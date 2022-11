Il rendimento altalenante dell'Inter mette in allarme la dirigenza. Oggi con grande probabilità ci sarà un faccia a faccia tra la società e Inzaghi. Serve uno scossone, se non verranno raggiunti determinati obiettivi potrebbe arrivare l'esonero.

L'ultima sconfitta contro la Juventus ha rovinato un periodo quasi perfetto nel quale l'Inter di Simone Inzaghi è riuscito a risollevare la testa. Certezze ritrovate e ben presto perse nuovamente, quello che più spaventa è la difficoltà nel trovare risultati fuori da Milano. Qualche tifoso invoca l'esonero, la società per il momento metterà dei paletti, la situazione però è molto calda.

Inzaghi rischia l'esonero, ma solo in determinate condizioni

Come sempre, quando le cose non vanno per il verso giusto, chi ci rimette è l'allenatore, e questa ormai è una normalità nel calcio che conosciamo.

L'Inter fino a qui, come non si è dimenticato di sottolineare Marotta, ha subito 19 gol di cui 16 in trasferta, è abbastanza chiaro che ci sia qualcosa che non sta andando nel verso giusto.

La differenza tra casa e trasferta è un punto che va sottolineato, perché sarà molto importante soprattutto a lungo termine.

L'obiettivo d'inizio stagione era alto, rimanere tra i primi per provare quantomeno a lottare per lo scudetto, com'è già successo nelle scorse stagioni.

Al netto di questo inizio di campionato però, è chiaro che gli obiettivi si siano via via ridimensionati anche perché la classifica parla chiaro.

Quel meno 11 dal Napoli capolista, e che al momento corre in completa autonomia, lascia presagire che non ci siano grosse speranze per alzare lo scudetto.

Molto più realistico è l'obiettivo quarto posto, realistico sì ma semplice no, perché Atalanta, Milan, Roma, Lazio e Juventus spingono, e al momento anche l'outsider Udinese è lì a competere per le stesse posizioni.

Le partite in trasferta saranno l'ago della bilancia della stagione, se Inzaghi non riuscirà a invertire la rotta e a raggiungere il quarto posto l'esonero potrebbe arrivare davvero.

Le difficoltà in trasferta

Quello che è più difficile da comprendere è la differenza di qualità nelle prestazioni e nei risultati tra casa e trasferta.

I nerazzurri mostrano due facce di se stessi, il ruolino di marcia tra le mura amiche è piuttosto interessante, quello fuori casa è invece da zona retrocessione.

Capiamo bene che quando si hanno obiettivi di un certo livello è impensabile giocare e vincere una partita su due, bisogna riuscire a trovare continuità.

Continuità, una parola che sembra non presenziare nei dizionari dell'Inter in questa stagione, ogni volta che sembra esserci una ripresa definitiva arriva poi una sconfitta che rimette tutto in discussione.

Troppe incognite, troppi rischi, non è necessario invertire la rotta ma serve indirizzare la squadra nei binari giusti.

Inzaghi ci sta provando, sta cercando di dare alcune certezze di formazione e una continuità di gioco, cosa che fino a qualche settimana fa sembrava mancare.

Qualcosa però non funziona ancora, e ora la dirigenza è in allerta e ben presto s'incontrerà nuovamente con Inzaghi.

Il faccia a faccia

Per il momento Inzaghi non è in discussione, almeno dal punto di vista della dirigenza, è chiaro però che se non riuscirà a raggiungere determinati risultati rischierà l'esonero.

Oggi con grande probabilità la dirigenza e il tecnico nerazzurro s'incontreranno, e verranno messe in luce alcune dinamiche che bisogna sviscerare.

Il problema delle partite in trasferta sarà il primo spunto, da lì s'inizierà a cercare di capire che cosa non sta funzionando, e i problemi ci sono.

Prima della sosta per i Mondiali in Qatar mancano ancora due partite, che saranno fondamentali ai fini della classifica.

Le avversarie saranno il Bologna in casa prima e l'Atalanta a Bergamo poi, se i risultati non arriveranno i nerazzurri potrebbero ritrovarsi in una posizione molto delicata.

La curiosità sta proprio nel capire come l'Inter interpreterà la partita con la Dea, fuori casa appunto, laddove proprio c'è più difficoltà e con una diretta concorrente.

Fino a qui nessun scontro diretto vinto, e anche questo non è un dettaglio, se mancherà l'appuntamento anche contro la squadra di Gasperini allora la dirigenza inizierà a porsi molte più domande.

Leggi anche: Sorteggi Champions League ottavi di finale 2022: ecco gli accoppiamenti delle italiane

Parole dure di Marotta

Che la situazione in casa Inter non sia serena è molto più di un'ipotesi, è una certezza avvallata anche dalle parole di Beppe Marotta.

Intercettato allo Sport Industry Talk, evento organizzato da Rcs Academy e dal Corriere della Sera, il dirigente nerazzurro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"C'è amarezza per la partita di Torino. La nostra è stata una sconfitta assolutamente giusta, a gioco lungo la Juventus nonostante avesse importanti defezioni, ha meritato di vincere. Io non guardo le statistiche, ma in questo caso devono portarci a profonde riflessioni al nostro interno: abbiamo subito 19 gol di cui 16 in trasferta. Siamo l'Inter, non siamo abituati a questo."

Le parole di Marotta sono dure, vere e non lasciano grande spazio alle interpretazioni.

Serve un cambio di marcia e bisogna lavorare perché ciò accada, per questo motivo oggi ci sarà l'incontro tra la dirigenza e Simone Inzaghi che lo ripetiamo, per il momento non è a rischio esonero.

Se i risultati non dovessero continuare ad arrivare però, la decisione sarebbe scontata, molto passerà attraverso le prossime due sfide.

Leggi anche: Stefano Sensi, ancora un brutto infortunio: ecco quando rientra