di regalarle per le occasioni più disparate. Eppure, chi le utilizza sa che spesso questo prodotto comporta degli inconvenienti.

Ci riferiamo al mal di testa, o alla sensazione di testa pesante, che si può avvertire dopo la permanenza in ambienti dove sono state accese candele profumate.

Altri soggetti potrebbero invece manifestare, al posto del mal di testa, una sensazione di malessere generalizzato. Questo perché alcune candele profumate rilasciano sostanze volatili nocive per la salute.

In caso di allergie, ma anche in assenza di queste, potrebbero addirittura provocare rinite vasomotoria, ossia un’infiammazione della mucosa nasale.

Questo perché alcune candele, così come anche come deodoranti e profumi per ambiente, rilasciano allergeni, polveri sottili e la temibile formaldeide. Si tratta di un componente molto pericoloso, eppure spesso utilizzato e presente anche in prodotti cosmetici da evitare per non incorrere in rischi per la salute.

Nel caso in cui, dopo l’accensione del prodotto, si manifesti uno dei sintomi appena elencati, il consiglio è quindi quello di evitarne l’utilizzo e di smaltire correttamente il prodotto in questione.

Attenzione alle candele profumate che fanno male: ecco quali sono quelle sicure

Per la fortuna degli appassionati, non tutte le candele profumate fanno male. Per non correre rischi per la salute, basta quindi scegliere di acquistare solo quelle sicure.

Di solito, i prodotti realizzati con componenti a base naturale non sono rischiosi. Per salvaguardare la salute, dunque, le candele profumate da preferire sono quelle a base di cera vegetale, di cocco, d’api o altro materiale naturale.

Meglio evitare, invece, le candele profumate a base di paraffina, in quanto si tratta di un derivato del petrolio. Per conoscere i materiali di produzione, basta verificare bene le etichette delle candele e assicurarsi di scegliere solo quelle a base di componenti naturali.

È vero che di solito i prodotti a base di paraffina sono più economici, ma si tratta proprio delle candele profumate che, potenzialmente, fanno male alla salute. Essendo un derivato del petrolio, la paraffina può rilasciare nell’aria sia la già citata formaldeide, ma anche sostanze pericolose sia per gli allergici che per i non allergici. Tra queste, benzene e toluene.

L’importanza dell’etichetta

L’etichetta che indica le esatte componenti utilizzate per la produzione è dunque fondamentale per evitare l’acquisto e l’uso di candele profumate che fanno male.

Attenzione anche allo stoppino della candela acquistata: per ridurre i potenziali effetti negativi, bisognerebbe optare per quelli realizzati in fibra di cotone o di lino.

Gli stoppini in metallo, ad oggi purtroppo ancora ampiamente diffusi, andrebbero infatti evitati. La candela produce una fuliggine molto piccola e praticamente invisibile la quale, però, se prodotta da stoppini in metallo potrebbe per l’appunto contenere tracce metalliche. Tracce che potrebbero rappresentare un pericolo se inalate.

