Nel prossimo turno della Serie A, sono sei le squadre tra le prime otto che si affrontano in tre big match decisivi per le sorti del campionato. C'è una partita, poi, che attira polemiche ancora prima che si giochi, ovvero il derby d'Italia tra Juventus e Inter. Ecco i precedenti.

Juventus-Inter: i precedenti

Juventus e Inter si affrontano per la prima volta quest'anno e lo fanno all'Allianz Stadium di Torino. L'ultima volta che si sono affrontate le due squadre nel derby d'Italia, in casa bianconera, i nerazzurri si sono imposti per 1-0, grazie al rigore di Calhanoglu, al quale l'arbitro permise di ribattere dopo che De Ligt entrò troppo presto nell'area la prima volta.

Quello, fu addirittura il terz'ultimo big match tra le due compagini, che in totale la scorsa stagione si sono affrontate quattro volte tra campionato e coppe, considerando la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, con la Juventus che non è mai riuscita a battere l'Inter in questi precedenti. Un motivo in più per essere avvelenati quest'anno e dare tutto contro i rivali.

Tra i precedenti più famosi di Juventus-Inter, partita giocata a Torino, c'è di sicuro il 3-2 del 15 maggio 2021, quando i nerazzurri già campioni d'Italia con Conte in panchina, videro sfumare il pareggio all'ultimo per via di un errore da parte di Calvarese, che in complicità col Var diede un rigore ai bianconeri, poi realizzato da Cuadrado.

Del resto, gli attuali vice-campioni della Serie A, prima della vittoria dell'anno scorso, è da un po' che non vincevano in casa della Juve, ovvero dall'1-3 del 3 novembre 2012, quando l'Inter di Stramaccioni inflisse la prima sconfitta ai bianconeri nel nuovo stadio, ciò grazie ai gol di Milito e Palacio.

Quindi, la Juventus è riuscita a mantenere una grande imbattibilità nel corso dello scorso decennio dopo il 2012, complice ovviamente la maggiore forza e qualità, con la quale ha spesso stravinto il derby d'Italia anche fuori casa, oltre che i campionati arrivando a nove vittorie di fila.

Ovvio, poi, che la rivalità nel corso degli anni è stata accentuata da Calciopoli, con la Juventus retrocessa che si è andata a riprendere il massimo campionato italiano dopo una stagione in Serie B. Il derby d'Italia immediatamente successivo giocato a Torino, vide l'1-1 firmato Cruz e Camoranesi.

Il momento della Juventus

La Juventus non se la sta passando molto bene in questa stagione. Al momento ha vinto tre partite di fila in campionato, contro Torino, Empoli e Lecce, intervallate dalle sconfitte in Champions League contro Benfica e PSG. Il buon periodo italiano, però, non è certamente accompagnato da grande gioia.

L'eliminazione precoce e pessima dall'Europa che conta, con tanto di retrocessione in Europa League, ha fatto si che Allegri sia stato messo in discussione, e sembra che alla vigilia dei mondiali in Qatar, possa essere esonerato durante la sosta, che si avrà da metà novembre fino a fine dicembre.

Per questo, la Juventus deve provare a reagire, con tanti uomini infortunati, anche se ha da poco recuperato Federico Chiesa, il quale rappresenta ormai da quando Ronaldo è tornato a Manchester, il giocatore più forte della rosa bianconera.

Il momento dell'Inter

L'Inter di Inzaghi ha avuto i suoi momenti pessimi tra agosto e settembre, ma da vera squadra conscia delle proprie possibilità, nonostante le assenze pesanti di Brozovic e Lukaku, è riuscita a reagire, prima in Champions League e poi pure in Serie A.

Al momento, i nerazzurri sono in settima posizione, con due punti di vantaggio sulla Juventus, e vogliono estendere questa lunghezza a cinque, lasciando definitivamente indietro i bianconeri, sperando in un passo falso delle squadre davanti, in primis la capolista Napoli.

Con i recuperi degli ultimi giorni, e ovviamente la grande verve in mezzo al campo da parte di Barella, tuttavia, l'Inter può guardare con più piacere alle sfide future, a cominciare dal big match contro la Juventus di domenica sera. Difatti, perché può contare su di un gioco che è stato ritrovato e che è superiore di molto a quello bianconero.

