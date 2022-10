Assumere il coniuge come lavoratore dipendente della propria impresa in Italia è possibile, tuttavia bisogna fare attenzione che questa operazione sia condotta nel modo più trasparente possibile, perché eventuali atti illeciti sono perseguibili dalla legge.

Assumere il coniuge presso la propria impresa in Italia è possibile, tuttavia non sono pochi i dubbi che sorgono a questo proposito, soprattutto in materia di adempimenti fiscali e contributivi. Assumere un coniuge quindi in Italia non è vietato, tuttavia è necessario prestare attenzione ad alcuni aspetti.

L'assunzione può costituire un atto illecito nel momento in cui è fittizia, e viene portata avanti solamente per procedere al versamento dei contributi per il coniuge, ma non corrisponde ad una reale assunzione lavorativa. Chiedere il supporto lavorativo del proprio coniuge può portare a numerosi vantaggi per l'imprenditore, tra cui quello di avere il supporto di una persona fidata.

Tuttavia, come anticipato, l'assunzione deve essere regolare, e non deve effettuarsi solamente per acquisire vantaggi fiscali e contributivi illeciti. Inoltre, come per qualsiasi dipendente assunto, il datore di lavoro deve preoccuparsi di versare i contributi INPS e le tasse per la collaborazione del coniuge.

Si può assumere la moglie come dipendente

La prima domanda che ci si pone quando si parla di assunzione del coniuge è questa: è possibile procedere all'assunzione del coniuge, come la moglie, in Italia, oppure è vietato? La risposta, come anticipato, è affermativa, ovvero non vi è nessuna legge che vieta di procedere con questa assunzione.

Assumere la moglie come dipendente è possibile, come assumere i figli, o un'altra persona della propria famiglia, e questa scelta può garantire un supporto importante per l'imprenditore, che può affidarsi a persone conosciute e vicine. Tuttavia in questi casi è necessario procedere come per un normale lavoratore dipendente, ovvero regolarizzando la posizione lavorativa sotto tutti gli aspetti.

Procedere all'inserimento della propria moglie, o marito, all'interno dell'impresa di proprietà, non toglie comunque nulla alle responsabilità dell'imprenditore, che risponde in prima persona per l'azienda. Per fare un esempio, se apri un negozio e ne sei il titolare, questo non cambierà anche se procedi all'assunzione di tua moglie.

Per procedere all'assunzione quindi è necessario porre con chiarezza, tramite un contratto, tutte le informazioni che riguardano il lavoro che andrà a svolgere, prevedere una busta paga, il versamento dei contributi INPS e delle tasse, come in un normale rapporto lavorativo tra dipendente e titolare. Le tasse da pagare in questo caso fanno riferimento alle aliquote IRPEF secondo specifici scaglioni.

Ditta individuale e collaborazione gratuita

Fatte queste premesse, c'è un'importante eccezione di cui tenere conto: per le ditte individuali, non è previsto che il titolare possa assumere il proprio coniuge, e quest'ultimo può solamente svolgere attività a titolo gratuito per l'impresa.

La norma prevede che se sei titolare di un'impresa, facciamo sempre l'esempio di un negozio, potrai avvalerti della collaborazione a titolo gratuito dei familiari più stretti, ovvero entro il terzo grado. Si parla del coniuge, dei figli, genitori, fratelli e sorelle, zii e così via. Si parla in questi casi di collaborazione occasionale.

Per fare un esempio pratico, se un familiare stretto lavora presso il negozio del titolare per qualche giorno all'anno, non è necessario stipulare un contratto lavorativo, e il titolare non deve versare contributi INPS, tasse o altro per il familiare.

Diversamente, secondo le norme italiane, non è possibile assumere un familiare conducendo una impresa in forma di ditta individuale, e questo passaggio è considerato del tutto illegittimo. Se hai una attività e vuoi chiedere il supporto dei tuoi familiari, è consigliato valutare attentamente il tipo di attività da aprire.

Assumere il coniuge come dipendente: l'impresa familiare

Una soluzione molto comoda è quella di aprire una impresa a conduzione familiare, per cui il titolare può assumere il coniuge regolarmente, ma beneficiando di diversi vantaggi, anche nel pagamento delle tasse. Questa soluzione è valida per aggirare in modo del tutto legale i limiti visti prima che riguardano le ditte individuali.

Tramite impresa familiare infatti, il titolare può avvalersi anche del coniuge, e se desidera, può costituire una ditta coniugale. Si intende in questo caso una situazione in cui la moglie, o il marito, svolgono attività continuative, non saltuarie o occasionali.

I familiari inseriti in questa forma di impresa sono tutelati sotto diversi aspetti: hanno diritto al mantenimento, hanno voce in capitolo sulle decisioni, partecipano agli utili. Per ciò che riguarda le tasse, si deve versare l'aliquota iRPEF corrispondente ai redditi, e al titolare spetta almeno il 51% dei redditi.

Anche in questo caso, il titolare è responsabile di versare i contributi per i familiari, ed è responsabile illimitatamente sull'impresa familiare. In sede di dichiarazione, il titolare deve sempre comunicare quali sono le quote di partecipazione dei familiari agli utili, ovvero al guadagno generato dall'impresa stessa.