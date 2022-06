La procura è un atto giuridico, redatto da un notaio, con il quale un determinato soggetto provvede a delegare una terza persona a svolgere dei compiti e a compiere uno o più atti nel suo nome ed in proprio conto. Gli esempi più diffusi di procura riguardano la partecipazione alle aste, la conclusione di una compravendita immobiliare qualora, per motivi sopravvenuti, una persona non potesse partecipare di persona. In questa guida vedremo come farla, quali sono i documenti necessari e quanto bisogna spendere per la redazione da parte di un notaio.

Che cos'è una procura notarile

La procura notarile viene utilizzata in moltissimi ambiti e settori e risulta essere una vera e propria delega, attraverso la quale una persona, che spesso magari si trova all'estero o, comunque, risulta essere lontana dal luogo nel quale deve essere svolto un determinato affare, come, ad esempio, la compravendita di un immobile, e, perciò, per quest'ultimo non è possibile occuparsene personalmente.

In questo caso, dunque, stiamo parlando di un atto giuridico, e non di un vero e proprio contratto, dal momento che, per poter essere valido, questo particolare strumento non necessita obbligatoriamente dell'accettazione da parte del soggetto rappresentato. Al massimo, per l'appunto, possiamo parlare di un negozio giuridico unilaterale, dal momento che viene apposta solamente una firma all'interno del documento in questione.

Come funziona

All'interno della procura notarile sono presenti due differenti tipologie di soggetto:

il rappresentato, ovvero colui che incarica un altro soggetto di compiere uno oppure più atti giuridici in suo nome e per suo conto;

il rappresentante, ovvero colui che agisce in nome e per conto del soggetto rappresentato, ossia colui verso il quale saranno prodotti gli effetti giuridici.

Nel momento in cui questa particolare tipologia di atto giuridico viene redatta da un notaio, il soggetto rappresentante avrò due differenti possibilità da poter esercitare, ovvero scegliere di:

usufruire dei compiti, dei poteri e delle responsabilità che gli sono state conferite dal soggetto rappresentato;

disinteressarsi della delega nei suoi confronti.

Qualora il rappresentante decida di compiere l'atto oppure gli atti giuridici che gli vengono richiesti, allora quest'ultimo non potrà più disinteressarsi della delega nei suoi confronti, altrimenti dovrà andare incontro alle proprie responsabilità.

Data questa possibilità di scelta da parte del soggetto rappresentante, per poter attribuire a quest'ultimo delle responsabilità e, soprattutto, degli specifichi obblighi e doveri da rispettare, il soggetto rappresentato può stabilire queste disposizioni, insieme alla redazione di questo specifico istituto giuridico, all'interno di un mandato, all'interno del quale vengono inserite tutte le modalità specifiche attraverso le quali dovrà compiere l'atto il mandatario e anche le condizioni che quest'ultimo sarà tenuto a rispettare.

Quando serve

La procura notarile, essendo un atto giuridico che deve essere redatto insieme ad un notaio, serve tutte le volte che l'ordinamento giuridico nazionale richieda che debba essere stipulata questa specifica tipologia di istituto giuridico.

In particolare, la normativa nazionale prevede espressamente il principio della libertà delle forme, secondo la quale qualsiasi atto giuridico possa essere stipulato dalle parti che lo sottoscrivono, utilizzando la forma che ritengono essere quella maggiormente opportuna.

In alcuni casi, però, la legge dispone che l'atto in giuridico in questione debba essere necessariamente redatto utilizzando la forma dell'atto pubblico, ovvero una particolare tipologia di atto che viene redatta da un pubblico ufficiale. Perciò, il soggetto che intende procedere con l'utilizzo di questo strumento, dovrà obbligatoriamente farsi assistere da un professionista, come, ad esempio, un notaio.

Quante tipologie ne esistono

L'ordinamento giuridico nazionale prevede espressamente due differenti tipologie di procura notarile, ovvero:

quella speciale, la quale serve per delegare un soggetto terzo e, dunque, concedergli l'autorizzazione per poter compiere un atto giuridico in nome e per conto del soggetto rappresentato;

quella generale, la quale non riguarda un singolo atto giuridico, ma prevede la rappresentanza di una terza persona per tutti gli affari che riguardano e che vengono delegati dal soggetto rappresentato, e, perciò, anche quelli che riguardano specificatamente il futuro di quest'ultimo.

Per entrambe queste differenti tipologie non è necessaria l'accettazione da parte del soggetto rappresentante, ma è, comunque, obbligatoria, invece, la predisposizione e la stipulazione dell'atto giuridico in forma scritta, e, perciò, è possibile usufruire di questo strumento mediante:

atto giuridico;

scrittura privata autenticata.

