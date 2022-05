Avere un’attività commerciale propria è per molti il risultato dei sacrifici di un’intera esistenza. Tante rinunce, tanti risparmi per riuscire realizzare un sogno che magari si inseguiva da tutta una vita. Per questo quando si arriva ad avere un’attività propria è impensabile non considerare i rischi connessi alla sua gestione.

Rischi che possono derivare da situazioni imponderabili che possono avere conseguenze così pesanti da incidere sui profitti e far registrare delle perdite. Contro situazioni di questo tipo ci si deve assolutamente proteggere, e questo è possibile ricorrendo al mercato assicurativo per la stipula di un’assicurazione negozio.

Perché proteggere la tua attività commerciale con un'assicurazione

La gestione di un’attività commerciale non è una cosa semplice, oltre al normale rischio di impresa, anche altri imprevisti possono colpire il nostro negozio con una severità tale da compromettere gli affari. Ecco perché una buona politica di lungimiranza implica di prevenire i rischi e utilizzare tutti gli strumenti che sono messi a disposizione. In questo senso viene in aiuto l’assicurazione negozio, più nota con il nome di polizza commercio che consente proprio di fronteggiare gli eventuali imprevisti connessi alla gestione di un’attività commerciale.

L’assicurazione negozio infatti, rientra tra quelle che vengono comunemente definite polizze multirischio volte a proteggere coloro che gestiscono esercizi pubblici e i commercianti da i rischi inerenti alla loro attività rappresentati da possibili spese impreviste o anche da possibili richieste di risarcimento.

Assicurazione negozio: che cosa è

Molte volte, sicuramente in modo incauto, si pensa che un’assicurazione di questo tipo possa non essere necessaria andando a sottovalutare i rischi che gravitano intorno a queste attività. Ma in contesti di questo tipo affidarsi meramente alla sorte non è mai una scelta premiante, perché purtroppo, nessuno è immune dal rischio, pertanto l’unica mossa ragionevole da compiere, è cercare di poter trasferire questo rischio in capo ad un terzo soggetto.

Questo avviene proprio con la polizza commerciale attraverso la quale dietro il pagamento di un premio riusciamo a trasferire in capo all’assicuratore i rischi che possono colpire la nostra attività commerciale e fare in modo che lo stesso intervenga in nostra vece a pagare tutti i danni che il sinistro possa aver prodotto.

In questa maniera riusciamo a svolgere la nostra attività in modo tranquillo, essendo sicuri che nessun evento avverso possa andare a compromettere la nostra stabilità lavorativa e dunque la nostra fonte di reddito.

La natura di polizza multirischio

È evidente che quando ci riferiamo ad un’attività commerciale le tipologie di rischio che possono essere coinvolte sono molteplici, variabili in egual misura al variare delle attività commerciali considerate. Ecco perché di solito, un’assicurazione negozio è una polizza multirischio.

Ricordiamo che sono definiti multirischio, tutti quei contratti assicurativi che offrono una protezione combinata di differenti tipologie di rischio che possono ricadere sia nello stesso ramo ma anche in rami assicurativi differenti, ad esempio vita e danni.

Si sostanzia dunque per essere un unico contratto da cui però discendono coperture multiple in relazioni ad eventi diversi che sono però tra di loro correlati per finalità.

In questo senso la polizza negozio è una polizza multirischio perché racchiude in sé tutte le possibili coperture relative ai rischi che possono colpire un’attività commerciale. Ovvio poi che ciascuna persona possa scegliere anche di assicurare la propria attività contro gli effetti di un solo specifico rischio, ma di solito questa non risulta essere mai una scelta né premiante né prudente, ecco perché le polizze multirischio sono di base quelle che da preferire per proteggere la propria attività commerciale.

Quali coperture attivare

Vediamo adesso quali sono le coperture che non dovrebbero mai mancare all’interno di un’assicurazione negozio. Possiamo sicuramente dire che tre sono le coperture base che la nostra polizza, per essere ben strutturata, dovrebbe avere. Queste sono le garanzie:

incendio, eventi atmosferici e atti vandalici;

furto e rapina di merci;

responsabilità civile verso terzi: dipendenti e clienti.

L’assicurazione incendio è quella che garanzia che interviene a proteggere la nostra attività commerciale da eventuali danni che lo scoppio di un eventuale incendio possa causare sia alla merce esistente all’interno del locale, che al locale stesso. Questo tipo di polizza, il più delle volte, viene venduta insieme alle garanzie eventi atmosferici e atti vandalici che fanno diventare la copertura offerta ancora più completa.

