Dal 6 al 31 luglio andranno in scena gli Europei di calcio femminile 2022 e le azzurre vogliono disputarlo da protagoniste. Il girone non è per nulla semplice ma la volontà è quello di dimostrare al mondo la crescita dell'intero movimento. Riusciranno Sara Gama, Rosucci e le nostre campionesse a imporsi e a stupire ancora? Ecco dove vederlo in TV.

Quando iniziano gli Europei di calcio femminile

Gli Europei di calcio femminile potranno rappresentare un momento storico per l'intero movimento italiano, in forte crescita e sempre più presente nello sport Nazionale.

Le nostre campionesse sono finalmente riconosciute come atlete professioniste, con tutti i benefit del caso, un traguardo non da poco considerando gli anni di battaglie che ci sono voluti per raggiungerlo.

Ora agli Europei possono dimostrare tutto il loro valore, guidate da capitan Sara Gama e dal Commissario Tecnico Milena Bertolini.

Dal 6 al 31 luglio le azzurre cercheranno un'impresa mai riuscita, quella di vincere gli Europei, il miglior piazzamento è il secondo posto e la volontà è quella di arrivare fino in fondo.

La competizione dunque inizia oggi e proseguirà fino alla fine del mese, nonostante l'esclusione dai Mondiali in Qatar del calcio maschile ci sarà comunque una Nazionale per cui fare il tifo, quella femminile.

Europei di calcio femminile 2022, dove vederlo in TV

Il movimento calcistico femminile è in costante crescita e a dimostrarlo ci sono i numeri e l'interesse che cresce costantemente.

Per questo motivo, sicuramente, gli Europei saranno molto visti e seguiti dai tifosi di tutto il mondo ed è importante capire dove vederli in TV.

Come succede per i colleghi uomini, anche le partite delle nostre campionesse sono un'esclusiva della Rai, che non solo ha acquistato i diritti della nostra Nazionale ma anche quelli di tutta la competizione.

Di conseguenza, sarà possibile seguire l'intero torneo in chiaro e senza abbonamento sulle reti della Rai.

Si potrà vedere gli Europei 2022 di calcio femminile in TV nei canali scelti di volta in volta, tra Rai1 e Rai Sport, ma anche in streaming su RaiPlay.

Buone notizie dunque per tutti gli appassionati, non sarà necessario possedere alcun abbonamento per tifare la Nazionale.

Il palinsesto Rai degli Europei

Gli Europei di calcio femminile 2022 sarà dunque possibile vederli in TV sui canali Rai, cambieranno però di volta in volta ed è dunque necessario veder l'attuale palinsesto.

Ricordiamo che il periodo in cui si svolgeranno sarà quello che va da oggi, 6 luglio 2022, al 31 luglio 2022.

Prima Giornata

Mercoledì 6 luglio

Ore 21.00, Inghilterra-Austria: Rai Sport

Giovedì 7 luglio

Ore 21.00, Norvegia-Irlanda del Nord: Rai Sport

Venerdì 8 luglio

Ore 18.00, Spagna-Finlandia: Rai Sport

Ore 21.00, Germania-Danimarca: Rai Sport

Sabato 9 luglio

Ore 18.00, Portogallo-Svizzera: Rai Sport

Ore 21.00, Olanda-Svezia: Rai SPort

Domenica 10 luglio

Ore 18.00, Belgio-Islanda: Rai Sport

Ore 21.00, Francia-Italia: Rai1

Seconda giornata

Lunedì 11 luglio

Ore 18.00, Austria-Irlanda del Nord: Rai Sport

Ore 21.00, Inghilterra-Norvegia: Rai Sport

Martedì 12 luglio

Ore 18.00, Danimarca-Finlandia: Rai Sport

Ore 21.00, Germania-Spagna: Rai Sport

Mercoledì 13 luglio

Ore 18.00, Svezia-Svizzera: Rai Sport

Ore 21.00, Olanda-Portogallo: Rai Sport

Giovedì 14 luglio

Ore 18.00, Italia-Islanda: Rai1

Ore 21.00, Francia-Belgio: Rai Sport

Terza giornata

Venerdì 15 luglio

Ore 18.00, Irlanda del Nord-Inghilterra: Rai Sport

Ore 21.00, Austria-Norvegia: Rai Sport

Sabato 16 luglio

Ore 18.00, Finlandia-Germania: Rai Sport

Ore 21.00, Danimarca-Spagna: Rai Sport

Domenica 17 luglio

Ore 18.00, Svizzera-Olanda: Rai Sport

Ore 21.00, Svezia-Portogallo: Rai Sport

Lunedì 18 luglio

Ore 21.00, Islanda-Francia: Rai Sport

Ore 21,00, Italia-Belgio: Rai1

Il girone dell'Italia

Le Azzurre dunque saranno sempre visibili in diretta e in esclusiva su Rai1 mentre le altre partite si potranno vedere su Rai Sport, sempre in diretta e in esclusiva.

La squadra di Milena Bertolini tenterà l'impresa di portare a casa il primo trofeo continentale della storia ma per farlo dovrà percorrere un cammino tortuoso e molto difficile.

L'Italia sarà inclusa nel Gruppo D assieme a Francia, Belgio e Islanda, e superare il turno non sarà di certo una passeggiata.

Come però spesso abbiamo potuto ammirare, il coraggio delle nostre campionesse non manca mai e la qualità delle nostre interpreti è aumentata molto nelle ultime stagioni.

L'obiettivo è cercare di arrivare più avanti possibile e siamo sicuri che le azzurre venderanno cara la pelle.

Le 23 convocate

Portieri: Francesca Durante, Laura Giuliani, Katja Schroffenegger;

Difensori: Elisa Bartoli, Valentina Bergamaschi, Lisa Boattin, Lucia Di Guglielmo, Maria Luisa Filangeri, Sara Gama, Martina Lenzini, Elena Linari;

Centrocampiste: Arianna Caruso, Valentina Cernoia, Aurora Galli, Manuela Giugliano, Martina Rosucci, Flaminia Simonetti;

Attaccanti: Barbara Boansea, Agnese Bonfantini, Valentina Giacinti, Cristina Girelli, Martina Piemonte, Daniela Sabatino.

Saranno queste le 23 convocate dal C.T. Milena Bertolini che cercheranno l'impresa agli Europei 2022.