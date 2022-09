In arrivo ad ottobre un’altra appetibile occasione da parte del colosso del commercio elettronico con un extra sconto su Amazon Warehouse. Ecco di cosa di tratta e come approfittarne.

In arrivo un’altra appetibile occasione da parte del colosso del commercio elettronico. E si sa, le occasioni non vanno mai sprecate, soprattutto in un periodo particolarmente complicato come quello attuale.

Perché non approfittare allora dell’offerta nell’offerta proposta da Amazon Warehouse?

Vediamo subito come.

Amazon Warehouse cos’è e come funziona

I prodotti ricondizionati sono sempre più apprezzati da coloro che desiderano accessori ed articoli di qualità ma a prezzi decisamente più contenuti rispetto ai prodotti nuovi di pacca.

Amazon Warehouse è solo uno dei tantissimi servizi offerti da Amazon del quale, probabilmente, non tutti sono a conoscenza. Vediamo allora di capire meglio di cosa si tratta prima di entrare nello specifico dell’offerta.

Una delle prime cose che viene in mente quando si pensa ad Amazon, è la tranquillità con la quale si effettuano gli acquisti, sapendo bene che i prodotti possono essere restituiti in caso non ci soddisfino una volta arrivati a casa. Questa apprezzatissima politica dei resi comporta anche un grosso rientro di merce nel centro resi di Amazon.

In questo centro, quei prodotti vengono sottoposti a rigidi controlli e verifiche volte a certificarne l’integrità fisica ed il corretto funzionamento.

Si tratta quindi di prodotti di seconda mano oppure a "scatola aperta" che, una volta superato l’attento controllo qualità, vengono nuovamente messi in vendita con un voto che ne attesta le condizioni: “come nuovo”, “ottime condizioni”, “buone condizioni” e “accattabile”.

Si tratta quindi della sezione cha Amazon dedica alla vendita di prodotti usati e ricondizionati ma assolutamente funzionanti e certificati da Amazon stessa.

Amazon Warehouse, sconto del 10% sull’usato sicuro: quando inizia e come usufruire della promozione

Gli sconti Amazon Warehouse, che arrivano poco prima delle Offerte Esclusive Prime di ottobre, partiranno dal prossimo dal 1° ottobre e dureranno fino al 24 novembre 2022, un lasso di tempo decisamente ampio nel corso del quale si potrà approfittare di un ulteriore sconto pari al 10% per l’usato sicuro di Warehouse.

Lo sconto Amazon Warehouse è aperto a tutti e non occorre avere un abbonamento Prime. Per accedere alle offerte è sufficiente avere un account Amazon e andare sulla pagina dedicata. A questo punto non rimane che spulciare tra le innumerevoli offerte e procedere all’acquisto del prodotto. Lo sconto extra verrà poi applicato in automatico nel carrello.

Si segnala che la promozione Amazon Warehouse non è cumulabile con eventuali ulteriori offerte previste dal proprio piano.

Cosa comprare su Amazon Warehouse

Come accade per tutte le offerte Amazon, il catalogo dei prodotti disponibili è davvero molto ampio e abbraccia le più svariate categorie merceologiche: dai videogiochi agli smartphone, dai prodotti per la casa agli accessori di bellezza.

Insomma, non rimane che approfittarne!