Dopo aver ingaggiato Insigne e Criscito il Toronto è vicinissimo a Federico Bernardeschi, in uscita dalla Juventus con la quale non ha rinnovato il contratto. Il club canadese e l'entourage del giocatore hanno parlato lungamente e ora sembra che la strada verso il suo approdo in Mls sia segnata. Il club canadese punta forte sui giocatori italiani e l'ex bianconero può essere il terzo azzurro in rosa.

Bernardeschi al Toronto, l'accordo è a un passo

Il Toronto punta tutto su Federico Bernardeschi per puntellare ulteriormente la sua rosa con un acquisto di prim'ordine.

Il poliedrico giocatore ex Juventus è parso molto interessato alla trattativa e sembra che l'intesa ormai sia a un passo.

In Canada potrà incontrare il suo collega e amico Lorenzo Insigne, oltre che Domenico Criscito che di recente è sbarcato nel nuovo club. La situazione si fa particolarmente interessante, il Toronto sta ingaggiando giocatori di rilievo e punta forte a vincere il campionato.

Bernardeschi potrà tornare a essere protagonista, libero di esprimere al meglio le sue qualità in un contesto in forte crescita. Vincere non sarà semplice, non lo è mai, certo che lo sforzo economico che il club è pronto ad affrontare delinea chiaramente quali siano gli obiettivi stagionali.

Manca l'ufficialità

Una delle ultime notizie di mercato è quella che vede Bernardeschi vicinissimo al Toronto, e non è una semplice voce.

La trattativa è concreta e ben avviata, così tanto che per vedere l'ex Juventus in Canada manca solo l'ok definitivo del giocatore.

A dirla tutta, è quasi sicuro che questo arriverà nelle prossime ore dato che Bernardeschi non ha ritenuto soddisfacenti le altre proposte ricevute.

Milan e Roma su tutti hanno sondato il terreno, anche il Napoli lo ha fatto ma senza mai effettuare un'accelerata decisiva. Questa invece c'è stata da parte del Toronto che così si è messo in prima linea per il suo ingaggio che ora è a un passo.

Insigne, Criscito e Bernardeschi, una piccola colonia italiana in Canada con un unico obiettivo: vincere la Mls.

Regola Beckham e tetto salariale

Dopo gli ingaggi di Insigne e Criscito il Toronto si prepara a chiudere per Bernardeschi, a un passo dal trasferimento in Canada.

Manca solo l'ok del giocatore che, dopo aver rifiutato la prima offerta, si è fatto ammaliare dall'ultima ricevuta e ora l'accordo è stato trovato.

Il Toronto si trovava di fronte al problema del tetto agli stipendi, novità che sta arrivando anche in Serie A, ma alla fine è riuscito a trovare la formula giusta. Grazie alla Legge Bechkam ogni squadra può ingaggiare tre giocatori in rosa anche sforando il tetto salariale, e Bernardeschi occuperebbe il terzo slot.

Il tetto agli stipendi è stato introdotto per garantire la sopravvivenza ai club senza che questi finiscano per indebitarsi a causa di acquisti incauti.

In Mls questa regola già esiste e in Italia, così come in Europa, arriverà a breve anche per salvaguardare il calcio inteso come sport oltre che come macchina economica.

Bernardeschi via dalla Juve, i numeri

Dopo 5 stagioni la storia tra Bernardeschi e la Juventus è giunta al termine, arrivato in scadenza di contratto questi non è stato rinnovato e ora l'italiano può considerarsi un giocatore libero.

Quando lasciò la Fiorentina per raggiungere i bianconeri era uno dei prospetti più interessanti in circolazione, tanto che anche il Barcellona gli aveva messo gli occhi addosso.

L'amore tra la piazza e Bernardeschi, però, non è mai sbocciato del tutto anche a causa di qualche periodo buio di troppo.

I numeri mostrati in maglia viola non si sono visti a Torino, soprattutto nelle prime stagioni che sono state segnate dalla poca continuità di rendimento.

Lentamente però Bernardeschi è poi riuscito a farsi apprezzare dai suoi tifosi, grazie alla duttilità, al suo impegno costante e a una grande dedizione alla causa.

Il giovane Federico si è fatto uomo e questo i tifosi bianconeri l'hanno capito bene e il suo addio ora è più triste di quello che si poteva pensare.

Con la maglia della Juventus ha disputato 183 partite mettendo a segno 12 gol e 24 assist, un giocatore molto utilizzato che è riuscito a trovare spazio come estern, come trequartista e come interno di centrocampo.

Un giocatore molto utile che ora potrà dire la sua in Mls giocando con Insigne, altro partente di lusso, e Criscito difensore esperto che ha lasciato il Genoa.

La sfida con Chiellini, l'obiettivo campionato

Dalla Juventus in Mls non arriva solo Bernardeschi, infatti anche Giorgio Chiellini di recente ha firmato con il Los Angeles FC.

I due non dovrebbero sfidarsi nella Regular Season ma potranno comunque contendersi la vittoria del campionato.

Da compagni di avventure e di molti trofei ad avversari sul campo, ma pur sempre amici.

Insigne, Criscito, Bernardeschi e Chiellini, quattro italiani che arrivano contemporaneamente in Mls in un campionato in forte crescita.

Il calciomercato non è ancora giunto al termine e non si può prevedere se ci sarà un altro ingaggio di lusso, certo è che sembra che il campionato statunitense ai nostri calciatori piaccia.