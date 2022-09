Dopo la pausa per le Nazionali finalmente torna la Serie A con l'8^ giornata. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e le sfide più importanti di questo turno di campionato.

La pausa per le Nazionali è stata dolce per gli azzurri che sono riusciti a raggiungere le Final Four di Nations League. Ora è il momento di voltare pagina e di pensare al campionato, torna la Serie A con l'8^ giornata che promette di regalare emozioni e sorprese. Scopriamo dove vederla in TV, le probabili formazioni e il calendario.

Serie A, 8^ giornata dove vederla in TV

L'8^ giornata di Serie A sarà molto importante, finalmente si comincia a entrare nel vivo della stagione e ogni passo falso può costare molto caro.

Il big match di questo turno sarà Inter-Roma, i nerazzurri devono tornare a vincere per uscire dal periodo difficile che li sta colpendo.

La Serie A, come di consueto, sarà visibile interamente su DAZN mentre tre partite si potranno seguire attraverso l'abbonamento a Sky.

Per quanto riguarda lo streaming, si potrà vedere l'ottavo turno di campionato sull'app di DAZN e le tre partite in condivisione con Sky si potranno vedere anche su SkyGo e su NOW TV.

Sky o DAZN? Dove vedere le partite e il calendario

8^ giornata di Serie A, dove vederla in TV e il calendario delle partite.

Sabato 1 ottobre

NAPOLI-TORINO, sabato 1 ottobre 15:00 (DAZN)

INTER-ROMA, sabato 1 ottobre 18:00 (DAZN)

EMPOLI-MILAN, sabato 1 ottobre 20:45 (DAZN, Sky)

Domenica 2 ottobre

LAZIO-SPEZIA, domenica 2 ottobre 12:30 (DAZN, Sky)

LECCE-CREMONESE, domenica 2 ottobre 15:00 (DAZN)

SAMPDORIA-MONZA, domenica 2 ottobre 15:00 (DAZN)

SASSUOLO-SALERNITANA, domenica 2 ottobre 15:00 (DAZN)

ATALANTA-FIORENTINA, domenica 2 ottobre 18:00 (DAZN)

JUVENTUS-BOLOGNA, domenica 2 ottobre 20:45 (DAZN)

Lunedì 3 ottobre

VERONA-UDINESE, lunedì 3 ottobre 20:45 (DAZN, Sky)

Probabili formazioni

Napoli-Torino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.

Inter-Roma

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Gagliardini, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Empoli-Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Lazio-Spezia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Bastoni, Agudelo, Reca; Gyasi, Mbala Nzola.

Lecce-Cremonese

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Lameck Banda, Ceesay, Strefezza.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Escalante, Meité, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers.

Sampdoria-Monza

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar, Leris; Sabiri, Djuricic; Caputo.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon Santos, Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Dany Mota, Caprari.

Sassuolo-Salernitana

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Harroui; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek.

Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Koopmeiners, De Roon, Soppy; Pasalic, Malinovskyi, Hojlund.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouamé, Jovic, Sottil.

Juventus-Bologna

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Rabiot, Paredes, Mckennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

Verona-Udinese

VERONA (3-5-2): Montipò; Gunter, Hien, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Ilic, Lazovic, Doig; Lasagna, Henry.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

Leggi anche: Inter, infortunio per Brozovic: i possibili tempi di recupero

Juve e Inter per il riscatto

Un inizio di stagione un po' atipico con la vetta della classifica momentaneamente occupata da Napoli e Atalanta con l'Udinese che insegue a una solo punto di distanza.

Le big parse in maggior difficoltà sono sicuramente Juventus e Inter, le due squadre faticano a fare punti e soprattutto a convincere.

La Juventus affronterà il Bologna fresco del cambio di guida tecnica, gli emiliani devono fare punti per uscire presto dalla zona che scotta e raggiungere il centro della classifica.

L'Inter invece affronterà la Roma di José Mourinho, sarà proprio questo il match più atteso della giornata con Dybala, Zaniolo e Abraham che scalpitano per sgambettare i nerazzurri.

Inzaghi è orfano di Lukaku e si affiderà al grande ex Edin Dzeko, staremo a vedere chi riuscirà ad avere la meglio.

Leggi anche: La Nations League arriva alla fase finale: ecco le quattro finaliste