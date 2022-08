Non c'è tempo per rifiatare, domani è già tempo di partite con il primo turno infrasettimanale della Serie A. Tra infortuni e squalifiche vediamo chi salterà la 4^ giornata.

Domani, martedì 30 agosto 2022, si disputeranno le prime partite infrasettimanali del campionato. Tra infortuni e squalifiche saranno molti i protagonisti costretti a saltare la 4^ giornata di Serie A, un turno importante che può darci ulteriori indicazioni sulla forza delle squadre. Nessuno è a punteggio pieno e sono ancora due le compagini che non sono riuscite a collezionare nemmeno un punto, sarà la partita della svolta?

Infortuni e squalifiche della 4^ giornata di Serie A

Chi ben comincia è a metà dell'opera, o almeno così si dice, a giudicare dall'inizio di questo campionato c'è più di qualche squadra che sta dimostrando di essere molto attrezzata.

Qualcun'altra, però, sta riscontrando grosse difficoltà e dovrà cercare d'invertire la rotta il prima possibile.

A complicare la situazione ci sono gli infortuni e le squalifiche che obbligheranno diversi giocatori a saltare la 4^ giornata di Serie A.

Solamente due squadre, Lazio e Bologna, potranno presentarsi alla partita con tutti gli elementi presenti in rosa.

Ai due tecnici spettano solamente scelte tecniche dato che non ci sono indisponibili, una fortuna se consideriamo il resto delle squadre, alcune di esse sono veramente martoriate dalle assenze.

Facciamo il punto partita per partita.

Sassuolo-Milan

Ad aprire la 4^ giornata di Serie A, martedì 30 agosto alle ore 18.30, ci sarà Sassuolo-Milan, una partita importante e che si prospetta divertente grazie anche alle due filosofie di gioco degli allenatori.

Saranno quattro gli assenti in totale, due per parte, gli altri saranno tutti disponibili.

Tra le fila del Sassuolo non ci saranno Traoré e Muldur, il primo si è operato al piede sinistro mentre il secondo si è operato al malleolo della caviglia destra.

Il Milan invece sarà orfano di Ibrahimovic e di Krunic, il bomber svedese ha subito l'operazione al ginocchio mentre per il centrocampista un problema al retto femorale lo costringerà ai box.

Inter-Cremonese

Alle ore 20.45 di martedì tocca all'altra milanese, l'Inter di Simone Inzaghi affronterà la Cremonese che si trova ancora a zero punti.

Non molto fortunati i nerazzurri che, oltre a Dalbert (lesione del legamento crociato) e Mkhitaryan (risentimento muscolare), perdono anche Lukaku per un infortunio muscolare alla coscia.

La Cremonese dovrà fare a meno solo di Castagnetti, per lui un problema alle costole.

Roma-Monza

L'opaca prestazione offerta contro la Juventus non placa di certo l'ottimismo nella capitale.

Martedì 30 agosto, alle ore 20.45, la Roma di José Mourinho affronterà il Monza, altra squadra che si trova a zero punti.

I giallorossi dovranno fare a meno di Wijnaldum che ha subito una frattura della tibia, di Zaniolo che ha una lussazione della spalla e di Darboe, per lui lesione del legamento crociato.

Il Monza invece non potrà contare su F.Ranocchia (distorsione alla caviglia e frattura del perone), Marì (lesione al muscolo obliquo dell'addome) e D'Alessandro (lesione all'adduttore sinistro).

Empoli-Verona

La 4^ giornata di Serie A proseguirà poi mercoledì con Empoli-Verona, anche in questo caso non mancano gli infortuni ma non ci sono squalifiche.

L'Empoli sarà privo di Cambiraghi e di Tonelli, il primo ha una lesione al flessore della coscia, il secondo una lesione al legamento crociato.

Il Verona dovrà fare a meno solo di Piccoli per una lesione al bicipite femorale destro.

Sampdoria-Lazio

Sempre alle 18.30 andrà in scena Sampdoria-Lazio.

La Sampdoria avrà due giocatori indisponibili: Conti (operazione al ginocchio) e De Luca (rottura del menisco).

La Lazio è una delle due squadre a non aver infortuni o squalifiche nella 4^ giornata di Serie A.

Udinese-Fiorentina

L'ultima partita delle 18.30 di martedì vedrà il confronto tra Udinese e Fiorentina.

Due gli indisponibili per i friulani, Buta e Perez, il primo ha subito un'operazione alla tibia, il secondo è squalificato.

L'unico assente in casa viola è Castrovilli, per lui rimane sempre il problema al legamento e al menisco.

Juventus-Spezia

Alle 20.45 la Juventus affronterà lo Spezia e dovrà farlo orfana di ben quattro giocatori: Di Maria, Pogba, Chiesa e Kaio Jorge.

Di Maria ha una lesione all'adduttore, dovrebbe tornare alla 5^ giornata, Pogba ha la ben nota lesione del menisco, Chiesa è in fase di recupero dopo la rottura del legamento e Kaio Jorge, invece, ha subito la rottura del tendine.

Non fortunato nemmeno lo Spezia, dovrà fare a meno di Ekdal a causa della squalifica, di Amian per via dell'intervento chirurgico del 20 luglio, di Antiste per via della distorsione al ginocchio e di Ferrer, operato all'anca.

Napoli-Lecce

Sempre alle 20.45 di mercoledì 31 agosto ci sarà Napoli-Lecce.

Un solo assente per i partenopei, Demme che il 20 agosto ha subito un infortunio al piede sinistro.

Doppia assenza per i salentini, Dermaku che ha una lesione del bicipite femorale e Cetin, per lui un problema alla caviglia.

Atalanta-Torino

Giovedì 1 agosto sarà il turno dell'Atalanta che affronta il Torino.

La Dea dovrà fare a meno di Carnesecchi, operato alla spalla, e di Djimsiti che ha subito la frattura del terzo medio del perone.

Assenze importanti anche per il Torino che deve fare a meno di Miranchuk, per lui una lesione al bicipite femorale, e di Zima, lussazione acromion claveare.

Bologna-Salernitana

A chiudere la 4^ giornata di Serie A, giovedì 1 agosto alle 20.45, ci sarà Bologna-Salernitana. Il Bologna è la seconda e ultima squadra a non avere infortuni o squalifiche.

Sfortunata invece la Salernitana che conta ben quattro indisponibili: Lovato (infortunio alla caviglia), Ribery (problema al ginocchio), Jaroszynski (lesione all'adduttore), Bohinen (lesione del legamento).