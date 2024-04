Atletico Madrid Borussia Dortmund, quarti di Champions: dove vederla in TV e formazioni

L’Atletico affronta a Madrid il Borussia Dortmund nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere.

Atletico Madrid-Borussia Dortmund, quarti di finale di Champions League

Altro scontro molto interessante nei quarti di finale di Champions League. I Colchoneros, dopo aver eliminato agli ottavi l’Inter di Simone Inzaghi, sono pronti ad affrontare il sempre scomodo e talentuoso Borussia Dortmund.

Con i nerazzurri, la squadra del Cholo Simeone ha faticato parecchio e il passaggio del turno è arrivato solamente dopo la lotteria dei calci di rigore. Gli uomini di Terzic, invece, hanno eliminato il PSV Eindhoven.

La squadra che uscirà vincente da questo doppio confronto affronterà una tra Barcellona e Paris Saint-Germain, in una semifinale molto affascinante e apertissima.

Atletico Madrid-Borussia Dortmund, dove vederla in TV e in streaming

Due squadre molto forti e intense, in grado di giocarsela con tutti gli avversari e con l’obiettivo di arrivare fino in fondo. Tra gli spagnoli e i tedeschi si prospetta una partita aperta a ogni scenario, ecco dove vederla in TV.

Atletico Madrid-Borussia Dortmund sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Inoltre, la gara d’andata dei quarti di finale si potrà anche seguire in streaming su Sky GO, NOW e Infinity+.

Sky ha affidato la telecronaca a Nicola Roggero. Riccardo Trevisani e Roberto Cravero, invece, commenteranno la partita su Mediaset.

Quando e dove si gioca

Atletico Madrid-Borussia Dortmund, partita d’andata dei quarti di finale di Champions League, andrà in scena mercoledì 10 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Civitas Metropolitano di Madrid.

Probabili formazioni di Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Diego Simeone schiererà la sua squadra con il 3-5-2. A difendere la porta dei Colchoneros sarà Oblak. La linea difensiva sarà formata da Witsel, Gimenez e Reinildo. Sulla corsia di destra agirà Llorente, mentre a sinistra partirà Lino.

De Paul siederà in cabina di regia, mentre Koke e Barrios lo affiancheranno. In avanti, Morata e Griezmann formeranno la coppia d’attacco.

Terzic risponde con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Kobel, mentre Ryerson, Sule, Hummels e Maatsen formeranno la retroguardia. Il duo di centrocampo, con il compito d’impostare e interdire, sarà composto da Emre Can e Sabitzer. Nella folta trequarti dei tedeschi, Brandt partirà al centro mentre Malen e Sancho ai suoi lati. In avanti, Fullkrug sarà il terminale offensivo.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Reinildo; Llorente, Koke, De Paul, Barrios, Lino; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Sule, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Sancho; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

Il pronostico

Un altro quarto di finale veramente equilibrato che vede contrapporsi due squadre solide che in questa Champions League hanno fino a qui ben figurato. Giocare a Madrid non è mai semplice e non lo sarà nemmeno in questo caso.

Sia Simeone che Terzic studieranno al meglio la partita cercando la giusta strategia per vincere, consapevoli che al termine del match mancheranno altri 90 minuti prima di decretare chi tra i due supererà il turno.

Considerato il fattore campo, lo stato di forma delle due squadre e molto altro ancora, secondo le maggiori agenzie di scommesse, l’Atletico Madrid partirà favorito.