Queste due garanzie aggiuntive infatti, forniscono protezione contro eventuali danni che eventi atmosferici avversi possano causare alla nostra attività o agli impianti elettrici, così come analoga copertura verrà offerta per qualunque danno dovesse derivare da un atto vandalico o doloso.

Il secondo gruppo di garanzie, quello per furto e rapina di merci, è evidente che risulta davvero fondamentale per qualunque attività commerciale. Non si può ipotizzare una polizza commercio senza questo tipo di copertura, proprio perché è forse il rischio più probabile che possa riguardare un’attività commerciale. In aggiunta, questo tipo di polizza andrà completamente a rimborsare i danni che i ladri abbiano causato al negozio durante lo scasso.

Il terzo tipo di garanzia che abbiamo visto, è la garanzia per la responsabilità civile verso terzi intendendo con questi sia i dipendenti che i clienti. Tale copertura va a risarcire tutti i danni che, nell’esercizio dell’attività, possono essere stati causati a terzi soggetti quali ad esempio i clienti, sia dal titolare che dai suoi dipendenti o collaboratori.

Copertura obbligatoria o facoltativa

Stante le caratteristiche sopra descritte, cerchiamo ora di comprendere se questo tipo di copertura è una copertura obbligatoria o meno. Di base una polizza commercio non è una polizza obbligatoria. È lasciata alla discrezionalità del titolare dell’attività commerciale decidere di stipularla o meno.

Vero è che nonostante non sia obbligatoria, comunque la sua stipula è altamente consigliabile a chiunque gestisca un’attività commerciale proprio perché nessuno è immune da danni le cui conseguenze possono essere davvero imprevedibili e risolversi con poche centinai di euro, ma possono anche riguardare cifre più cospicue.

Non solo oltre, al problema del risarcimento c’è anche quella della relativa responsabilità del danno in quanto il titolare di una attività può essere chiamato sempre a rispondere in sede civile di tutti i danni che si siano prodotti durante l’esercizio della propria attività.

A quali attività si adatta

Abbiamo detto che l’assicurazione negozio nasce di fatto, come un’assicurazione multirischio proprio perché va a proteggere dai danni che possono derivare da rischi relativi a differenti rami di attività.

Per questo motivo sono state pensate per essere valide per diversi tipi di negozi in modo che possano essere trasversalmente mutuabili per differenti settori commerciali. Nello specifico un prodotto di questo tipo è stato pensato per attività che abbiano un contatto diretto con il pubblico, quindi per tutte quelle attività che operano nel settore della ristorazione come ad esempio, bar pasticceria o ristoranti.

Ma valide sono anche per negozi di abbigliamento e calzature e più in generale per negozi e commercio al dettaglio che sono visitati ogni giorno da tantissime persone con una moltiplicazione effettiva dei rischi cui si può andare incontro.

Infine sicuramente una polizza di questo tipo ben si adatta ad attività come quelle di parrucchieri ed estetiste dove in questo caso il contatto fisico con il cliente si fa decisamente più ravvicinato ed i rischi crescono in modo esponenziale.

Perché conviene assicurarsi

Appurato che decidere di assicurarsi o meno è una libera scelta del titolare dell’attività commerciale, comunque abbiamo detto che risulta essere una decisione altamente consigliata anche perché sono tanti gli imprevisti cui si può andare incontro con frequenza tra l’altro anche quotidiana.

Tanti sono i vantaggi infatti connessi con la stipula di questa polizza. Di sicuro avremo in questo caso un soggetto terzo, quale l’assicuratore che in caso di imprevisto si fa totalmente carico del danno venendo in nostro aiuto nel caso in cui non disponessimo dei mezzi necessari per fronteggiare le spese.

L’intervento dell’assicuratore consente in queste eventualità, di mantenere comunque una situazione di equilibrio all’interno dell’attività commerciale che può dunque continuare ad operare senza particolari intoppi anche al verificarsi di un imprevisto. Inoltre ricordiamoci la vastità delle coperture offerte da una polizza di questo tipo che davvero, a fronte di un costo relativamente contenuto, ci consente di metterci al riparo da situazioni che potrebbero intaccare il nostro patrimonio e il successo della stessa attività.

Il costo della copertura

Abbiamo sopra accennato al costo di questa polizza. È ovvio che se volessimo dare una risposta univoca a questa domanda cadremmo in errore in quanto non esiste una polizza standard con un costo unico valido per ogni attività commerciale. Sul premio di questa assicurazione infatti, intervengono una serie di variabili che finiscono per influenzarne anche in modo consistente il premio e differenziarne il costo tra le varie attività commerciali.

Tra gli elementi che influenzano il premio di un’assicurazione negozio ritroviamo la dimensione dello spazio commerciale, il tipo di attività svolta e il numero dei collaboratori e dei dipendenti.