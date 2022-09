Giuseppe Gravina, presidente della FIGC, intervistato da "Il Messaggero", lancia l'allarme sulla crisi energetica che sta tormentando il nostro Paese e che sta colpendo anche il mondo del calcio.

Giuseppe Gravina: "Coverciano rischia la chiusura"

Il Presidente della FIGC è preoccupato per la situazione che attanaglia l'Italia, i rincari che stanno subendo tutti colpiscono anche il calcio e Gravina è preoccupato per Coverciano e per le persone che lavorano:

A Coverciano a maggio è arrivata una bolletta elettrica di 26mila euro, a giugno di 45, a luglio di 79. E deve ancora arrivare il gas. Non ci conviene restare aperti, cosa faccio: chiudo e mando a casa le persone che ci lavorano? Sono preoccupato, per il calcio come per tutto il mondo dello sport

Cosa accadrà a Coverciano, centro di allenamento della Nazionale Italiana, e a tutte le persone che ci lavorano? C'è di certo che la crisi sta colpendo tutti i settori, nessuno escluso.

