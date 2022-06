A fare le fortune di molti club di Serie A sono stati anche i giocatori in prestito, e ora su molti di loro c'è incertezza a proposito del futuro. Andiamo a vedere quali sono analizzando squadra per squadra.

I giocatori in prestito in Serie A hanno appena concluso la stagione e devono dunque tornare nella propria squadra di appartenenza, tranne coloro che possono essere acquistati attraverso il diritto, o l'obbligo, di riscatto. Quali saranno le scelte dei vari club su di loro? Verranno mantenuti in rosa oppure fatti tornare nella squadra d'origine? Andiamo a vedere la situazione.

Giocatori in prestito in Serie A: Atalanta, Bologna e Cremonese

Iniziamo la lista di giocatori in prestito in Serie A con le prime due squadre in ordine alfabetico: Atalanta e Bologna.

La prima non è sicuramente reduce dalla miglior stagione degli ultimi anni, e di questo ne è consapevole tutto l'ambiente.

Il Bologna invece arriva da una stagione giocata su buoni livelli, confermando il buon lavoro svolto da tutto lo staff.

Ecco i giocatori in prestito all'Atalanta:

Demiral, difensore centrale di proprietà della Juventus, 24 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro;

Boga, attaccante di proprietà del Sassuolo, 25 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro:

Pezzella, difensore di proprietà del Parma, 24 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

Ecco i giocatori in prestito al Bologna:

Theate, difensore di proprietà dell'Ostenda, 22 anni in prestito con diritto di riscaatto fissato a 6 milioni di euro;

Aebischer, centrocampista di proprietà dello Young Boys, 25 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

Da quello che sta trapelando in queste ore, l'Atalanta avrebbe deciso di non riscattare Demiral che potrebbe dunque tornare tra le fila dei Bianconeri che, però, dovrebbe cercare un acquirente dato che non sembra rientrare nei piani di Allegri.

La Cremonese è riuscita a conquistare la promozione, un risultato storico che è destinato a rimanere negli annali.

Ecco i giocatori in prestito alla Cremonese:

Valzania, centrocampista di proprietà dell'Atalanta, 26 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro;

Uno dei giocatori che può diventare una bella plusvalenza tra le fila del Cagliari è Bellanova, che ha molto mercato e che potrebbe rientrare in molte trattative.

Empoli e Fiorentina

Empoli e Fiorentina hanno entrambe disputato un buon campionato, con obiettivi diversi ma raggiunti in egual modo.

L'Empoli voleva disputare una stagione tranquilla, e così è stato, la Fiorentina voleva ritornare in EUropa e con Vincenzo Italiano ci è riuscita.

Ecco i giocatori in prestito all'Empoli:

Vicario, portiere di proprietà del Cagliari, 25 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro;

Zurkowski, centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro;

Di Francesco, attaccante esterno di proprietà della Spal, 28 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro;

Luperto, difensore di proprietà del Napoli, 25 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro;

Verre, centrocampista di proprietà della Sampdoria, 28 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro;

Cacace, difensore di proprietà del Sint-Truiden, 26 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro;

Stojanovic, difensore di proprietà della Dinamo Zagabria, 26 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro.

Ecco i giocatori in prestito alla Fiorentina:

Piatek, Attaccante di proprietà dell'Herta Berlino, 26 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro;

Torreira, Centrocampista di proprietà dell'Arsenal, 26 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Possiamo notare come l'Empoli abbia deciso di puntare fortemente sui prestiti e che questi abbiano influito positivamente nella stagione appena conclusa.

Molta curiosità invece su Torreira, reduce da un buon campionato e che ora potrebbe venire riscattato.

Inter e Juventus

Inter e Juventus arrivano dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, con i Bianconeri che hanno avuto però più bassi che alti.

I giocatori in prestito in Serie A possono diventare decisivi e sicuramente per la squadra di Allegri uno di questi lo è stato, Alvaro Morata.

Ecco i giocatori in prestito all'Inter:

Correa, attaccante di proprietà della Lazio, 27 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Ecco i giocatori in prestito alla Juventus:

Morata, attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid, 29 anni in prestito con diritto di riscatto fissato 1a 35 milioni di euro;

Chiesa, attaccante di proprietà della Fiorentina, 24 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro.

Il capitolo Morata è destinato a tenere banco ancora per qualche tempo, dato che Allegri lo vorrebbe ma l'offerta al ribasso della Juventus non è piaciuta all'Atletico Madrid.

Lazio e Lecce

La Lazio arrivava con un nuovo allenatore, un nuovo progetto e nuove ambizioni e Sarri è riuscito a conquistare il quinto posto.

Il Lecce ha conquistato la promozione ed è tornato finalmente nella massima serie italiana.

Ecco i giocatori in prestito alla Lazio:

Zaccagni, trequartista di proprietà del Verona in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro;

Cabral, attaccante di proprietà dello Sporting Lisbona, 24 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Ecco i giocatori in prestito al Lecce:

Faragò, difensore di proprietà del Cagliari, 29 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro.

Zaccagni è stato un giocatore molto importante nell'economia di gioco di Sarri, si è rivelata dunque un'ottima mossa di mercato.

