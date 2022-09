Storia, arte e attrazioni irrinunciabili: Berlino è una meta turistica affascinante, ed è possibile visitarla anche in due o tre giorni. Abbiamo raccolto le tappe che non possono mancare durante un weekend nella capitale tedesca e creato un itinerario per godersi al massimo i propri due giorni berlinesi.

La cosa più interessante? Ci sono mete per tutte le tasche, anche per chi desidera visitare attrazioni turistiche totalmente gratuite!

Weekend a Berlino, ecco l'itinerario completo del primo giorno

Visitare Berlino in un weekend è possibile, ma bisogna prepararsi a camminare e sfruttare ogni momento: ecco perché per non farsi scappare nulla di quello che la capitale tedesca ha da offrire è meglio lasciare i bagagli appena arrivati in città e iniziare subito a esplorare.

Una prima tappa a Potsdamer Platz è perfetta per immergersi nell'atmosfera brulicante di Berlino e permetterà di cenare e vivere la vita notturna come i veri locali. Per il primo giorno completo nella città tedesca il nostro consiglio è quello di scegliere delle tappe vicine fra loro, così da poter visitare tanti luoghi interessanti senza perdere però troppo tempo negli spostamenti.

Partendo da Gendarmenmarkt e da Konzerthaus ci si può poi spostare nel centro cittadino dove poter vedere Bebelplatz, l’Alte Bibliothek, la Deutsche Staatsoper, il tutto vicinissimo a Unter den Linden, la via più famosa che permette di arrivare a visitare le famose Staatsbibliothek e Humboldt Universität.

Possiamo poi procedere verso Museum Insel, dove si trovano i maggiori musei di Berlino tra cui poter scegliere i più interessanti in base ai propri interessi, proseguendo poi fino al Berliner Dom, DDR Museum ovvero il museo della Repubblica Democratica Tedesca.

Altre tappe che si possono raggiungere facilmente seguendo questo itinerario sono Alexanderplatz, simbolo della città, Nikolaiviertel, il quartiere medievale, East Side Gallery, galleria a cielo aperta nata su ciò che resta del muro di Berlino, Hackesche Höfe, immancabile in ogni itinerario turistico della città, per poi concludere la giornata visitando in notturna la suggestiva Porta di Brandeburgo e la cupola di vetro del Reichstag.

Secondo giorno a Berlino, cosa visitare

Il secondo giorno nella maggiore città tedesca sarà intenso quanto il primo se si desidera concludere il proprio viaggio portandosi a casa un bagaglio carico di esperienze.

L'itinerario del secondo giorno può partire da un luogo carico di storia come il Checkpoint Charlie, dove si dividevano i settori sovietico e americano, per poi continuare verso Haus am Checkpoint Charlie, tappa fondamentale per capire gli anni in cui il Muro divideva la città.

Lo Judisches Museum, il museo ebraico, permetterà invece di avere uno scorcio sulla storia particolarmente toccante e significativo, in particolare per via della Torre dell’Olocausto che ne fa parte. Al ricordo degli ebrei uccisi è dedicato un intero isolate del quartiere Mitte: l'Holocaust Mahnmal, un memoriale composto da 2.711 stele in calcestruzzo.

Dopo aver affrontato questa parte di itinerario particolarmente carica di storia ed emozioni, si può continuare verso Pariser Platz, continuare con una bella passeggiata nel Tiergarten per arrivare alla tappa finale del nostro primo giorno a Berlino: il Reichstag, famoso per la sua cupola di vetro.

Cose da fare assolutamente a Berlino gratis

Rispetto ad altre capitali europee Berlino è decisamente più economica ed è bello sapere che molte delle tappe turistiche irrinunciabili sono visitabili gratis! Tante delle attrazioni che vi abbiamo già elencato nel nostro itinerario per un weedend a Berlino sono gratuite, quindi è davvero impossibile lasciarsele scappare.

Tra queste possiamo trovare il Reichstag, che con la sua iconica cupola di vetro è sede del Bundestag, ovvero il Parlamento tedesco; la Porta di Brandeburgo, uno dei simboli più famosi della città; il Duomo di Berlino, pieno di opere d'arte e la cui entrata è gratuita durante la Messa; il Gedenkstätte Berliner Mauer, memoriale dedicato al Muro di Berlino che ripercorre in modo completo la sua storia.

Se queste sono alcune delle attrazioni visitabili gratuitamente nella capitale tedesca non dobbiamo dimenticarci delle esperienze che è possibile vivere gratis in città, come le visite ai mercati tipici, tra cui Kollwitzplatz a Prenzlauer Berg; le passeggiate per osservare le famosissime opere di street art, presenti ovunque in città a partire da Kreuzberg fino a Mitte; infine non dimentichiamoci dell'incredibile esperienza, ogni martedì all'una, dei concerti gratuiti alla Filarmonica di Berlino.

