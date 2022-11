Di rifiuti e no secchi nel mondo del calcio ce ne sono stati tanti, ma stavolta siamo difronte a una grande rarità. Cristian Volpato, infatti, nelle ultime ore è balzato agli onori della cronaca pallonara per un gran rifiuto. Ecco chi è il calciatore della Roma e cosa è successo.

Chi è Cristian Volpato

Cristian Volpato nasca a Camperdown, sobborgo nord-occidentale di Sidney, nello stato South Wales dell'Australia, il 15 novembre 2003. Il quasi 19enne è cresciuto calcisticamente proprio nel suo paese natio, in particolare si sa che ha giocato nelle giovanili del Western Sydney Wanderers Football Club.

Nel gennaio 2020, il trequartista che può agire pure da falso nueve, è stato ingaggiato dalla Roma, dalla quale viene aggregato nell'Under 17. Il motivo del suo approdo in giallorosso, inoltre, fa certamente felici tutti i tifosi della squadra capitolina.

La CT10 Management

Cristian Volpato fa parte della scuderia di Francesco Totti, che dopo aver appeso definitivamente gli scarpini al chiodo, ha iniziato tra le altre un'attività di scouting fondando una società, per l'appunto la CT10 Management. È chiaro che l'eterno capitano giallorosso ha visto nel giovane italo-australiano delle potenzialità.

Sembra, tra l'altro, aver avuto ragione in quanto il quasi 19enne ha già sbalordito in primavera, in particolare l'anno scorso quando ha segnato 11 gol in 21 presenze con la maglia della Roma, facendo anche 4 assist per i compagni.

L'esordio in prima squadra

Già nel 2021/2022, poi, Mourinho ha lanciato Cristian Volpato in prima squadra. La partita d'esordio è stata contro l'Inter all'Olimpico, quasi un anno fa, col giocatore che ha giocato solo un minutino. Poi ha giocato contro il Verona a febbraio, e stavolta è addirittura andato in gol, contribuendo al 2-2 finale.

Ancora, sempre l'anno scorso il trequartista e attaccante è sceso in campo contro il Venezia, nella penultima di campionato. Quest'annata, poi, l'italo-australiano pur giocando per la Primavera, è spesso convocato dall'allenatore portoghese in prima squadra.

Finora, infatti, ha giocato 3 volte in Europa League, senza lasciare il segno, ma è stato decisivo in campionato ancora una volta contro il Verona, segnando il gol del 2-1 che poi ha aperto la strada al 3-1 finale propiziato da un suo assist per El Sharaawy.

Il rifiuto mondiale

Cristian Volpato dopo aver preso gli onori della cronaca calcistica per i fatti suddetti di Verona, si è ripreso la scena per un fatto abbastanza inusuale. Il giovane calciatore, infatti, secondo il CT australiano Graham Arnold, ha rifiutato la convocazione per i mondiali di calcio in Qatar con la maglia dell'Australia.

L'italo-australiano, difatti, sembra voler aspettare di vedere come possa andare la sua carriera, se potrà essere un giocatore in grado di guardagnarsi la possibilità di concorrere per una maglia azzurra. Al momento, di sicuro, viste le potenzialità di Volpato, Roberto Mancini e il suo staff non potranno che essere felici di questo rifiuto.

Volpato in nazionale

Cristian Volpato difatti ha già giocato per la nazionale italiana. Ovviamente non si tratta di quella maggiore di Mancini, ma comunque ha già familiarità col sistema azzurro. La sua prima convocazione avviene lo scorso marzo 2022, quando resta panchinaro contro la Germania, e poi entra in campo e gioca 66minuti contro la Norvegia.

A giugno, poi, arriva la convocazione da parte dell'Italia Under 19, con la quale segna il suo primo gol in nazionale contro la Romania, da subentrato e sempre nella posizione di trequartista, che è la sua preferita. In seguito gioca anche contro la Slovacchia, dove arriva un'altra vittoria.

Volpato viene messo in campo dal CT azzurro anche contro Francia e Inghilterra, nelle due sconfitte della nostra selezione Under 19 all'Europeo di categoria. In seguito viene richiamato dall'Under 20 a settembre, giocando e segnando contro il Portogallo, e mettendo a referto un assist contro la Svizzera.

