Il Milan campione d'Italia deve dimostrare di poter rivincere lo scudetto l'anno prossimo. Dopo aver messo a posto il suo parco attaccanti con l'arrivo di Origi dal Liverpool, ecco che serve puntellare la difesa. I difensori centrali sulla lista sono diversi, non c'è il solo Acerbi della Lazio.

I difensori centrali del Milan

Il Milan ha dimostrato di possedere una grande difesa nello scorso campionato. La coppia Tomori-Kalulu ha murato la porta difesa dall'ottimo Maignan, e ha permesso alla squadra di essere la meno bucata della Serie A 2021/2022, insieme a quella del Napoli, con 31 gol subiti.

Il lavoro sulla parte arretrata della rosa, tuttavia, è sempre attivo. Difatti al Milan serve almeno nuovi difensori centrali dopo l'addio di Romagnoli, e le condizioni precarie post infortunio da parte di Kjaer. Per questo, sulla lista del mercato rossonero spuntano diversi nomi, su tutti quello di Acerbi della Lazio.

Acerbi della Lazio

Il Milan, come detto, punta Franceso Acerbi della Lazio, così da aggiungerlo alla rosa dei suoi difensori centrali. Questi, tra l'altro, è nato vicino Milano e quindi per lui il trasferimento sarebbe un motivo in più per stare maggiormente vicino la famiglia d'origine.

Certo, la sua età spaventa un po', rispetto a quella di Botman del Lille, il quale si è fatto ammaliare dai petrodollari del Newcastle. Difatti, il centrale biancoceleste ha 34 anni di età, il prossimo febbraio ne compirà 35. Ciò non toglie, tuttavia, che possa ancora dire la sua, sia col club che con la nazionale italiana. Oltre ad Acerbi, inoltre, il Milan sonda altre figure.

Diallo e Hincapié

Amadou Diallo è uno dei nomi che più piace alla dirigenza del Milan in caso di fumata nera per l'acquisto di Acerbi. Stiamo parlando di un difensore centrale in uscita dal PSG, che si trova chiuso lo spazio per giocare anche solo nel turnover della squadra parigina.

Ai rossoneri farebbe ovviamente parte della panchina, ma con il giusto atteggiamento, come dimostrato da Tomori e Kalulu, potrebbe anche riuscire a ritagliarsi più volte la possibilità di partire titolare. Secondi i rumors, il prezzo per portare a casa Diallo sarebbe di circa 30 milioni, magari potrebbe essere utile un accordo secondo le modalità del prestito con diritto di riscatto.

Un altro nome, poi, che si fa per la difesa del Milan è quello di Hincapié. Questi sarà sconosciuto ai più, ma nell'ultima stagione ha giocato titolare nel Bayer Leverkusen, e ha dimostrato un gran talento, nonostante fosse al suo primo anno in Europa. Il suo cartellino si avvicina ai 25 milioni di euro, e la sensazione è che qui il club meneghino possa riuscire a strappare un accordo al ribasso.

Leggi anche: Wimbledon, ecco come cambiano le regole col Covid

Il caso Bremer

Tra i difensori centrali sondati dal Milan, ci sarebbe anche Gleison Bremer del Torino. Questi, sembra ormai da gennaio promesso sposo dell'Inter, che aspetta di cedere definitivamente Skriniar al PSG, per dare l'assalto al giocatore per il quale Cairo chiede circa 50 milioni di euro.

Certo, però, in caso di problemi tra i nerazzurri e il centrale brasiliano, ecco che i rossoneri potrebbero inserirsi, per fare uno dei più classici "furti di mercato" ai cugini, inasprendo così ancor di più la già dura battaglia per la supremazia cittadina, che nell'ultima stagione ha visto prevalere il Milan.

Maldini e Massara

Il mercato del Milan fino ad ora è andato avanti con un colpo già preimpostato, ovvero quello di Origi del Liverpool arrivato a zero, e preso in pratica già a gennaio. Questo grazie al lavoro di Maldini e Massara che tuttavia, al momento, non hanno ancora un contratto rinnovato.

I due dirigenti che si occcupano del mercato rossonero, e che sono riusciti nell'impresa di riportare la squadra a essere competitiva in Serie A, e hanno decisamente dato un grande contributo per la vittoria della stessa la scorsa stagione, sembrano ormai con un piede fuori dalla porta del club meneghino.

Ogni giorno, si rincorrono voci e notizie per le quali i due starebbero per firmare un nuovo contratto, ma quotidianamente ciò non accade. Difatti, se Maldini e Massara non dovessero rimanere al Milan, ecco che la società potrebbe dare una sferzata alla strategia di mercato, andando su altri obiettivi da quelli attualmente valutati.

Leggi anche: Nuoto e ciclo mestruale: ecco come fanno le atlete e le regole da seguire