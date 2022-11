Altroconsumo ha stilato una classifica dei migliori biscotti venduti sul mercato, scopriamo assieme quali comprare per la propria colazione in base agli ingredienti ed al prezzo a porzione.

Iniziare la giornata con una bella tazza di latte e biscotti è senza dubbio un ottima colazione, nutriente e soddisfacente. Anche se non siamo abituati a mangiare questo alimento a colazione resta comunque un ottimo snack per spezzare la fame, e sicuramente ne possediamo una confezione nella nostra dispensa.

In commercio ne esistono di tantissime tipologie e marche, ma quali sono i migliori dal punto di vista nutrizionale?

Per rispondere a questa domanda ci siamo affidati ad una classifica di Altroconsumo, dove sono stati analizzati 124 tipologie di biscotti differenti.

Ecco allora quali sono i migliori biscotti sul mercato, sia che li usiate per la vostra colazione sia che siano il vostro snack quotidiano.

Come riconoscere un biscotto salutare

La classifica che è stata ideata da Altroconsumo ha preso in considerazione diversi fattori, che hanno riconosciuto i biscotti migliori presenti sul mercato.

Sono state analizzate le caratteristiche nutrizionali ed anche gli ingredienti così da riconoscerne le caratteristiche migliori, analizzando soprattutto la presenza di sostanze benefiche come le fibre, vitamine e minerali.

Al contrario sono state escluse le sostanze negative come per esempio i grassi saturi oppure la presenza di eccessivo sale.

Seguendo lo stesso principio sono stati analizzati anche gli ingredienti, eliminando tutti i biscotti che presentavano un numero elevato di ingredienti di pessima qualità.

All'interno della classifica sono stati evidenziati anche altri fattori come per esempio il prezzo medio di vendita a porzione che è andato a sommarsi al grado di qualità del prodotto stesso.

Leggi anche: I migliori prodotti a prezzi bassi secondo Altroconsumo: la classifica definitiva.

La valutazione dei biscotti

Per creare la classifica finale Altroconsumo ha dovuto ideare un punteggio sulla quale basare il suo elenco.

Questo punteggio ha definito un valore specifico per ogni singola confezione di biscotti presente sul mercato, sommando sia le sue caratteristiche nutrizionali che le sue caratteristiche di prezzo.

Di conseguenza la classifica che ne è risultata si basa proprio su questo punteggio e non solo sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto stesso.

Questo perché per molti casi troviamo una qualità intrinseca del prodotto molto elevata ma allo stesso modo anche un prezzo veramente alto.

Per valutare il prezzo medio delle singole confezioni è stata fatta una somma relativa alla porzione di ogni singolo biscotto, e non in base alla confezione presenti sugli scaffali dei supermercati.

La suddivisione che è stata ideata ha fatto sì che sia nata una classifica imparziale ed anche molto efficiente per poter ritrovare il prodotto ideale, anche in base alle proprie possibilità.

La classifica dei migliore 5 biscotti sul mercato

Arriviamo dunque alla classifica vera e propria composta da un totale di 20 biscotti differenti, all’interno di questo capitolo andremo ad evidenziare solo i primi 5, ovvero quelli ritenuti migliori.

Analizziamo la classifica partendo dal quinto posto dove troviamo un biscotto prodotto dalla marca Conad Piacersi, una linea che in generale presenta dei prodotti molto salutari, i biscotti scelti sono i biscotti integrali che vengono venduti per 16 centesimi a porzione, con un punteggio totale di 57.

Al quarto e terzo posto troviamo dei biscotti della marca MD, e troviamo quasi a pari merito i biscotti frollino integrali biologici e i biscotti al farro integrale biologici, entrambi vengono venduti per 13 centesimi a porzione e hanno un punteggio di 58.

Al secondo posto troviamo invece un biscotto che viene venduto all'interno della linea Bío di Esselunga si tratta di biscotti secchi assortiti che hanno un prezzo per porzione pari a 7 centesimi e un punteggio di 59.

Al primo posto, e quindi i migliori biscotti in commercio secondo Altroconsumo, troviamo gli Oro Saiwa senza zuccheri aggiunti frollini integrali con vaniglia latte e cereali.

Questi biscotti hanno un prezzo leggermente più alto rispetto agli altri a porzione ,ovvero 0,20 €, ma sono gli unici ad essere valutati con qualità buona ed un punteggio pari a 60.

Quali sono i biscotti più convenienti

Se la vostra esigenza è quella di trovare un biscotto che sia conveniente ma anche salutare potete fare comunque riferimento alla classifica di Altroconsumo.

I migliori sono sicuramente i biscotti di Esselunga Bío che abbiamo citato per essere il secondo posto della classifica, in quanto hanno un punteggio di 59 e costano soltanto 7 centesimi a porzione.

Sempre per lo stesso prezzo potete provare anche i biscotti Dolciando (Eurospin) digestive, che hanno un punteggio di 57 ed una qualità media.

All'interno della classifica abbiamo anche altri due biscotti molto economici che risiedono rispettivamente al 9° e l'11º posto.

Al nono posto troviamo i biscotti della Colussi che hanno un punteggio di 56 e vengono 0,10 € a porzione, mentre per 9 centesimi a porzione potete trovare i biscotti Conad ai cereali, che hanno un punteggio di 56.

I biscotti con il migliori punteggio a livello di salute

Siamo riusciti a riepilogare i migliori biscotti presenti sul mercato secondo Altroconsumo, ma se dovessimo solo analizzare le caratteristiche salutari dei biscotti, quali sarebbero i migliori?

Innanzitutto dobbiamo specificare che la classifica che è stata stilata ha preso in considerazione quattro categorie di biscotti:

i frollini;

i biscotti secchi;

gli integrali;

i biscotti “senza” un ingrediente.

Per ogni singola categoria è stato eletto poi il biscotto migliore in base alle sue caratteristiche ed anche al suo prezzo.

Questo significa che anche in base alle vostre preferenze potete scegliere sicuramente un ottimo biscotto.

Andando nello specifico però possiamo dire che il biscotto eletto al primo posto, ovvero il frollino integrale senza zuccheri aggiunti di oro Saiwa, è sicuramente il biscotto migliore dal punto di vista nutrizionale nonché anche il migliore della sua categoria ovvero quella dei biscotti “senza”.

Leggi anche: Tonno in scatola, guida alle marche migliori secondo Altroconsumo.