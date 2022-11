Quando si parla di abbonamenti a servizi televisivi, siano essi streaming o trasmissioni sul digitale terrestre, al giorno d'oggi è necessario fare delle scelte.

Per la maggior parte degli italiani, l'elevato costo della vita ha una pressione troppo eccessiva per permettersi di scegliere due o più soluzioni in contemporanea. Di fatto dunque, è bene dare uno sguardo alle tasche e fare delle valutazioni.

In questo articolo andremo a valutare quale abbonamento TV conviene maggiormente lato economico, spendendo qualche parola sulle formule proposte ai clienti.

Quale abbonamento TV conviene? Facciamo i conti

Il mondo dell'intrattenimento di TV e streaming è in subbuglio. Da una parte c'è Netflix, pronta a lanciare un piano economico con pubblicità, mentre dall'altra parte della barricata Amazon Prime ha deciso di aumentare il prezzo dei propri piani.

Con YouTube che sta per aprire la strada ai video in 4K, sembra che i prossimi mesi saranno piuttosto "caldi" per quanto concerne le novità. Le offerte, in Italia e non solo, sono sempre più diversificate e, per chi non è esperto del settore, la scelta potrebbe rivelarsi piuttosto complessa. Ecco qualche indicazione utile, sotto il punto di vista economico e non solo.

Netflix

Netflix è attualmente la piattaforma streaming più apprezzata in Italia. A livello attuale i costi sono i seguenti:

5,49 euro per il piano base con pubblicità (un solo dispositivo)

per il piano base con pubblicità (un solo dispositivo) 7,99 euro per il piano base (un solo dispositivo);

per il piano base (un solo dispositivo); 12,99 euro , per utilizzare l'account con due dispositivi;

, per utilizzare l'account con due dispositivi; 17,99 euro, per quattro dispositivi in contemporanea e supporto 4K.

Va tenuto conto che, il noto servizio americano, ha sollevato non poche polemiche visto il cambio di direzione per quanto riguarda i cambiamenti relativi alla condivisione dei profili con altri utenti.

Amazon Prime

Amazon Prime ha fatto registrare una crescita impressionante negli ultimi anni. Si parla di una piattaforma che, rispetto alla precedente, offre forse più spazio di manovra lato film rispetto alle serie TV.

Numeri alla mano, Amazon Prime costa attualmente 4,90 euro al mese o 49,90 euro all'anno. Va detto che, tale proposta, include anche altri vantaggi legati ad Amazon come spedizioni gratuite per alcune tipologie di prodotti.

Youtube

Forte di anni e anni di esperienza nel settore video, anche YouTube sta cercando di ritagliarsi una fetta di mercato. Nello specifico con YouTube Premium, è da poco possibile godersi video sulla piattaforma in 4K. Questa formula di abbonamento elimina le pubblicità e permette di scaricare i filmati in modo del tutto legale.

Le cifre però, al momento non sono così concorrenziali, con un abbonamento da 11,99 euro al mese, con variante da 17,99 euro per un intero nucleo familiare. Diverso è il discorso per la sottoscrizione degli studenti, con appena 6,99 euro al mese richiesti.

Sky Now

Per chi ama il calcio e gli altri sport, Sky Now è forse la miglior scelta attualmente disponibile.

Nel primo caso parliamo di due possibili sottoscrizioni, la prima delle quali incentrata su film, show televisivi e serie TV. La seconda invece, pone il focus sullo sport proponendo:

Serie A

Serie B

Champions League

Europa Conference League

Premier League

Bundesliga

Formula 1

Moto GP

Tennis

e tanto altro. Il prezzo, identico per entrambe le formule è di 14,99 euro al mese.

Dazn

Dazn si presenta come una soluzione ancora più specifica per quanto concerne il calcio. Nel complesso si parla di:

10 partite di serie A per giornata

tutta la serie B

Europa Leaguee

alcune partite di Conference League

Liga

competizioni sudamericane

MLS

e tanto altro.

Il costo però, non è dei più accessibili: si parla di 29,99 euro al mese.

Disney Plus

Infine, possiamo citare Disney Plus. Il servizio, cresciuto molto rapidamente in Italia, offre contenuti indirizzati verso i più giovani, con serie TV e cartoni animati.

La presenza di alcuni contenuti esclusivi legati a franchise di successo, come Star Wars, rende ancora più appetibile la piattaforma.

Il prezzo di Disney Plus, dopo i recenti aumenti, si assesta sui 8,99 euro al mese o 89,90 all’anno.