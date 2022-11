Dopo la sconfitta contro la Juventus, amara da digerire, Lautaro Martinez ha trascorso la notte in discoteca irritando e non poco la società. Sono in arrivo i provvedimenti disciplinari, la multa è certa.

In casa Inter la situazione si fa sempre più complicata. Dopo la sconfitta contro la Juventus, l'ennesima subita in trasferta, Beppe Marotta ha messo in luce come il club e tutti debbano porsi delle domande per rimediare. C'è chi però, nonostante la situazione sia piuttosto calda, si è fatto immortalare in atteggiamenti di festa già nel corso della stessa notte. Parliamo di Lautaro Martinez, ripreso a ora tarda mentre ballava in discoteca.

Lautaro in discoteca a notte fonda

Quando l'umore in una squadra non è dei migliori anche le piccole cose infastidiscono e arrecano danno a tutto l'ambiente.

Lautaro Martinez, dopo la sconfitta contro la Juventus, ha festeggiato il compleanno di sua moglie in una nota discoteca di Milano, fino a notte fonda.

Di per sé non sarebbe un gesto così eclatante da dover essere messo alla gogna, il momento della squadra nerazzurra è però abbastanza delicato.

Il derby d'Italia non è una sfida come le altre, lo si sa, e le scorie della sconfitta si protraggono ancora oggi, giorno in cui si giocherà la partita fondamentale contro il Bologna.

Battere i falsinei è molto più di un buon proposito, è un mantra che i giocatori dell'Inter hanno tatuato addosso perché una sconfitta sarebbe deleteria e poco tollerata.

In sostanza, la cosa che ha indispettito la dirigenza non è la motivazione per cui è andato a festeggiare a notte fonda, ma l'orario in cui si è stato immortalato e il momento della stagione che lo ribadiamo, è molto complicato.

Cos'ha infastidito l'Inter

Festeggiare il compleanno della moglie è tollerato, sarebbe strano il contrario, ma farlo a notte fonde a circa 48 ore da una sfida decisiva non lo è.

Così come non lo è farlo e farsi immortalare dopo la deludente sfida persa contro i rivali di sempre della Juventus, mentre tutta la piazza cerca di raccogliere i cocci dopo quanto è successo.

Nel mezzo c'è la delicata questione Simone Inzaghi, il tecnico per il momento non è in discussione ma allontanarsi dal quarto posto potrebbe essere il passo decisivo per un suo allontanamento.

Questione di circostanze più che d'intolleranza, e la dirigenza lo ha spiegato all'attaccante argentino che deve accogliere di buon grado le conseguenze del suo comportamento.

Arriva la multa, potrebbe anche saltare Bologna

Ogni gesto ha una conseguenza, e questo vale anche per Lautaro Martinez e i suoi festeggiamenti in discoteca.

Sicuramente ci saranno dei provvedimenti nei confronti del Toro che dovrà pagare una multa alla società.

Discorso più complesso invece per quanto riguarda la sua presenza in campo nella sfida di questa sera contro il Bologna, gara che avrà inizio alle 20:45 e in cui l'Inter giocherà in casa.

Da una parte c'è la volontà da parte della dirigenza di lanciare un segnale a tutto l'ambiente, dall'altra l'esigenza d'inserirlo tra gli undici titolari.

Per il momento nessuno si è ancora esposto sulla questione, e quindi Lautaro Martinez potrebbe anche far parte della sfida dal primo minuto.

Per lo stesso motivo, però, potrebbe anche guardare i suoi compagni dalla tribuna o accomodandosi in panchina, nelle prossime ore il mistero verrà svelato.

L'indulgenza dei tifosi

Se in passato, anche da parte dei tifosi dell'Inter, abbiamo assistito a gogne mediatiche per comportamenti simili a questo, questa volta la reazione non è stata negativa.

I supporter nerazzurri sui social hanno espresso la loro vicinanza all'attaccante argentino, senza demonizzare il suo comportamento e cercando di capire le motivazioni dei festeggiamenti.

Un segno di vicinanza e rispetto non scontato, che dimostra però l'amore che la piazza prova per lui.

Chiaramente sul comportamento positivo dei tifosi ha pesato il fatto che Lautaro fosse in discoteca per il compleanno della moglie, ma sappiamo bene che talvolta la gogna arriva in ogni caso.

I supporter nerazzurri sperano che anche la società sia indulgente con Lautaro e che questa sera possa partire titolare, pagando solamente la multa come punizione.

Ancora qualche ora e potremo sapere quale sarà la decisione definitiva del club.

Inter-Bologna, sfida decisiva

In questa prima parte di stagione l'Inter è stato protagonista di un'altalena di risultati abbastanza allarmante.

Dopo una buona partenza qualcosa si è rotto, per poi riaggiustarsi e per rompersi nuovamente, un'instabilità che non sta per nulla soddisfando la dirigenza che ora inizia anche a esporsi sulla questione.

Simone Inzaghi non è più così stabile sulla panchina nerazzurra, nonostante le parole di Marotta dicano che per il momento non sia in discussione.

Non fare i tre punti questa sera significherebbe allontanarsi ulteriormente dalla zona Champions League, attualmente l'obiettivo dichiarato dalla società.

Con Lukaku grande assente in questa prima parte di campionato, Lautaro è l'uomo su cui squadra e tifosi fanno affidamento, anche per questo tutti sperano che questa sera possa partire da titolare.

Per il momento la fase offensiva dei nerazzurri funziona discretamente, ma data la quantità di gol subiti è necessario essere ancora più produttivi in avanti.

Staremo a vedere che cosa deciderà la società su Lautaro, se lo punirà ulteriormente per i festeggiamenti in discoteca o se la multa basterà.

