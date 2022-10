La pandemia ha cambiato per sempre i possibili scenari futuri della famiglia Zhang che ha dovuto mettere in vendita l'Inter. Ecco i possibili acquirenti che già scaldano i cuori nerazzurri.

La crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19, ha innescato un meccanismo per il quale l'Inter da possibile dominatrice del calcio europeo, è calata fino a perdere lo scettro di campione d'Italia. Adesso la squadra è in vendita per più di un miliardo di euro, ecco chi sono i possibili acquirenti.

Inter in vendita: i possibili acquirenti

L'Inter è da diverso tempo ufficialmente in vendita, ma solo dal mese di ottobre è iniziato il processo che la porterà a essere venduta dalla famiglia Zhang. Questa la voce più importante delle ultime ore, che trova solide fondamenta in alcuni advisor internazionali, cioè consulenti, che sarebbero stati sgguinzagliati per trovare un acquirente.

Se l'ultima volta di cui si era parlato della cessione della società nerazzurra si era già fatto il nome di Marc Lasry, proprietario tra gli altri dei Milwaukee Bucks, adesso sempre dall'NBA, arriva un nome nuovo, ovvero quello di Vivek Ranadivé, possidente dei Sacramento Kings.

La cifra richiesta dall'Inter

Più volte si è parlato nel corso degli ultimi mesi, della possibile cifra che i Zhang avrebbero dovuto chiedere per vendere la società. C'è chi ha sparato fino al miliardo di euro, e chi invece si è tenuto più basso, tra i 700 e i 900 milioni di euro.

La cifra ufficiale, a quanto pare, sarebbe addirittura superiore al miliardi, e cioè di 1,2 miliardi di euro richiesti per la cessione dell'Inter. Visti i debiti e il valore della rosa che è da scudetto ma non da Champions League, potrebbero risultare eccessivi.

Chi sono i possibili acquirenti

Tra i possibili acquirenti dell'Inter, come suddetto, c'è Marc Lasry. Questi è un miliardario che è riuscito a prendersi lo scorso decennio i Milwaukee Bucks, avviandone la rigenerazione e riuscendo con diversi investimenti tanto in campo quanto in panchina, a vedere la propria franchigia vincere l'anello nel 2021.

L'altro nome di cui si è parlato è quello di Vivek Ranadivé, possidente a sua volta dei Sacramento Kings, da anni la peggiore squadra della lega americana, visto che possiede tutt'oggi la peggiore striscia di assenza dai play-off. Difatti, l'ingegnere laureato al MIT e ad Harvard è accusato da molti di aver contribuito a questa striscia, e non è molto amato dai propri tifosi.

I possibili partner

Suning, cioè la holding della famiglia Zhang, non è solo aperta alla vendita totale dell'Inter, bensì pure alla cessione di quote minori della società. Questo, in pratica, porterebbe gli attuali proprietari nerazzurri ad avere dei partner capaci di portare aria fresca nelle casse.

Quello che pare ovvio, tuttavia, è che i miliardari Lasry e Ranadivé non sarebbero interessati a rimanere a lungo soci minori dell'Inter, ma anzi vorrebbero iniziare il prima possibile una scalata per arrivare al controllo totale dell'azienda calcistica milanese. Un qualcosa che farebbe felici i tifosi nerazzurri.

La reazione dei tifosi dell'Inter

L'Inter è in vendita e questo ai tifosi piace parecchio. Non appena si è venuto a sapere dei possibili advisor a caccia di acquirenti, subito è partito sui social l'hashtag #suningout, il che fa il paio con le dichiarazioni di Marotta, dalle quali traspare la netta fine entro dicembre della presidenza cinese.

Del resto non si può dare tanto torto ai tifosi nerazzurro. Infatti, arrivati come salvatori della patria, gli Zhang hanno permesso sì alla squadra di vincere lo scudetto nel 2021, ma a causa della pandemia hanno dovuto perdere sia Conte che Lukaku che Hakimi, e al momento il belga è l'unico che è tornato ma pensa di più al mondiale che all'Inter stessa.

L'Inter verso Firenze

Con tutto questo clima attorno alla società, l'Inter vuole continuare a prendersi i tre punti in Serie A, andando sabato sera alla conquista di Firenze contro la Fiorentina. Superato a quanto pare il momento di crisi, i nerazzurri vogliono vincere per la terza volta di fila in campionato, il che sarebbe la prima volta quest'anno.

Lukaku potrebbe tornare quantomeno in panchina, mentre semrbano confermati tutti gli altri, soprattutto Calhanoglu in posizione di regista, che tanto sta facendo bene e tanto riesce a migliorare il gioco di Inzaghi, che al momento pare essersi salvato.