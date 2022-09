Investire nelle criptovalute non è semplice come molti credono, ma è ancora più complicato lavorare con loro e divenire miliardario in un lasso di tempo molto breve. Ecco, queste 5 persone ci sono riuscite, divenendo i più ricchi nel settore Web3.

Le criptovalute stanno facendo tremare il mercato con la loro volatilità ormai divenuta un problema difficile da gestire per molti trader. Le più in voga come Bitcoin ed Ethereum fanno su e giù nelle ultime settimane, con un trend che rimane in forte ribasso senza dubbio.

Anche altre valute digitali hanno fatto parlare di sé recentemente e un esempio riguarda Ripple, che in pochi giorni ha guadagnato il 55%, pur ritracciando leggermente nelle ultime ore.

Il prezzo di quest'ultimo è arrivato a $0,557 in pochi giorni, lasciandosi alle spalle la soglia di $0,354, ritracciando però nelle ultime ore fino al prezzo di $0,502.

Questo dimostra quanto il mercato sia nervoso e di come sia difficile sostenere un trend rialzista in questo periodo nel settore crypto!

Tuttavia, oggi presentiamo coloro che navigano letteralmente nell'oro grazie al Web3. Essi sono divenuti miliardari nel giro di un paio d'anni, venendo praticamente da uno stato di forte anonimato.

Alcuni nomi potrebbero non stupire, ma in questa top 5 non possiamo negare che molti di loro si siano ritrovati da un giorno all'altro ad avere conti in banca con molti zeri.

Quindi partiamo dalla 5° posizione fino ad arrivare al podio!

Ripple, valore in aumento e CEO in ultima posizione

Si tratta di un nome che non dovrebbe avere bisogno di presentazioni, considerando che il caso Ripple-SEC sta proseguendo e ha fatto molto parlare di sé nel settore.

Si tratta di Chris Larsen, uno dei co-fondatori e direttore esecutivo della blockchain Ripple.

L'uomo siede al quinto posto come uomo più ricco del settore che riguarda le valute digitali, con un patrimonio netto accertato di 4,3 miliardi di USD.

Il caso con la SEC non è ancora finito, ma si tratta di una delle prime dieci criptovalute al mondo e sembra che entrambe le parti in causa abbiano recentemente chiesto un giudizio sommario al giudice sul caso ormai andato troppo per le lunghe.

Che Larsen possa beneficiare ancora da un eventuale giudizio positivo?

FTX, exchange e fondatori

In questa classifica troveremo più di un nome legato a questo exchange di criptovalute e non dobbiamo affatto sorprenderci.

Parlando del quarto posto, l'uomo con un patrimonio di 5,9 miliardi di USD porta il nome di Gary Wang.

Egli è uno dei co-fondatori del famoso exchange FTX e detiene il 16% della compagnia e $600 milioni in FTT, la moneta virtuale nativa della piattaforma.

Conseguita una laurea al famoso MIT, Wang ha anche lavorato per Google e questo fa di lui un uomo più che meritevole del proprio successo, essendo riuscito a portare FTX così in alto insieme al team e ad altri eminenti collaboratori.

Tuttavia non stupitevi troppo, perché un altro personaggio, sempre parte integrante della compagnia, ha guadagnato addirittura una posizione migliore!

CEO Coinbase sale sul podio

Cosa lega il desiderio di guadagnare denaro dei trader meno esperti e tutti gli strumenti adeguati per entrare in un mercato redditizio come quello delle criptovalute?

Un exchange di successo come Coinbase.

Brian Armstrong è il fondatore di Coinbase, co-fondato nel 2012 dopo essersi licenziato dal suo lavoro come ingegnere software presso Airbnb. Armstrong ha una partecipazione del 19% in Coinbase e ha guadagnato di diritto la medaglia di bronzo come uomo divenuto più ricco grazie alle criptovalute.

Il suo progetto gli è valso 6,6 miliardi di USD e non possiamo negare che nel giro di pochi anni la sua vita sia cambiata in modo assai considerevole.

Pensate che meno di un anno fa ha acquistato una villa a Bel Air per $133 milioni in contanti, il quarto affare immobiliare residenziale più costoso mai firmato in California, dietro solo alla proprietà di Bel Air da $150 milioni acquistata nel 2019 da Lachlan Murdoch, quella di $165 milioni di Jeff Bezos e la proprietà di Malibù da $177 milioni acquisita solo lo scorso ottobre dal miliardario Marc Andreessen.

Da Hong Kong alle Bahamas, chi c'è al N.2?

Eccoci che ritorniamo a una delle compagnia sopracitate: FTX. Gary Wang ha fondato l'exchange insieme a Sam Bankman-Fried, il secondo uomo più ricco grazie al mondo delle criptovalute.

In particolare grazie al crypto exchange FTX, con cui ha saputo offrire prodotti innovativi, anche per il settore altamente competitivo, come derivati molto sofisticati e contratti per le IPO (Initial Public Offering).

Qui il patrimonio netto s'impenna bruscamente arrivando a circa 24 miliardi di USD per il nostro Sam Bankman-Fried! Quasi 4 volte il precedente, staccandosi molto dalla 3° posizione.

Circa il 50% della compagnia appartiene a lui, insieme a 7 miliardi di FTT e non stupisce affatto la sua ricchezza.

Binance, CEO al primo posto

Il volume di trading di alcuni exchange è davvero enorme, ma nessuno di loro ne ha registrato uno alto come quello di Binance.

Il CEO della compagnia, Changpeng Zhao, nonché fondatore, è uno degli uomini più ricchi del mondo e in assoluto il più ricco grazie alle criptovalute.

Binance non ha bisogno di presentazioni e, purtroppo per il rivale storico Coinbase, può registrare anche il maggior numero di criptovalute e derivati rispetto ai competitor.

Per chi se lo fosse chiesto, il patrimonio netto di Changpeng Zhao si aggira attorno ai 65 milairdi di USD!

