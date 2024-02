Serie A 2023/2024, Juventus Udinese: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Juventus ospita l'Udinese nella partita valevole per la 24^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Juventus-Udinese, 24^ giornata di Serie A

Momento cruciale per la stagione della Juventus, che dopo la sconfitta della scorsa settimana, nella quale l’Inter è riuscita a imporsi e a mettere un divario importante in ottica scudetto, deve rialzare immediatamente la testa.

All’Allianz Stadium gli uomini di Massimiliano Allegri devono obbligatoriamente vincere, anche perché alle loro spalle il Milan è tornato a spingere forte. Al momento, i rossoneri sono lontani di una sola lunghezza, di conseguenza per blindare il secondo posto è necessario conquistare i tre punti.

Non sarà però affatto semplice contro l’Udinese, che arriverà a Torino con l’obiettivo di fare bottino pieno. I friulani navigano in cattive acque di classifica, e i 19 punti conquistati fino a qui, gli stessi del Verona terzultimo, ne sono una prova tangibile.

Juventus-Udinese, dove vederla in TV e in streaming

Gli uomini di Allegri punteranno alla vittoria per tenere il Milan distante, quelli di Cioffi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La sfida tra le due squadre bianconere sarà fondamentale, ecco dove vederla in TV.

Juventus-Udinese sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. La si potrà inoltre seguire anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

A commentare le emozioni dell'Allianz Stadium su DAZN sarà Dario Mastroianni, il quale sarà supportato da Riccardo Montolivo. Sky invece ha affidato la telecronaca ad Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi.

Quando e dove si gioca

Juventus-Udinese, partita valevole per la 24^ giornata di Serie A, andrà in scena lunedì 12 febbraio, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino.

Probabili formazioni di Juventus-Udinese

Qualche problema di formazione per Massimiliano Allegri, il quale deve rinunciare a Danilo (squalificato) e a Dusan Vlahovic. Nel 3-5-2 dei bianconeri in porta ci sarà Szczesny.

Davanti all'estremo difensore polacco, la difesa a tre sarà composta da Gatti, Bremer e Alex Sandro. Sulla banda di destra partirà Cambiaso mentre Kostic occuperà quella di sinistra.

In mezzo al campo Locatelli si siederà in cabina di regia, al suo fianco ancora fiducia in McKennie e Rabiot. In avanti, Milik farà coppia con Chiesa.

Modulo speculare per l'Udinese di Cioffi che davanti a Okoye schiererà perez, Giannetti e Kristensen. Sulle corsie largo alle galoppate di Ferreira e Zemura, mentre in mezzo al campo spazio alla qualità di Samardzic che sarà titolare assieme a Walace e Lovric. In avanti, via libera alla coppia formata da Thauvin e Lucca.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Cioffi.

Il pronostico

Gli uomini di Massimiliano Allegri non si trovano in un gran momento di forma e le ultime uscite lo hanno ampiamente dimostrato. Non è però di certo questo il momento di cedere a cali di concentrazione e il tecnico livornese lo sa bene.

Blindare il secondo posto è una priorità assoluta e per questo all'Allianz Stadium ci si attende una Juventus più affamata. Di fronte, però, troverà l'Udinese, una squadra che se possibile ha ancora più bisogno di vincere.

I friulani stanno correndo realmente il rischio di ritrovarsi in piena lotta per non retrocedere e d'ora in avanti ogni partita sarà come una finale.

Considerato il valore della rosa, lo stato di forma delle due squadre e il fattore campo, secondo le maggiori agenzie di scommesse, la Juventus parte favorita.

