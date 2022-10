La festività che ha luogo il 31 ottobre ha origini antichissime, infatti già nel medioevo i cristiani che abitavano Irlanda ed Inghilterra festeggiavano una sorta di Halloween dedicato alla memoria dei morti, insieme ad Ognissanti e al Giorno dei morti.

Anche in molte città italiane viene festeggiato da buona parte delle persone e anzi, le città stesse a volte sono così particolari che possono sembrare esse stesse dei luoghi infestati o ricchi di magia e mistero, ideali per passare la giornata o semplicemente la serata di Halloween.

Vediamo nello specifico un borgo in Liguria e cosa visitare in questa città delle streghe.

La Salem d'Italia si racconta: cosa vedere e perché questo nome

Ci troviamo in una città ligure di appena 369 abitanti: Triora, in provincia di Imperia, un borgo dalle origini molto antiche. Ancora oggi infatti è possibile vedere i resti delle torri difensive e dell’antico castello, il quale è stato interamente costruito nella roccia, nello specifico sul punto più alto.

Questo piccolo comune è considerato uno dei borghi più belli d’Italia ed è famoso soprattutto perché tra il 1587 e il 1589 si è svolta proprio qui la più grande e violenta caccia alle streghe che sia mai avvenuta in Italia. In ricordo di questo evento ogni anno, la prima domenica dopo Ferragosto, si svolge la Strigora, una festa dedicata appunto alla stregoneria.

Dunque la città presenta numerosi luoghi incentrati sul tema della stregoneria, a partire dal museo etnografico e quello della stregoneria, ma non bisogna dimenticare nemmeno il casolare denominato “cabotina”, in cui secondo le leggende erano solite riunirsi le streghe.

L’evento di Halloween nella città delle streghe: ecco attività e costi

Dopo due anni in cui tutto era stato sospeso a causa della pandemia, in occasione di Halloween torna la Samhain Triora Halloween, una celebrazione che avrà inizio la mattina del 31 ottobre e continuerà fino al 1 novembre, tra il mercatino stregato e laboratori sia per bambini che per adulti.

“Il borgo sarà invaso da maghi, indovini, streghe e veggenti tra danze medievali, spettacoli teatrali e musica” racconta Giovanni Nicosia, il vicesindaco. La città di Triora, dunque, prevede molte attività interessanti per attirare visitatori da tutta Italia, infatti per le vie del paese ci si potrà imbattere in “pozioni magiche, incontri di streghe, spettacoli e feste in maschera”.

L’evento, però, quest’anno sarà a numero chiuso, dunque sarà necessario prenotarsi tramite la prevendita dei biglietti, per garantire un’organizzazione migliore ma anche maggior sicurezza e viabilità. Il costo del biglietto sarà di 15 euro e saranno inoltre disponibili dei pullman da Genova e Savona per 35 euro a persona.