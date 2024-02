INPS per tutti sbarca su WhatsApp: ecco come funziona e come iscriversi al canale

L'Istituto ha lanciato il suo nuovo canale ufficiale su WhatsApp: ecco come funziona e come iscriversi a "INPS per tutti" per rimanere sempre aggiornati su novità e comunicazioni.

INPS aumenta i suoi canali di comunicazione con i cittadini lanciando il nuovo canale WhatsApp "INPS per tutti", tramite il quale verranno veicolati articoli, news, approfondimenti, video o immagini sui temi di maggiore interesse e su quelli di attualità.

Ecco come funziona il nuovo canale WhatsApp INPS per tutti e come è possibile iscriversi gratuitamente.

"INPS per tutti" il nuovo canale WhatsApp dell'istituto

Con un annuncio pubblicato sui profili social dell'Istituto è stato lanciato il nuovo canale WhatsApp "INPS per tutti", dedicato a cittadini, lavoratori, imprese e pensionati che hanno intenzione di rimanere aggiornati sui temi di più stretta attualità.

Vuoi rimanere sempre aggiornato sui nuovi servizi e prestazioni INPS? È semplice, iscriviti al nuovo canale WhatsApp “INPS Per Tutti” e attiva le notifiche.

Grazie alla pubblicazione di almeno cinque contenuti a settimana, l'istituto ha come obiettivo quello di favorire la diffusione delle comunicazioni e rendere partecipi i cittadini, i lavoratori, le imprese e i pensionati sulle più importanti news di attualità.

Tutti potranno ricevere in tempo reale gli aggiornamenti INPS e avranno accesso a link e approfondimenti su tematiche afferenti diversi argomenti.

Come funziona il canale WhatsApp "INPS per tutti"

Il funzionamento del canale è molto semplice: trattandosi di un canale WhatsApp, tutti gli iscritti potranno leggere e reagire con delle emoji ai messaggi che INPS pubblicherà all'interno della conversazione.

Non si potranno invece inviare risposte, domande o dubbi su tale canale (le funzionalità dei canali WhatsApp non lo prevedono), che si rivolge esclusivamente ai cittadini e funge da approfondimento e canale di comunicazione per una più rapida ed efficace diffusione di informazioni.

Come spiega l'Istituto sui social:

Potrai riconoscere i diversi temi trattati grazie al colore utilizzato: Pensione e Previdenza (arancione); Lavoro (giallo); Sostegni, Sussidi e Indennità (rosso); Imprese e Liberi Professionisti (verde); Informazioni generiche (blu).

Ad ogni argomento un colore diverso, e ad ogni approfondimento un giorno dedicato: un metodo innovativo che vuole raggiungere anche i più giovani, maggiormente avvezzi alla tecnologia.

A cosa serve "INPS per tutti"

Il principale motivo per cui l'Istituto ha creato il canale WhatsApp potrebbe essere raggiungere qualsiasi target di pubblico, dai più giovani ai meno giovani.

Considerando che la piattaforma scelta è una delle più diffuse e utilizzate in Italia, l'obiettivo è nobile: anche i giovani potrebbero interessarsi alle news e alle comunicazioni, ed essere attirati da info grafiche, video e immagini che verranno pubblicate ogni giorno sul canale.

Chiaramente, un altro obiettivo è quello di rendere accessibili e chiare a tutte le informazioni riguardo bonus, sussidi, prestazioni e adempimenti gestiti dall'Istituto.

Come iscriversi al canale "INPS per tutti"

Come tutti gli altri canali WhatsApp, anche "INPS per tutti" è accessibile gratuitamente a partire dal 19 febbraio: per iscriversi al canale occorre aprire la piattaforma di messagistica e ricercare il nome sull'apposita barra di ricerca.

In alternativa, è possibile scansionare il seguente codice QR per entrare nel gruppo: attivando le notifiche è possibile ricevere gli aggiornamenti in tempo reale.