Milan e Monza

Due destini sono in procinto d'incontrarsi nuovamente, quelli del Milan e della coppia Berlusconi Galliani che hanno portato in A il Monza. I Rossoneri si sono aggiudicati la lotta scudetto e l'anno prossimo vogliono ripetersi.

Ecco i giocatori in prestito al Milan:

Messias, attaccante di proprietà del Crotone, 31 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 5,4 milioni di euro;

Florenzi, difensore esterno di proprietà della Roma, 31 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro.

Ecco i giocatori in prestito al Monza:

Pirola, difensore di proprietà dell'Inter, 20 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro;

Favilli, attaccante di proprietà del Genoa, 25 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro;

Bettella, difensore di proprietà dell'Atalanta, 22 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro;

Colpani, centrocampista di proprietà dell'Atalanta, 23 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro;

Di Gregorio, portiere di proprietà dell'Inter, 24 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro;

Pedro Pereira, difensore di proprietà del Benfica, 24 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro;

Mancuso, Attaccante di proprietà dell'Empoli, 30 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro;

Valoti, centrocampista di proprietà della Spal, 28 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro;

Antov, difensore di proprietà del CSKA Sofia, 21 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 1 milione di euro.

Napoli e Roma

Napoli e Roma arrivano da una stagione altalenante ma che ha riservato grandi soddisfazione soprattutto ai Capitolini che hanno vinto una coppa continentale e, dopo aver visto qui quanto guadagna la Roma dalla vittoria della Conference League, siamo curiosi di scoprire come spenderà il proprio gruzzoletto..

Ecco i giocatori in prestito al Napoli:

Anguissa, centrocampista di proprietà del Fulham, 26 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Ecco i giocato in prestito alla Roma:

Oliveira, centrocampista di proprietà del Porto, 30 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro.

Vedremo se questi due giocatori verranno riscattati dalle due società.

Salernitana e Sampdoria

La Salernitana è riuscita a compiere il miracolo e si è salvata, la Sampdoria ha disputato una stagione molto deludente ma ha ottenuto una salvezza relativamente tranquilla.

Ecco i giocatori in prestito alla Salernitana:

Ruggeri, difensore esterno di proprietà dell'Atalanta, 19 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro;

Zortea, difensore di proprietà dell'Atalanta, 22 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro;

Ranieri, difensore esterno di proprietà della Fiorentina, 23 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro;

Bonazzoli, attaccante di proprietà della Sampdoria, 25 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro;

Kastanos, centrocampista di proprietà della Juventus, 24 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro;

Bohinen, centrocampista di proprietà del CSKA Mosca, 23 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro;

Coulibaly, centrocampista di proprietà dell'Udinese, 23 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro;

Mikael, attaccante di proprieta del CSKA Mosca, 23 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,73 milioni di euro;

Sepe, portiere di proprietà del Parma, 31 anni in prestito con obbligo di risccatto fissato a 1,8 milioni di euro;

Jaroszynski, difenspre di proprietà del Genoa, 27 anni in prestito con cobbligo di riscatto fissato a 1 milione di euro;

Mazzocchi, difensore di proprietà del Venezia, 26 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 1 milione di euro.

Sassuolo e Spezia

Il Sassuolo ha concluso la sua stagione in modo positivo, forte della nuova linfa portata da mister Dionisi, lo Spezia ha raggiunto la salvezzza e può esultare.

Ecco i giocatori in prestito al Sassuolo:

Henrique, centrocampista di proprietà del Gremio, 24 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro;

Ceide, attaccante di proprietà del Rosenborg, 20 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro;

Harroui, centrocampista di proprietà dello Sparta Rotterdam, 24 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro;

Ciervo, attaccante di proprietà della Roma in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro.

Ecco i giocatori in prestito allo Spezia:

Manaj, attaccante di proprietà del Barcellona, 25 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro;

Colley, centrocampista di proprietà dell'Atalanta, 22 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro;

Agudelo, centrocampista di proprietà del Genoa, 23 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 2,7 milioni di euro;

Reca. difensore di proprietà dell'Atalanta. 26 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro;

Bourabia, centrocampista di proprietà del Sassuolo, 30 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro.

Torino e Udinese

Torino e Udine non hanno avuto molte pretese dal campionato, solamente quella di raggiungere una salvezza tranquilla.

Ecco i giocatori in prestito al Torino:

Praet, centrocampista di proprietà del Leicester, 28 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro;

Brekalo, attaccante esterno di proprietà del Wolfsburg, 23 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro;

Pjaca, attaccante di proprietà della Juventus, 27 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro;

Pellegri, attaccante di proprietà del Monaco, 21 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro;

Fares, difensore esterno di proprietà della Lazio, 26 anni in prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro;

Mandragora, centrocampista di proprietà della Juventus, 24 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro;

Ricci, centrocampista di proprietà dell'Empoli, 20 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 8,5 milioni di euro;

Berisha, portiere di proprietà della Spal, 33 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 300 mila euro.

Ecco i giocatori in prestito all'Udinese:

Udogie, difensore esterno di proprietà del Verona, 19 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro;

Beto, attaccante di proprietà della Portimonense, 24 anni in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Verona

Glu uomi di Tudor hanno svolto una stagione eccellente diventando una vera e propria mina vagante.

Ecco i giocatori in prestito al Verona: