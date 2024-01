Devi comprare un nuovo televisore? Ecco i 5 migliori modelli di TV OLED e quanto costano

I televisori OLED di LG e Sony dominano la scena nel 2024, ma non sono da trascurare neppure interessanti opzioni proposte da Samsung e Philips: vediamo quali sono i 5 modelli migliori tra cui scegliere.

I televisori OLED sono rinomati per la loro capacità di offrire neri profondi, colori vivaci e un'incredibile qualità dell'immagine, il che li rende una scelta popolare tra gli appassionati di home cinema e gaming.

Dalla luminosità migliorata e dai colori più vividi della serie LG OLED EVO G3, al rapporto qualità-prezzo eccellente della serie LG OLED EVO C3, fino alla precisione cromatica e all'esperienza audio immersiva del Sony 65-inch XR A95L, ci immergeremo nelle caratteristiche chiave che rendono questi modelli i preferiti del 2024: ecco i migliori TV OLED tra cui scegliere.

I migliori TV OLED per il 2024

I televisori OLED di LG e Sony dominano la scena nel 2024, offrendo un'ampia gamma di opzioni che vanno dall'eccellente qualità dell'immagine al supporto avanzato per il gaming. Da non trascurare però anche alcune opzioni interessanti proposte da Samsung e Philips.

1. LG OLED EVO C3 Series

L'LG OLED EVO C3 Series si distingue per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, offrendo immagini di alta qualità con colori vivaci e neri intensi.

Questo televisore è dotato del processore α9 Gen 6 4K con AI, il quale garantisce un'elaborazione dell'immagine di alto livello, migliorando così la visualizzazione dei contenuti.

Il suo tasso di aggiornamento è di 120 Hz, il che lo rende una scelta ottimale per il gaming, specialmente grazie al supporto per Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium e VRR (Variable Refresh Rate), che aiutano a ridurre il tearing e lo stuttering durante il gioco.

Dal punto di vista del design, il LG OLED EVO C3 Series è moderno e ultrasottile, con una linea elegante che si adatta facilmente a diversi ambienti domestici. In termini di audio, il LG OLED EVO C3 Series supporta Dolby Atmos, che fornisce un'esperienza audio estremamente immersiva.

Prezzo: 1.115,28€ su Amazon.it

2. LG OLED EVO G3 Series

Il LG OLED EVO G3 Series è un televisore di alta gamma con un design sottile e minimalista, ideale per il montaggio a parete. Offre quattro porte HDMI 2.1 e supporta Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

La qualità dell'immagine è eccellente, grazie alla tecnologia Micro Lens Array (MLA) che aumenta significativamente la luminosità e il contrasto. La luminosità di picco HDR è di 1.450 cd/m² su una finestra del 10% dopo la calibrazione. Supporta i formati HDR come HDR10, Dolby Vision e HLG.

Il G3 offre inoltre caratteristiche come G-Sync, FreeSync Premium, VRR e ALLM, che lo rendono una scelta solida anche per per il gaming.

Prezzo: 2.485,71€ su Amazon.it

3. Sony 65-inch XR A95L

Il Sony 65-inch XR A95L presenta un design elegante e minimalista, con piedini regolabili per l'altezza, ideali per l'utilizzo con una soundbar.

Per quanto riguarda l'audio, il televisore utilizza la tecnologia Acoustic Surface Audio+ di Sony con due attuatori e due woofer per bassi, supportando Dolby Atmos e DTS. Ha due porte HDMI 2.1 che supportano VRR, ALLM, eARC e 4K/120 HFR, rendendolo un'ottima scelta per i giocatori.

In termini di prestazioni di immagine, il modello offre un'accuratezza cromatica impressionante già dalle impostazioni predefinite e con la calibrazione si ottengono risultati ancora migliori.

La luminosità massima raggiunge i 1348 nits su una finestra del 10%, garantendo un'esperienza HDR eccezionale. Utilizza Google TV come sistema operativo, offrendo un'ampia selezione di app con supporto per la riproduzione di contenuti in 4K UHD HDR.

Prezzo: 3.999,00€ su Amazon.it

4. Samsung Serie S95C Quantum Dot OLED

Il Samsung Serie S95C Quantum Dot OLED è dotato di quattro porte HDMI 2.1, supporta una risoluzione di 4K a 144Hz con un PC da gaming e 4K a 120Hz con le console di ultima generazione. Offre inoltre il supporto FreeSync Premium Pro VRR, ALLM e eARC.

La qualità costruttiva è migliorata rispetto al modello precedente, con un design più elegante e l'uso della One Connect box per una gestione semplificata dei cavi.

Il sistema operativo Tizen Smart TV è moderno e performante, anche se può richiedere un po' di tempo per abituarsi all'uso. L'S95C offre, infine, una notevole precisione cromatica e un'ottima qualità dell'immagine​.

Prezzo: 3.039,00€ su Amazon.it

LEGGI ANCHE: Nuovo TV Samsung QD-OLED: più tecnologia, più economico!

5. Sony Bravia XR A80L

Il Sony Bravia XR A80L offre un'ottima qualità dell'immagine, con colori accurati e neri intensi. È particolarmente adatto per la visione di contenuti in HDR, anche se non supporta il formato HDR10+.

Per quanto riguarda il gaming, è ben attrezzato con due porte HDMI 2.1, supporto per 4K a 120Hz, VRR e ALLM. Tuttavia, la presenza di sole due porte HDMI 2.1 potrebbe limitarne l'utilizzo con più dispositivi da gioco contemporaneamente.

L'audio è migliorato grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio+ di Sony, che offre un suono chiaro e ben bilanciato. Il design del televisore è elegante e moderno, con cornici minimaliste, ed è un'opzione solida per chi cerca un televisore OLED di alta qualità senza spendere troppo.

Prezzo: 1.099,00€ su Amazon.it