Che cos'è la procura speciale

La procura notarile speciale, che viene denominata anche "delega", rinvolgendosi solamente ad un singolo atto giuridico, non richiede che venga effettuata la registrazione da parte del notaio, il quale provvederà solamente a consegnare il documento al al proprio cliente.

Attraverso questo particolare strumento è possibile concedere la possibilità al soggetto rappresentante di compiere l'atto giuridico delegato, inserendo tutti gli elementi indicati al suo interno a propria discrezione, oppure, potranno essere inseriti dei limiti a questa libertà del rappresentante.

La durata di questo particolare istituto giuridico è limitata nel tempo. Nello specifico, infatti, questa procedura cessa di produrre i suoi effetti non appena sarà terminato l'incarico che è stato affidato al soggetto rappresentante. Questo vuol dire che, tale strumento giuridico potrà essere utilizzato solamente una volta.

Questo avviene salvo i casi in cui questa tipologia può estinguersi e, dunque, cessare la produzione dei suoi effetti giuridici in maniera automatica. In particolare, stiamo parlando dei casi relativi alla:

morte del soggetto rappresentato;

morte del soggetto rappresentante;

revoca.

Quando si definisce "generale"

La procura notarile generale, rinvolgendosi a più atti giuridici ed, in particolare, alla totalità degli affari che riguardano il soggetto rappresentato, richiede che venga effettuata la registrazione da parte del notaio, così come viene disciplinato dalla legge.

La durata di questo particolare istituto giuridico è indeterminata. Nello specifico, infatti, questa procedura non cessa di produrre i suoi effetti una volta che terminato l'incarico che è stato affidato al soggetto rappresentante, ma termina, invece, solamente attraverso un procedimento di revoca.

Date queste caratteristica, questa particolare tipologia risulta essere maggiormente onerosa rispetto a quella speciale e si estingue solamente nella circostanza in cui sussista almeno una tra le seguenti condizioni:

la morte del soggetto rappresentato;

la morte del soggetto rappresentante;

il fallimento del soggetto rappresentante;

la revoca.

Che cosa deve contenere

Nel dettaglio per essere valida deve contenere:

i dati anagrafici relativi al soggetto rappresentato e al soggetto rappresentante;

l'indicazione e la specificazione dell'atto, nel caso di procura generale, oppure degli atti giuridici, nel caso di quella generale, che il soggetto rappresentante sarà tenuto a compiere in nome e per conto del soggetto rappresentato;

una lista accurata e specifica di tutti i poteri che vengono attribuiti al procuratore ed i rispettivi limiti.

Ecco alcuni esempi

Ecco quali sono le tipologie e gli esempi di procura notarile che vengono maggiormente utilizzate. In particolare, stiamo parlando di quelle relative a:

l'acquisto di un immobile;

la vendita di un immobile;

la stipula di un mutuo o di un finanziamento;

le famiglie;

le imprese e le società;

donare.

Quali sono i documenti necessari

Ecco quali sono i documenti bisogna presentare al notaio:

un documento di riconoscimento in corso di validità, come ad esempio la carta d'identità o la patente di guida;

la tessera sanitaria;

i dati anagrafici relativi al soggetto destinatario di questo istituto giuridico.

A questi documenti va aggiunto anche il permesso di soggiorno, il quale viene richiesto qualora il cittadino rappresentato o rappresentante risulti essere extracomunitario.

Nel caso in cui venga, però, utilizzata una procura speciale, oppure questo strumento venga richiesto da un altra tipologia di soggetto non persona fisica, allora, oltre a questi documenti che sono comunque obbligatori da fornire, il soggetto rappresentato dovrà presentare probabilmente anche altra documentazione, la quale potrà essere diversa a seconda della tipologia di atto che risulta essere oggetto della delega.

I costi

Risulta estremamente difficile stabilire con precisione quale sia il costo in maniera univoca, dal momento che ciascuna tipologia presenta alcune differenze nelle proprie caratteristiche. Perciò, ecco quali sono i fattori che determinano una spesa del soggetto rappresentato più o meno alta. In particolare, stiamo parlando di:

l'onorario del notaio, il quale potrà essere, ad esempio, estremamente elevato nel caso in cui il professionista si trovi all'interno di uno studio situato in un edificio che si trova in centro città;

il contenuto, sarà più costosa se generale e meno se speciale (quindi per singoli atti).

Ma, ad ogni modo, i costi che bisogna sostenere sono diversi a seconda della tipologia di atto del quale si ha bisogno. Nello specifico, ecco quali sono i costi di quella speciale:

l'onorario del notaio;

l'imposta di bollo;

la tassa di archivio.

Ecco, invece, quali sono i costi che bisogna sostenere in caso di procura notarile generale:

l'onorario del notaio;

l'imposta di bollo;